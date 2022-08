Pedro Castillo usó helicópteros del Ejército para viajar a Cajamarca a visitar a su familia

El presidente Pedro Castillo hizo un llamado a la oposición para dialogar sobre los problemas más urgentes del Perú

Un nuevo caso de uso indebido de los recursos públicos por parte de Pedro Castillo. En esta ocasión, el presidente de la República utilizó helicópteros del Ejército para realizar viajes a la comunidad de San Luis de Puña, en la ciudad de Cajamarca, con el objetivo de visitar a su familia. Habría realizado al menos diez viajes.

Según la investigación del diario Perú 21, la Comandancia General de la Aviación del Ejército cuenta con un reporte diez traslados -ida y vuelta- del mandatario a su tierra natal. Para concretar este deseo, realizó el pedido al jefe de la Casa de la Militar de Palacio de Gobierno. Castillo habría tomado como primer punto a Chiclayo para de allí llegar a su destino final.

Los viajes de Castillo Terrones se dieron febrero, abril, mayo y junio. El helicóptero MI-171 SHP, cuya fabricación viene de Rusia, corrió con los traslados y los gastos del mandatario. La última vez que usó una aeronave del Ejército fue el 26 de junio pasado.

Helipuerto informal

En julio pasado, el programa Cuarto Poder informó sobre la construcción de un helipuerto informal ubicado en los terrenos de los padres del jefe de Estado, en Tacabamba, distrito de Chota, que se encuentra en funcionamiento desde abril de 2022 y del que ninguna entidad estatal se quiere hacer cargo.

De acuerdo el dominical, no hubo una postura oficial sobre quién habría ordenado la construcción de esta obra, que presuntamente beneficiaría solo al presidente, pues le permite llegar y partir con toda comodidad y sin necesidad de registrarse previamente. Además, esta obra no habría sido declarada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Tras este hecho, el secretario de prensa del Palacio de Gobierno, Rodolfo Idrogo, señaló que la obra se trataba de “un terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con fines múltiples para la comunidad”.

Helipuerto en el terreno de los padres de Pedro Castillo (Captura: Cuarto Poder)

Sin embargo, cuando se le consultó al alcalde de Tacabamba, Walter Agip, acerca de la procedencia de la obra, este asegura que dicha construcción informal ha sido montada “en una propiedad privada y, por ende, se puede construir lo que al dueño le plazca”.

Pero esta no sería la única contradicción en el mencionado caso, ya que en el informe periodístico, el alcalde detalló que el helipuerto informal no era parte de las obras de su gestión; no obstante, hay testigos de la zona que afirman que la maquinaria usada para llevar a cabo la construcción (un cargador y un rodillo) pertenecía a la municipalidad de Tacabamba.

No hay pruebas

De otro lado, el presidente Pedro Castillo se volvió a pronunciar sobre las investigaciones que existen en su contra por la presunta organización criminal que lideraría. A través de su Twitter, mencionó que tras más de un año no existen pruebas por parte de la Fiscalía de la Nación e indicó que no ha quitado “ni un sol” al Perú.

“Ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí y el gobierno. Ratifico que no le he quitado ni un sol al país”, publicó.

El mandatario de la Nación también mencionó que solo estarían buscando “manchar” su mandato de corrupción en comparación con los gobiernos anteriores. “Piensan que creamos portátiles y no es así, es el sentir natural del pueblo ante tanta amenaza, tanta injusticia, tanta desigualdad. Hoy quieren hacer creer al país que este gobierno ha sido como los anteriores, manchados con la corrupción, pero eso es falso”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO