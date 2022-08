Rafael López Aliaga señala que no firmó el Pacto Ético Electoral porque “hubo mucho corrupto”

Rafael López Aliaga no participó del Pacto Ético Electoral.

La tarde del 17 de agosto los representantes de partidos políticos se reunieron en el Colegio de Ingenieros de Lima para la firma del Pacto Ético Electoral, acuerdo voluntario que busca el respeto entre candidatos durante el desarrollo de la campaña electoral. SIn embargo, entre los ausentes resaltó Rafael López Aliaga, uno de los candidatos a la alcaldía de Lima con mejor posición en las encuestas.

Al ser consultado por su ausencia, el candidato de Renovación Popular indicó que no asistió porque nadie cumple los acuerdos firmados. “¿Por qué no firmó el pacto ético? Porque hubo mucho corrupto empezando por el Jurado [Nacional de Elecciones]. No lo cumple nadie [el pacto ético] yo no voy a perder mi tiempo con personas como Jorge Luis Salas Arenas y Piero Corvetto”, manifestó.

Durante un evento con los empresarios del emporio comercial de Gamarra, López Aliaga señaló que su ausencia se debió a que al lugar habían concurrido muchas personas “corruptas”; sin embargo, no indicó a quiénes se refería exactamente. Además señaló que Daniel Urresti, su contrincante, comete un delito al postular a un cargo para el que no estaría preparado.

Daniel Urresti y López Aliaga continúa arriba en las encuestas. (Agencia Andina)

Cabe recordar que el Pacto Ético Electoral incluye 23 compromisos que fueron aprobados por las organizaciones políticas en sucesivas reuniones con el JNE, los cuales están referidos al respeto a la integridad del proceso electoral, el rechazo a la violencia política y la discriminación; así como a la participación de los candidatos en los debates establecidos por el JNE, entre otros importantes aspectos que buscan mejorar las condiciones de la campaña electoral.

Presencia de la PNP

Como cada elección el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invitó a los candidatos a la firma voluntaria del Pacto Ético Electoral, pero lo que debía ser un evento protocolar que hace un llamado al respeto y la calma terminó marcado por un hecho violento. Ante la presencia de manifestantes a favor de un candidato excluido de la carrera, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que replegarlos con bombas lacrimógenas.

La Policía Nacional del Perú tuvo que usar bombas lacrimógenas para dispersar a los violentos manifestantes.

El hecho ocurrió en los exteriores del Colegio de Ingenieros de Lima en San Isidro, lugar donde se llevaba a cabo la firma del Pacto Ético Electoral. Mientras diez candidatos se encontraban participando del evento, simpatizantes del alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González, organizaron una manifestación en contra de la exclusión de su líder, el mismo que representa al Partido Democrático Verde.

Un reporte de Canal N señaló que fue el mismo Alex González quien lideraba la manifestación. Se señaló que estos empezaron a lanzar fuertes calificativos contra el presidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas. Sus actitudes agresivas habrían sido el detonante para que los efectivos de la policía usara sus métodos de dispersión, entre los que se encontraba el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

“Ellos empezaron a lanzar huevos a los policías y al personal de seguridad de esta sede”, dijo la periodista del mencionado canal que cubría los hechos. Las imágenes difundidas dejan ver a un grupo de manifestantes enfrentándose a un cordón de la policía hasta que finalmente se opta por utilizar el gas que los obligó a dispersarse por las inmediaciones de la zona.

¿Quién es Alex González?

El candidato excluido llegó de la mano de Podemos Perú a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, puesto desde donde ha lidiado con problemas de ordenamiento y desagüe de la comuna. Esta es la tercera oportunidad que busca ser alcalde de Lima y es recordado como “el candidato del helicóptero” por su peculiar propuesta de uso del mencionado vehículo para combatir la inseguridad ciudadana en la capital.

González realizó estudios superiores en la universidad no licenciada Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero no los culminó. Su esposa Flor de María Hurtado participó de las elecciones congresales del 2021 por Podemos Perú. Su participación fue cuestionada por la abundante propaganda de su candidatura difundida por el distrito liderado por su esposo. González fue criticado por su falta de neutralidad en el proceso.

