Lady Camones sobre pedido de renuncia de Pedro Castillo de parte de APP: “Es un sentir a nivel nacional”

La presidenta del Congreso, Lady Camones, brindó este viernes una conferencia de prensa donde se pronunció acerca de la situación legal de Pedro Castillo. La parlamentaria se refirió al pedido de renuncia que realizó su bancada, Alianza para el Progreso (APP), a Pedro Castillo Terrones.

“ Sobre el comunicado que ha hecho el partido app solicitando la renuncia del presidente, creo que este es un sentir a nivel nacional . Los hechos que están involucrando a la investidura del cargo que él está representando son bastante escandalosos. Lo ideal sería que el presidente renunciara”, afirmó.

Asimismo, la congresista señaló que esta posición forma parte del Legislativo desde antes que ingrese a la Mesa Directiva. Camones recalcó que la renuncia del presidente no representa una demanda solo política, sino también social.

“Se le ha pedido [su renuncia] desde mucho antes que yo asuma la presidencia. Era una de las disposiciones que tenía como congresista. [Su renuncia] sería lo ideal, pero es necesario que la evaluación lo haga el presidente y en aras de que podamos encauzar el país por esta vía porque significa gobernabilidad y desarrollo, sobre todo, atención de las necesidades de la población”, precisó.

Respecto a la investigación de la fiscalía, la presidenta del Congreso aseguró que, si en el proceso se encuentran pruebas que involucran al presidente en presuntos delitos, el Parlamento peruano aceptaría que la denuncia sea derivada a la Subcomisión de denuncias constitucionales.

En lo que concierne al rechazo de la salida del país del presidente Pedro Castillo de parte del Legislativo, Camones enfatizó que no pudieron concederle tal permiso mientras continúe la crisis ministerial.

“No podemos permitir que el presidente en plena crisis ministerial vaya a cumplir un viaje que es netamente protocolar cuando fácilmente puede delegar esa función en la vicepresidencia o de repente en el canciller. Hoy necesitamos la presencia del presidente aquí para que se reconforme este gabinete ante la renuncia del premier”, afirmó.

“Los asuntos del Perú necesitan que el presidente los asuma como tal y los resuelva como tal. Así que la decisión que ha tomado ayer el congreso de la republica obedecen no a un tema de obstrucción, sino a un tema de necesidad de solución de los problemas que el país requiere”, agregó.

CONGRESO NIEGA PERMISO DE VIAJE A CASTILLO TERRONES

Este jueves 4 de agosto, el Congreso decidió no autorizar la salida del presidente Pedro Castillo a la ceremonia de cambio de mando de Gustavo Petro en Colombia. En el debate se registraron 42 votos a favor, 67 en contra u 5 abstenciones. El debate se dio en medio de una serie de especulaciones sobre el futuro del presidente en el país. Algunos parlamentarios mencionaban que el profesor cajamarquino podría fugarse y buscar asilo político.

“La mayoría de la gente está especulando que, como ya lo tienen acorralado, ya está pensando en irse del país, quiere aprovechar este viaje a ver si se fuga, son especulaciones, pero es creíble también”, refirió José Cueto de Renovación Popular.

“Particularmente, nunca he visto que haya una reunión de carácter estrictamente diplomática, porque viene un canciller a reunirse entre gallos y medianoche, disque para hablar con empresarios, pero ¿a media noche? Eso no es normal. Yo no le voy a dar el voto. Ya bastante vergüenzas nos ha causado las veces que ha salido al extranjero”, agregó.

En el caso de Carlos Anderson, este señaló que votó en contra porque Castillo Terrones ha perdido su credibilidad con sus actos. “El presidente es también el representante de la Nación. Cuando él viaja al extranjero, viaja en calidad de representante de la Nación peruana y resulta que en la Nación peruana está sometido a cinco investigaciones fiscales; a mí eso me da vergüenza, sinceramente”, precisó.

