Lady Camones considera “difícil de creer” la pérdida de cámaras e imágenes de Palacio de Gobierno

Lady Camones en el pleno del Congreso de l República

Lady Camones, presidenta del Congreso de la República, se pronunció esta mañana sobre la perdida de imágenes y cámaras en Palacio de Gobierno de los días en que la PNP y la Fiscalía allanaron la casa presidencial con el fin de intervenir a Yenifer Paredes.

La parlamentaria, aseguró que este tema es muy controversial porque justo falta el reporte visual de esa intervención importante para las investigaciones. Durante una conversación con los medios de comunicación, sostuvo que confía en que la tecnología pueda recuperar esta importante data para concretar si hubo o no obstrucción a la justicia.

“Es bastante controversial este tema, difícil de creer de que justo en el momento en que el Ministerio Público requiere esas imágenes se hayan extraviado, pero entendemos que el Ministerio Público, obviamente va a solicitar que se recuperen esas imágenes porque hoy la tecnología permite eso, si algo por ahí, la misma tecnología va a dar la respuesta”, analizó.

Durante esta conversación también fue consultada sobre si insistirá en la renuncia del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, en esta ocasión la funcionaria del Estado, señaló que esa es una decisión muy íntima y que solo le compete al mandatario.

“Sobre la renuncia, repito que es una decisión que tiene que tomarla el presidente, no la tomo yo como presidenta del Congreso, no puedo recomendarle eso porque estoy representando a los 130 parlamentarios. Es una decisión personal que le corresponde adoptarla o no al presidente”, señaló.

“Las amenazas siempre están presentes, pero hay que exhortar al presidente de que se necesita un ambiente de reconciliación nacional no un clima de zozobra y esto lamentablemente ahuyenta inversiones, esa buena imagen que podemos tener frente al extranjero para atraer esas inversiones. Hay que dejar de lado es el clima de conflicto social, hay que recordar que la reactivación económica está prácticamente nula, esperamos que el presidente cumpla con todos los ofrecimientos que desde el 28 de julio del 2021. Eso requiere gobernar, pues no se gobierna solo hablando, se gobierna ejecutando, tomando acciones, el pueblo espera muchísimo más de él como presidente y también por parte del Congreso”, agregó.

Aníbal Torres

Lady Camones fue consultada sobre las últimas declaraciones de Aníbal Torres y ante esto, hizo un llamado a la tranquilidad y serenidad por el bien de los peruanos.

“La gente necesita comer, la gente necesita empleo. Ya basta de este tipo de azuzamiento, de incitación a actos de violencia”, agregó Camones.

Debaten invitación de Aníbal Torres al Parlamento.

Para la titular del Congreso, el jefe del gabinete ministerial intentó “quebrantar el orden democrático” al, aparentemente, hacer un llamado a marchas de organizaciones sociales de diversas regiones del país hacia la ciudad de Lima que, dijo, harían “arrodillar a los golpistas”.

“Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces, se haría arrodillar a los golpistas”, expresó Torres el pasado 11 de agosto.

A raíz de estas declaraciones, el pleno del Congreso acordó citar para este jueves en la tarde al primer ministro, quien deberá responder ante el hemiciclo por las mismas.

