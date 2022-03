Piero Quispe confesó que sueña con jugar a lado de Christian Cueva en la selección peruana

Piero Quispe es el futbolsita más destacado de Universitario en el arranque del 2022.

Piero Quispe es el futbolista sensación del 2022 en Universitario de Deportes. El delantero de apenas 20 años demostró que está para ser titular y marcar la diferencia con los ‘cremas’ en la Liga 1 2022. Además, a pesar de no clasificar, mostró caracter a nivel internacional, lo que terminó de consagrarlo en el equipo de Álvaro Gutiérrez. En una reciente entrevista, el delantero contó como vive este momento de su carrera.

“Mi sueño es jugar en la Selección Peruana. Lo que Dios quiera, en su momento, pero lo tomo con calma. Primero debo trabajar bien en mi club, Universitario, y seguir creciendo. Sigo a Christian Cueva, sueño con jugar a su lado en la selección y seguiré trabajando duro para alcanzarlo”, comentó a Depor el jugador formado en la academia Héctor Chumpitaz.

Por otro lado, habló de su excelente momento y lo que busca mejorar. “Lo tomo con calma en el momento. Siento que debo mejorar más. Siempre hay algo más por aprender. Ningún jugador es perfecto. Además, debo mejorar mi condición física. Estoy enfocado en mi crecimiento muscular. Tengo que mejorar mi contextura física, lo tengo presente. Además, voy a tomar proteínas, haré más gimnasio. También voy a estudiar inglés, que es importante”.

Además, habló de cómo se lleva en el campo de juego con Hernán Novick y las recientes incorporaciones. “Sí, son grandes jugadores. Nos aportarán mucho al equipo. Yo, en lo personal, seguiré entrenando, mejorando cada día. Después, el profesor será quien decide. Muy cómodo (Con Novick). A veces me metía al centro para jugar, pero todo bien, incluso como extremo. Juego con quien determine el profesor (Álvaro Gutiérrez). Él es quien decide”, dijo.

En otro momento comentó que quiere dar la “vuelta olímpica con Universitario” y descartó a Alianza Lima en el futuro: “Es totalmente falso (que hayn intentado contratarlo). Yo quiero quedarme siempre en la ‘U’, es mi primera opción”, sentenció.

Finalmente, habló de su estilo de juego y sus objetivos. “Primero consolidarme en Universitario, luego salir campeón y jugar en el extranjero, pero todo paso a paso. Desde que jugaba en la Academia Héctor Chumpitaz, los rivales me pateaban, pero siempre he seguido adelante. Me da más ánimos de jugar”, confesó.

Piero Quispe brilló con estas jugadas en la Copa Libertadores 2022.

LO MEJOR DE PIERO QUISPE ANTE BARCELONA SC

Piero Quispe salió con todo ante Barcelona SC por la Copa Libertadores desde el pitazo inicial. Pidió el esférico, encaró y llevó peligro al arco rival. Jamás se amilanó ante los fuertes futbolistas del ‘ídolo’. De hecho, en una de las jugadas le quitaron con fuerza y de inmediato volvió para imponer su carácter. Puso fuerte la pierna cuando la acción lo pedía. Todo esto le sirvió para ser la figura de los ‘cremas’ y ganarse el respeto de los cerca de 39 mil espectadores que asistieron al estadio Nacional.

Mejores jugadas de Piero Quispe en Universitario vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

