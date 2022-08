Aníbal Torres le recordó a Jorge Montoya cuando dijo que la vacancia de Pedro Castillo iba a “tener su cuota de sangre”

Jorge Montoya y Aníbal Torres. (Composición)

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, asistió al pleno del Congreso de la República la tarde de este 18 de agosto para responder por el controversial discurso que brindó hace una semana en Palacio de Gobierno, desde donde exhortó a dirigentes sociales a movilizar una comitiva para “arrodillar a los golpistas” y así defender el gobierno de Pedro Castillo.

En su intervención, que inició pasada las 4 y 30 de la tarde, el premier les recordó a varios parlamentarios las veces en que tuvieron declaraciones similares a las suyas , pero con intenciones de vacar al mandatario e, incluso, generar manifestaciones para lograr sus cometidos.

El premier Aníbal Torres hizo un repaso por las declaraciones de algunos congresistas. (Congreso)

En uno de sus comentarios, se dirigió al legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, para hacer hincapié cuando dijo que sacar a Castillo Terrones del poder iba a tener “su cuota de sangre”, contrariamente a lo sucedido con expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski.

“Jorge Montoya ha sido mi vecino, él sabe que por destituir a una sala suprema me persiguieron porque querían matarme. Él sabe, porque los marinos que me perseguían se posicionaron frente a su casa”, expresó Torres Vásquez.

“Qué dice, don Jorge Montoya: ‘Yo sí creo que la vacancia va a ser complicada, no va a ser como la de Martín Vizcarra, como la de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció. Esa vacancia va a tener su cuota de sangre’, expresamente”, continuó.

(Captura)

Tras estas palabras, apuntó a la extitular del Parlamento, María del Carmen Alva, a quien le rememoró la ocasión en que dijo que las Fuerzas Armadas respaldan al Poder Legislativo si es que el jefe de Estado intenta cerrar el Congreso.

“La señora congresista Alva, a quien manifiesto y reitero mi respeto aquí a todos los congresistas, incluso a los que hacen investigaciones, fiscalización y, además, adelantan opinión. O sea, no buscan el hecho sino ya adelantan la comisión del delito. Eso sí que no lo entiendo”, señaló.

“Maricarmen Alva: ‘Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él. Ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, recordó.

Inclusive, mencionó al excandidato a la presidencia, y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. “‘No sabe Castillo donde está parado. ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón! ¡Muerte a Castillo! No puede pasar esto acá', allí por supuesto, no hay acusaciones constitucionales, no hay amenaza de denuncia fiscal, no es que yo tenga miedo, yo estoy dispuesto a concurrir al lugar y momento en que me citan”.

Por tal motivo, Torres lamentó, en tono irónico, que en el Parlamento se hayan alarmado por sus declaraciones cuando es un derecho constitucional de la población salir a las calles a manifestarse.

“No es lamentable las atrocidades que acabamos de leer, si es lamentable el que convoque a la población para que pueda manifestarse públicamente para que ejerza un derecho que está reconocido en la Constitución. ¿O ya no hay libertad de hacer manifestaciones en el Perú? A lo mejor ya hay una modificación a la constitución. Por supuesto que hay una serie de versiones en este sentido que no podríamos terminar de exponer”, aseveró.

SIGUE LEYENDO