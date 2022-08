Juan Reynoso afirmó su interés en Piero Quispe para la próxima convocatoria de la selección peruana

El entrenador de la Selección no dudó en confirmar su interés en el delantero de Universitario de Deportes (Video: TVPerú)

Juan Reynoso adelantó su posible convocatoria de cara al encuentro amistoso de Perú frente a México en Los Ángeles, Estados Unidos. Al ser cuestionado por las novedades que tendría su nómina, el actual entrenador de la selección nacional indicó que no habrían grandes cambios, pero eso no limita a que exista un interés posterior por nuevos futbolistas del medio local. Entre ellos, destacó a Piero Quispe. “Es un jugador distinto, lo he visto en buenos momentos. Es un jugador útil, que se gira con los controles orientados, filtra buenas pelotas”, señaló el estratega para TV Perú Deportes.

Sin embargo, antes de afirmar su interés en el futbolista merengue, el ‘Cabezón’ mostró cierta duda ante su declaración. “Lo que voy a decir (sobre Quispe) puede ser una presión o una linda presión, depende de la personalidad del jugador”, agregó a manera de advertencia.

A inicios del presente año 2022, Quispe declaró su anhelo de vestir la camiseta ‘blanquirroja’ y representar al país en las competencias oficiales. Tras unos meses, y con su desempeño en Universitario de Deportes, su meta se estaría concretando. “Mi sueño es jugar en la selección peruana. Lo que Dios quiera, en su momento, pero lo tomo con calma. Primero debo trabajar bien en mi club y seguir creciendo”, expresó el mediocampista en entrevista con el diario Depor.

El atacante merengue ascendió de categoría, desde la reserva, durante la temporada 2021.

Sobre la próxima convocatoria, en general, Reynoso se animó a adelantar la estructura que está armando junto al equipo de trabajo. Sin embargo, no adelantó nombres en concreto. “Tendremos un equipo que vaya, de a poco, mejorando lo que dejó Ricardo. Un equipo ordenado, que se asocia bien, que todos quieren la pelota, buscaremos momentos verticales, cerrar espacios para no dejar a los rivales desprotegido”, afirmó en relación a las labores que viene desempeñando desde inicios de agosto.

“Conformamos tentativamente un equipo de 22, dos equipos de 11. Obviamente, con los de Melgar y entendemos que por edad y momentos, sobre los 25 y 26 años, que dándoles estos microciclos, tres o cuatro veces por semana, en un año o dos años, cuando algunos de los mayores empiecen a declinar, por cuestión natural, puedan entrar. Ese es el plan. Cambiará, algunos andarán bien, otros mal pero la intención es que cuando los tengamos, intentemos cambiar el chip para que rindan y mejoren la Liga, se acerquen y superen a los de la selección mayor”, propuso el director técnico para el canal digital Nativa, en la misma línea de las declaraciones y dudas de la prensa nacional.

Luego de referirse a los posibles aportes jóvenes, el extécnico del Cruz Azul habló sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán y si serían llamados para el duelo amistoso de setiembre. “Esperar su recuperación, ojalá se de. Sobre todo la de Jeffry, la de Paolo está más encaminada. No creo en el DNI del jugador (sobre la edad de ambos futbolistas), sí creo en su presente e intentaré ser congruente para que, en el mejor presente de ellos, vuelvan a la selección” afirmó Reynoso. “Hay charlas pendientes, priorizar otras cosas, son jugadores de época, y hay que respetar su jerarquía y cómo están pensando”.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán dejaron las canchas durante el 2021 debido a las lesiones.

El primer gran reto del nuevo entrenador de la selección peruana será enfrentar a México en un partido amistoso para medir los niveles con los que los convocados llegarán a las próximas Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. La cita internacional será el 24 de setiembre en el estadio Rose Bowl de Pasadena en California.

