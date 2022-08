Fernando Gaibor, jugador de Independiente del Valle, habló sobre Melgar: “No cualquier equipo va a Arequipa y le gana”

Fernando Gaibor, jugador de IDV sobre Melgar: “No cualquier equipo va a allá y le gana” | REUTERS/Washington Alves

El volante ecuatoriano, Fernando Gaibor, es uno de los futbolistas con más experiencia en la actual plantilla de Independiente del Valle, próximo rival en semifinales de Melgar por la Copa Sudamericana. Su trayectoria internacional lo llevó a Independiente de Avellaneda (Argentina), donde usó el dorsal ‘10′ y destacó por su buena distribución de balón, juego aéreo y sus goles de balón detenido. Luego fichó por el Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, disputando 12 partidos y anotando tres goles.

Poco después volvió a su país, a finales de la temporada 2020, para fichar en el Guayaquil City, y su buen desempeño lo llevó a fichar por el ‘Negriazul’.

Infobae conversó con el futbolista y habló sobre su experiencia en la cancha de la UNSA, cuando fue seleccionado sub-20 en el 2011 y disputó el Sudamericano en Arequipa. En aquel momento jugó 8 partidos, sin embargo, esa no fue la única vez, ya que con Emelec también enfrentó al ‘Dominó’ por la Conmebol por Copa Libertadores 2017.

¿Hay una presión extra por vestir la camiseta de un club con el palmarés que ostenta Independiente del Valle?

Es un club que tiene pocos años en el ámbito profesional y la historia del fútbol nacional en Ecuador, pero ha ganado cosas que los equipos que tienen mucha historia no han podido, a excepción de Liga de Quito (LDU). Eso habla muy bien de la institución, de sus dirigentes, base y hoy que ya estoy un año aquí, he palpado mucho más de cerca todo eso, lo que hace que sea exitoso. Como dice su frase: “Un club diferente” y lo vives día a día, desde que entras al complejo y todo lo que haces. Eso se traslada hacia afuera y se demuestra en las competencias, a nivel local e internacional.

Estamos pasando un momento hermoso para el club y para nosotros de estar en semifinales de Copa Sudamericana.

Cuando dices que desde que entras al complejo dices que es ‘un club diferente’, ¿a qué te refieres?

A la infraestructura, es un club que tiene su complejo propio. Cuando estuve en Emelec, en ese tiempo el predio era alquilado, y acá hay una infraestructura bastante sólida. Desde que entras al club, están sus oficinas, hay residencias, canchas, tiene un colegio que funciona para todos los chicos que viven allí y también está disponible para el plantel de primera, si alguno de nosotros lo requiere, ya que está a 500 metros de la residencia. También tiene estadio y cuenta con todo lo necesario para poder desenvolverte y trabajar.

¿Cuál es la clave para qué Independiente del Valle sea un equipo exitoso en Sudamérica?

Es un trabajo global, creo yo, no solo la parte física, táctica, puesto que hay muchas cosas que el club viene trabajando desde las formativas. Hoy en día es impresionante la cantidad de chicos que sube al primer plantel. Imagínate, en este último semestre han venido cuatro chicos que ni siquiera superan los 4 o 5 partidos en Primera. Suben con una preparación, como si hubieran estado mucho tiempo en el primer plantel. Eso, para mí, es la parte más fuerte del club , que viene trabajando desde abajo con una forma bastante ordenada y todo eso influye en el rendimiento del primer equipo. En el primer plantel, habemos jugadores que el club ha venido trayendo, tanto extranjeros como locales, con mucha jerarquía y trayectoria, y eso ayuda a que complemente todo el trabajo que el club hace.

¿Cómo se maneja esa presión siendo un referente en el club?

Es lo mínimo que puedo hacer con un club que te valora, que te hace sentir importante. Mi padre me ha enseñado a ser grato en la vida y cuando tú trabajas con gratitud, esos detalles no los dejas pasar. En mi caso, me gusta actuar de esa forma. El club me ha tratado desde el primer día como uno más de la institución, me hace sentir parte de ellos y me hacen sentir muy importante. Lo mínimo que yo puedo hacer es jugar como una final todos los partidos, entregarme más del 100%, por una institución que me da esas herramientas. En mi caso, siempre trato de dar mucho más del cien, porque la institución así lo requiere.

Tu próximo rival en semifinales de Copa Sudamericana, FBC Melgar, ¿de qué se tendría que preocupar?

Yo a Melgar lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando estaba en Emelec lo enfrenté. Después, también cuando estaba en Independiente de Avellaneda, fui a Arequipa para enfrentar a Binacional. Melgar es un rival muy fuerte en su casa, un equipo que no cualquier equipo va a allá y le gana. Es lindo tener este tipo de desafío contra un equipo de un país hermano como nosotros, que también busca sus sueños, que también busca conseguir lo que nosotros también queremos que es llegar a la final. Sabemos del buen fútbol que tratan de jugar, tienen varios jugadores de jerarquía, que tienen esa trayectoria que se necesita en esos partidos. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos al estudiar al rival, pero siendo conscientes que vamos a ir por todo, porque es algo que no se juega todos los días.

¿Sienten qué parten con ventaja por jugar primero de local?

No, yo creo que cuando se eliminó el gol de visita, el empezar o terminar de local pasó a segundo plano para mí. Eso hace que los equipos propongan más siendo local o visitante. Los dos equipos tenemos altura, así que va a ser un bonito espectáculo.

Melgar clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana 2022.

¿Sé sienten favoritos en el duelo contra Melgar?

Yo creo que el favoritismo lo crea el ambiente que se forma a las afueras del partido, el tema de los hinchas, el folclore del fútbol. Nosotros desde adentro sabemos que cada rival que nos toque enfrentar será difícil. Ellos también trabajan y entrenan para ganar, después hay que demostrarlo dentro de la cancha. Sabemos que tenemos que tener mucha humildad en ese sentido, no sentirnos favoritos ni menos que nadie, vamos a los partidos a enfrentarlos como una final y partiendo desde allí todo puede pasar.

Por otro lado, tú ya has jugado en Arequipa...

Yo conozco mucho esa cancha. Incluso en el 2011, jugué el Sudamericano ahí con Ecuador, Conozco bastante esa cancha, conozco la ciudad, es muy bonita. Nosotros vamos a tomar todas las precauciones necesarias para no dejar desarrollar su juego a Melgar.

Respecto a la selección de Ecuador, jugaste en esta última eliminatoria algunos partidos. ¿Ves chances de ir al Mundial?

Lo veo como una linda posibilidad, es algo que a mí siempre me emociona mucho este tema de la selección. Así que, partiendo de lo que tú has dicho de seguir demostrando en mi club, creo que eso va a llegar solo. Hay que seguir trabajando y demostrando, manteniendo el nivel que no es fácil y estoy trabajando muy fuerte, pensando en sumar para el grupo y luego la parte personal, seguramente eso dará fruto más adelante.

Fernando Gaibor sobre la opción de ser convocado a Ecuador | REUTERS/Raul Martinez

A Independiente del Valle le quedan cuatro partidos antes de enfrentar a Melgar, ¿habrá rotaciones?

Estamos enfocados en ir partido a partido, no desesperarnos y pensar en lo que puede venir después. Este viernes tenemos un partido por Copa Ecuador, con un rival muy difícil como es Nacional. Luego, nos toca Guayaquil City y así tenemos que ir paso a paso, tomando las precauciones por el tema del desgaste, y poder llegar de muy buena forma.

Hoy en día se rota mucho por el tema de los partidos seguidos, eso ya es un tema de decisión técnica. Nosotros tenemos un plantel bastante amplio y competitivo, donde toca entrar a distintos compañeros y el que entra no desentona. Eso ha hecho que el equipo hoy pelee tres torneos.

Con toda la exposición que te da Independiente del Valle, ¿piensas en volver a emigrar?

Estoy contento y muy feliz en el club. No pienso en otra cosa que no sea devolver al club lo que me da. A veces uno se hace ilusiones o ideas, dice me voy acá o allá y llegas a un lugar donde no eres feliz y no te dan esas comodidades para trabajar. Estoy feliz de estar en Independiente y vivo el día a día, tratando de dar el máximo junto a mis compañeros, el comando técnico para lograr los objetivo s.

Hace un momento recordabas tu primer viaje a Arequipa para el Sudamericano Sub 20 en el 2011, ¿alguna anécdota que recuerdes?

Una de las anécdotas, es que el hotel tenía un guacamayo de mascota. El animal andaba suelto en los pasillos cuando uno cruza a las habitaciones y siempre era un desafío poder pasar sin que el guacamayo te intente atacar o te haga daño , era algo cómico, porque a veces, tú no te dabas cuenta donde estaba y el guacamayo se encontraba a tu espalda o venía volando y te asustaba. En ese tiempo, nosotros teníamos 18 o 19 años, éramos niños, hoy en día ya tengo 30 años y uno recuerda con mucho cariño esos momentos.

