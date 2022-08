Aída Martínez revela que decidió no abrir su Onlyfans porque se convirtió en mamá. (YouTube)

Aída Martínez se convirtió en una de las bombas sexys peruanas con su labor como modelo y anfitriona. La ahora madre de familia se ha caracterizado por tener una lengua afilada y decir lo que piensa sin filtros, sin embargo hubo un paso que pensó mucho antes de darlo.

Y es que, muchas de sus amigas y compañera de trabajo se han animado a hacer contenido para la famosa plataforma OnlyFans. Incluso, su íntima amiga Xoana González se ha convertido en una de las modelos más solicitadas en el espacio de paga.

Aunque en más de una oportunidad Martínez ha mostrado fotos subidas de todo en sus redes sociales, su rol como madre le ha hecho cambiar de perspectiva y con ello dejar de lado algunas posibilidades de hacer cosas diferentes. Entre las que se encuentra el OnlyFans.

En una conversación con Giancarlo Granda, en su canal de YouTube llamado ‘Tiempo Muerto’, Aída Martínez se sinceró sobre la posibilidad de abrir una cuenta en esta plataforma. Para lamento de sus seguidores, confesó que, al menos por ahora, es una posibilidad cerrada.

Aída Martínez explica por qué no abrió su OnlyFans.

“Yo estaba punto de abrirme un OnlyFans. Xoana sería mi manager jajaja. Yo tengo parámetros, no estoy de acuerdo en muchas cosas con ella, pero es parte de la amistad, puedo decir que la amo y la respeto como es”, comenzó diciendo.

Seguido, explicó que tomó en cuenta esta posibilidad por el contenido que compartía en redes sociales y que podía migrar a OnlyFans. “Yo quería abrir mi OnlyFans porque muchas veces me di cuenta que todas mis fotos hots de Instagram no me estaban dando ‘money’, entonces dije las voy a vender en OnlyFans. Pero lo máximo que iba a hacer era desnudo artístico, ese que te puedes tapar, pero nunca mostrar, ni senos, ni vulva”, agregó.

Sin embargo, este pensamiento quedó truncado cuando se convirtió en madre y vio el negocio de una perspectiva diferente. “No iba a mostrar nada de eso (desnudos) y corté la posibilidad de abrir un OnlyFans cuando fui mama porque dije: ¿y ahora que ofrezco?”, señaló.

Además, expresó que pensó en lo que podría ver su hijo cuando sea grande o los cuestionamientos que podría hacerle por aparecer desnuda en una plataforma para adultos, cuando ella tiene ingresos que le permiten vivir tranquila.

“Ya no piensas en ti, piensas en tu hijo, en lo que va a ver, en lo que te va a decir, lo que te va a sacar en cara. Entonces ¿Qué le digo?”, comentó.

Finalmente, aseguró que por el momento tiene negocios con los que puede vivir tranquilamente, por lo que no necesita de abrir una cuenta en esta plataforma. Sin embargo, no cerró las puertas a esta posibilidad si en algún momento lo necesita.

“No tengo la necesidad ahora, porque me va muy bien en mis negocios, pero si algún día tuviera la necesidad y necesito money, si abriría un OnlyFans. Porque es una fuente de dinero viable en dónde no le estás haciendo daño a nadie. ¿Por qué no?”, sentenció segura la modelo.

