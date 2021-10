Aída Martínez lanza misil contra Magaly: “Tu hijo no te quiere por eso no fue a tu boda”

Aída Martínez despotrica contra Magaly Medina

Aída Martínez sí que no tiene pelos en la lengua y no dudó en responder los ataques que ha venido recibiendo por parte de Magaly Medina quien durante las ultimas ediciones de su programa no ha dejado de atacarla.

A través de su cuenta de Instagram la influencer desenvainó el arma que tenía bajo la manga y le recordó a la periodista de espectáculos la mala relación que tiene con su único hijo. Esto se da, luego que Magaly la tildara de “vulgar y chabacana”.

Hoy amanecimos con ganas de responderle a la Maga que tanto me quiere. Primero, tienes que tener en cuenta que Ariela es una recién nacida, el chongo es conmigo, no tienes por qué meterla a ella. Si su crianza está bien o mal, ese es mi problema porque yo soy su madre”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que dejó boca abierta a muchos de sus seguidores, fue que la modelo afirmó que la popular presentadora se la “agarraba con otros” porque su hijo, Gianmarco Mendoza, “no la quiere”.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, agregó en tono de burla hacia Magaly Medina.

“Vulgar, corriente, chabacana, por favor, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Toda la vida soñaste con ser una bataclana. Me das pena, me das lástima, porque me imagino que tu rating debe estar en picada. Pobrecita, ¿y tu periodismo profesional? Verdad, no terminaste la universidad”, finalizó.

MAGALY MEDINA CRITICA A AÍDA MARTÍNEZ

Magaly Medina criticó el ultimo viernes a Aída Martínez por responderle con palabras gruesas frente a su pequeña hija. Como recordamos, la conductora de “Magaly TV La Firme” no deja de criticarla, sobre todo por su forma de expresarse.

“Ella aparece ahí con su hijita, que está ahí escuchando la sarta de lisuras y vulgaridades que ella dice. Está bien, es una pequeñita que puede no entender, pero no está bien que a tu bebé la expongas a ese lenguaje tan vulgar”, indicó la presentadora en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

“Ella se cree fina, pero Aída Martínez tiene una vulgaridad y una chabacanería que bien podría ponérsele una corona por eso. (…) Se habrá casado, pero de señora, no tiene nada. Nada de fina”, agregó.

Para Magaly Medina, la arequipeña debe guardar ciertos modales y estándares, ya que ella representa a ciertas marcas a través de sus redes sociales y esto no daría una buena imagen para estas empresas.

“Si tú vives de tus canjes, comercializas tu red social, tienes que aguantar lo bueno y malo que eso trae, pero eso de tener a su pobre hijita escuchando esta palabrería tan fea, tan vulgar”, sentenció.

“Yo he encontrado a una persona tan amargada como Aída Martínez de verdad. Qué manera para responderle a sus haters, qué manera de hacer bilis, qué manera de responderles”, agregó la conductora de ATV.

