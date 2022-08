Exjugador de Cruz Azul elogió a Juan Reynoso por sus éxitos en México y habló del amistoso con la ‘bicolor’

Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, habló de Juan Reynoso y la selección peruana.

Desde que Juan Reynoso fue anunciado como entrenador de la selección peruana no solo empezó a trabajar de cara a buscar una clasificación al Mundial del 2026, sino también que ha recibido elogios de diversas personalidades del fútbol, tanto del territorio incaico, como de México, donde vivió como jugador y técnico. La última fue Carlos Hermosillo, su excompañero en el Cruz Azul, quien resaltó su nuevo cargo por los logros conseguidos en este último equipo.

“Me da gusto (su elección como DT de Perú). Fue un gran amigo, un gran profesional y compañero. Le tengo mucho respeto y admiración. Se lo merece, hizo un gran trabajo acá en México, sacó campeón al Cruz Azul después de 23 años. Ser campeón en el futbol mexicano no es tan fácil. He visto pasar varios técnicos. Por darte un nombre: (Ricardo) Lavolpe. Él duró más de 20 años y solo logró un campeonato. Reynoso en poco tiempo y con una corta carrera logró conseguir un título en México”, contó en una entrevista para Jax Latin Media.

El exfutbolista ‘azteca’ coincidió con el ‘Cabezón’ en el elenco ‘celeste’ entre 1994 y 1999. El peruano era defensor y el otro mediocampista. Juntos lograron el ansiado título del Torneo de Invierno en 1997, el cual se le escapó a la entidad durante 17 años, además de la Copa México esa misma temporada. Sucesos que han calado muy hondo en el hincha de dicho club.

Juan Reynoso cuando salió campeón en México con Cruz Azul en 1997. (Internet)

Pero fue en el 2021 cuando Juan Reynoso volvió a hacer historia, luego de sacar campeón al Cruz Azul de la Liga MX tras 23 años de sequía. Sí, la última consagración fue cuando aún era jugador y llevó al equipo a vivir la gloria, un hecho que Hermosillo recuerda con mucho agrado.

“Primero que tengo buenos recuerdos con él. Cuando estaba en Cruz Azul, yo era el capitán, pero Reynoso no necesitaba tener la cinta de capitán para ejercer de líder. Era un tipo muy exigente con un liderazgo importante y de pocas palabras”, dijo.

Amistoso Perú vs México

Por otro lado, Carlos destacó a la ‘blanquirroja’ por ser un conjunto de su agrado. “Perú siempre me ha gustado mucho como selección. Los peruanos tienen que entender que es el inicio de un proceso, ya se fue un buen técnico como Ricardo Gareca e inicia algo nuevo. Habrá que ver qué pasa”, señaló.

Del mismo modo, tuvo palabras hacia el amistoso que sostendrán ambas selecciones el sábado 24 de setiembre y advirtió de los jugadores nacionales que militan en la Liga MX. “Para México será complicado, ya que Perú tiene jugadores aquí que conocen como es el fútbol, es obvio que será bastante difícil. Se espera un lindo partido, siempre dije abiertamente que Perú es una buena selección. Siempre me gustó”, comentó.

El técnico de Perú se refirió al amistoso de finales de setiembre con los 'aztecas'. (ESPN Perú)

Por coincidencias de la vida y el balompié, a Reynoso le tocará enfrentar al país en donde ofreció su mejor versión como futbolista y donde cosechó los logros mencionados. Pero al mismo tiempo, le permitirá probar los nuevos sistemas que tratará de implantar al elenco nacional y saber qué jugadores se adaptan mejor a este proceso.

Se espera que unas semanas antes pueda dar a conocer su primera lista de convocados, aunque como lo manifestó en más de una ocasión, quiere mantener la base del plantel que luchó por la última clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Halagos a Pedro Aquino

Finalmente, el ahora comentarista deportivo no dudó en resaltar las cualidades del volante del América. “Pedro Aquino me gusta mucho, es un jugador con mucha calidad. Como jugador lo respeto, me encanta lo que hace porque es un jugador formidable”, expresó.

Pedro Aquino llegó el 2021 al América procedente del Club León. (Getty Images)

