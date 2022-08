Fiorella Flores recordó su época en ‘Las Vengadoras’ y reveló por qué fue parte del grupo. (YouTube)

La actriz Fiorella Flores habló sobre la vez que conformó ‘Las Vengadoras’. La exmodelo estuvo junto a Shirley Arica en una entrevista para su canal de YouTube “En tragos con Shirley Arica” para contar detalles de su vida privada y entre ellos, reveló el motivo por el cual aceptó ser la cuarta integrante del conjunto.

Como se recuerda, Tilsa Lozano decidió crear un grupo de guapas modelos en el 2012 para realizar espectáculos en distintas discotecas y eventos a nivel nacional. Tilsa Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón fueron las primeras en presentarse sobre los escenarios, pero esta última dejó de aparecer y fue reemplazada por Jazmín Pinedo. Poco tiempo después anunciaron a otra compañera.

Fiorella Flores apareció en las portadas de todos los medios de comunicación como parte de ‘Las Vengadoras’. A casi 10 años de su debut junto a Tilsa Lozano, la ex figura de ‘Habacilar’ recordó cómo fue que la convocaron y por qué decidió unirse a sus amigas.

Fiorella Flores contó que la mamá de Tilsa Lozano la contactó para ser 'Vengadora'. (Captura)

Según detalló Flores, ella se encontraba enfocada en su carrera como actriz, pues deseaba estudiar teatro. Sin embargo, una carta inesperada le llegó señalando que tenía una deuda por pagar con una tienda por departamento. Esto hizo que sea ingresada a Infocorp y comience su preocupación.

“Me llego una carta de una tienda por departamento, no sé después de cuántos años. ¡Estaba en Infocorp! Me cerraron las cuentas, me depositaban y no tenía plata. De S/ 300 soles de deuda, terminó siendo de S/ 6.000. Así pasa cuando no te enteras”, comenzó diciendo.

“Me llamó la mamá de Tilsa Lozano (Monserrat Sibila Zegarra). Estaban a full con los eventos y no se daban abasto. Le dije: ‘Voy a estar unos meses nada más’. Yo era consciente de que no me iba a ayudar en la actuación estar tan expuesta por el lado de Las Vengadoras porque era más show. No me importaba porque necesitaba estabilizarme”, agregó.

Finalmente, resaltó que durante los meses que estuvo se llevó una gran experiencia. “Tengo recuerdos muy bonitos con todas ellas y con la producción. La verdad que el poco tiempo que estuve, fue muy expuesto y después tuve que volver a confiar en mi imagen como actriz”.

Valeria Flores junto a 'Las Vengadoras' en un programa de Latina Televisión. (YouTube)

¿Quién es Fiorella Flores?

Fiorella Silvana Flores Villegas nació en Trujillo el 21 de septiembre de 1984. Desde muy chica se dio cuenta de su pasión por la actuación y decidió incursionar en el arte desarrollando su talento apareciendo en varias escenas de telenovelas como ‘Así es la vida’, ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘Mi amor, el wachimán’, entre otros.

En el año 2003 ganó el título de Miss Perú América. Posteriormente, continuó participando en concursos de belleza y se coronó como Miss La Libertad en el 2005. En ese mismo años quedó como finalista en el Miss Perú.

Actualmente, tiene 37 años y es madre de tres pequeños. Cuenta con más de 330 mil seguidores en Instagram, se dedica a promocionar diferentes marcas en sus redes sociales y no deja de compartir sus actividades diarias como su vida fitness, viajes y momentos en familia.

Fiorella Flores, actriz de televisión y teatro. (Instagram)

