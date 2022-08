Pedro Castillo tiene un nuevo lapsus y llama “José” al historiador Jorge Basadre

Pedro Castillo se confundió al momento de citar al ilustre tacneño.

El presidente de la república, Pedro Castillo, se ganó otra vez las críticas de los peruanos por un nuevo exabrupto en su más reciente discurso, que brindó en una ceremonia cultural por la conmemoración del 93 aniversario de la reincorporación de Tacna a Perú.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario le cambió de nombre al historiador tacneño Jorge Basadre y lo llamó “José”. El error quedó registrado en vídeo por el canal del Estado, en donde se aprecia que estaba leyendo lo que iba a decir.

“Si Tacna no se doblegó, este gobierno tampoco se doblega. Si Tacna no se doblegó, este gobierno seguirá siempre adelante”, dijo en un inicio, para luego citar al ilustre peruano. “ Como diría nuestro historiador José Basadre , Perú es un problema, pero también una posibilidad. Y este gobierno es una posibilidad para todos los peruanos”, enfatizó el Jefe del Estado.

Jorge Basadre, historiador y exministro de Estado. (BNP)

Luego de su error, el dignatario continuó con su discurso. Alabó que Tacna nunca se haya doblegado ante la adversidad y que permanecieron leales a Perú a pesar de los años que estuvo bajo la administración de Chile.

“Tacna es ejemplo de peruanidad y patriotismo, porque actuó siempre teniendo presente a la Patria; es expresión de valentía y coraje, es una tierra con arte, música, gastronomía y lugares turísticos. Es donde nace la Patria”, añadió.

Últimos “lapsus” de Pedro Castillo

Cabe destacar que Castillo Terrones suele tener “lapsus” al momento de dirigirse a la población. Hace unos días, desde Sechura, Piura, saludó a Arequipa y a Huánuco por su “independencia” al intentar referirse a su aniversario de fundación.

“Quisiera saludar a la región de Huánuco y a la región de Arequipa porque el día de hoy también conmemoran un año más de su independencia”, manifestó durante su participación en el Panel Forum del Proyecto Bayóvar.

Antes de esa equivocación, también tuvo un exabrupto en Junín, en donde se confundió y dijo que a sus opositores “no les gusta que me haya sometido a sobornos”.

“Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, nos les gusta que me haya sometido a chantajes y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30 mil millones de soles, para el pueblo peruano”, expresó en la clausura de la ceremonia por el 198 aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

Pedro Castillo dijo que se ha "sometido a sobornos y chantajes”

Tras esta confusión, le dio un ultimátum al Congreso de la República. “Tiendo la mano por última vez antes de verme obligado a hacer una cruzada nacional para defender la democracia”, sostuvo.

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, aseguró.

Pide que lo saquen de Palacio

En un discurso brindado a dirigentes sociales del Callao, el jefe de Estado los instó a “sacarlo” de Palacio de Gobierno si se comprueba que está ligado a actos de corrupción. “No hemos venido a faltarle el respeto a este país. Hemos venido a mejorar las cosas”, puntualizó.

“Quiero que ustedes también sean vigilantes de nuestra gestión, así como ustedes son aguerridos de luchar contra los actos de corrupción de su región, los invito también a ustedes para que estén vigilantes de la gestión nuestra”, manifestó.

“Si a ustedes les consta que este gobierno está robando, ustedes también tienen que salir al frente y, si es posible, sacarnos de Palacio, porque no hemos venido nosotros a robar ni un centavo a este país”, exhortó el mandatario en el Patio de Honor de la Casa de Pizarro.

Pedro Castillo insta al pueblo a que lo saquen de Palacio si roba. (TV Perú)

