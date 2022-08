Diego Enríquez se refirió a su convocatoria a la Sub-23 de Perú: “Es algo por lo que me esforzaba partido tras partido”

Diego Enriquez le contó a Infobae sobre su llamado a la selección peruana sub-23

La selección peruana categoría Sub-23 pactó un partido amistoso frente a su similar de Chile. Por ende, con miras a ese compromiso, la ‘Blanquirroja’ publicó este viernes la lista de convocados para iniciar un microciclo desde la semana entrante en las instalaciones de la Videna.

Uno de los convocados es Diego Enríquez, arquero de Binacional, que ya ha disputado 32 partidos en la Liga 1 e incluso ha atajado tres penales. En la presente temporada ha logrado jugar 24 partidos con el ‘Poderoso de Juliaca’ y está haciendo una gran temporada, que lo llevó a ser llamado a la Sub-23 de Perú.

Por esa razón, Infobae conversó con el arquero, para qué cuente sus sensaciones de su convocatoria y hablé del duelo ante Sport Boys por la Liga 1.

“Muy contento por el llamado a la selección peruana, es algo por lo que estaba luchando, por lo que me esforzaba partido tras partido, qué bueno que se pudo dar. Muy contento, el tema de selección lo conozco muy bien, porque con esta Sub-23 ya estoy pasando por todos los procesos, desde la Sub-13, Sub-15, Sub.17, Sub-20 y ahora Sub-23. Entonces, sí, ser lo que es ser jugador de selección. Ahora, queda seguir preparándome porque los partidos internacionales son muy exigentes y tenemos que estar a la altura”, dijo.

Luego, Diego Enríquez contó cómo se enteró la noticia de su convocatoria a la selección peruana Sub-23. “Justo estaba saliendo del entrenamiento y mis compañeros habían visto la convocatoria y me felicitaron. Estaban contentos por mí, ya que venía haciendo una gran campaña y era meritorio por todo lo sucedido este año y que me siga esforzando porque tengo grandes chances para estar en la Sub-23 (se refiere a ser titular) y, por qué no, en una selección absoluta que es uno de mis sueños ”, agregó.

Diego Enriquez confesó que anhela llegar a la selección peruana absoluta

Finalmente, el arquero de Binacional habló sobre el duelo ante Sport Boys, que se jugará este domingo por la Liga 1.

“El partido del domingo con Boys, que es un equipo fuerte y que viene de un triunfo ante Cienciano, ya lo hemos analizado y sabemos cómo juegan. Ahora, estoy enfocado al cien por ciento en Binacional y a partir del lunes estaré mentalizado en la selección. Boys tiene buenos jugadores como Jostin Alarcón, Mauro Guevgeozián y Diego Saffadi, en el ataque, que son jugadores que pueden complicarnos un poco, pero sabemos que acá, en Juliaca, normalmente hacen otro planteamiento y nosotros saldremos a proponer como siempre desde el principio para poder ganar el partido, que es lo que queremos”, sentenció.

¿Cuál es el valor en el mercado de Diego Enriquez?

Actualmente, Diego Enríquez tiene un valor en el mercado, según Transfermarkt, de 300 mil euros, aunque su precio debería seguir subiendo si continúa haciendo actuaciones destacables en Binacional.

