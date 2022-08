Samuel Suárez sufrió recaída y fue internado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Samuel Suárez, creador de Instarándula, fue internado en el hospital este lunes 15 de agosto | Instarándula.

Samuel Suárez fue internado en el Hospital Edgardo Rebagliati tras sufrir una recaída. A través de un comunicado en la cuenta de ‘Instarándula’, se informó sobre la salud que enfrenta el periodista.

El creador de ‘Instarándula’ celebró los 4 años de su portal este sábado 13 de agosto, donde compartió con sus fieles ‘ratujas’. Sin embargo, un día después se disculpó por no publicar contenido en su medio, pues no se encontraba bien de salud. Incluso, comentó que tuvo que atenderse de emergencia en el hospital, pero no fue internado.

Sin embargo, este lunes 15 de agosto, un comunicado de parte del medio sorprendió a propios y extraños.

“Samu volvió a tener una crisis en la mañana y ya se encuentra hospitalizado en el hospital Rebagliati para que controlen su salud. Ni bien pueda tener su celular se pondrá en contacto” , se puede leer en la publicación.

Samuel Suárez fue internado este 15 de agosto.

Samuel Suárez se sintió mal desde el domingo

En la tarde del domingo 14 de agosto, Samuel Suárez publicó un comunicado dando a conocer que no estaba bien de salud, y que había regresado del centro de salud Rebagliati donde fue atendido tras acudir de emergencia.

“El día de ayer (13 de agosto) en plena celebración con las ‘ratujas’ me sentí un poco mal y fui a emergencia del Rebagliati, estuve toda la madrugada y mañana con diversos exámenes, calmantes y pruebas de salud, casi me hospitalizan” , se lee en las primeras líneas de su texto.

Sin embargo, el periodista explicó que no llegó a mayores, pero sí tendrá que descansar para recuperarse. Es por ello que no iba a poder subir contenido a su página hasta el martes 16 de agosto.

“Por ese motivo les quiero pedir disculpas por no poder subir la cantidad de chismes que tengo aquí, descansaré hoy y mañana para el martes regresar con todo. Gracias por la comprensión, se lo intensas que se ponen las ‘ratujas’ cuando no se sube chisme” , señaló.

Samuel Suárez anuncia que sufrió descompensación. (Instagram)

