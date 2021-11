Vanessa López sobre ‘Tomate’ Barraza: “¿Qué se puede pedir de una persona tan cínica e hipócrita?”

Ambos se vieron las caras en el set de Andrea. (Foto: Instagram)

La noche del 9 de noviembre, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López protagonizaron un explosivo encuentro en el set de Andrea, programa al que acudieron con el objetivo de llegar a una conciliación tras los constantes ataques que se han dicho el uno al otro.

Pero nada salió como lo esperado. Durante el inicio del programa, Barraza se mostró afectado por todas las acusaciones que hizo Vanessa en su contra, ya que su hija podría enterarse de eso cuando creciera.

“No es que me lave las manos, pero cuando mi hija crezca no va a ver ningún tipo de registro que yo me haya referido a su madre de una manera tan brutal como ella lo hizo conmigo”, sostuvo.

En aquel momento, Vanessa López apareció en escena, haciendo que el locutor perdiera la paciencia y se retirara del set. Recordemos que la influencer le pidió al salsero que se realice exámenes toxicológicos, dando a entender que podría estar consumiendo sustancias ilícitas.

Lamentablemente, una conversación entre ambos no se pudo dar. No obstante, López llegó a dar su descargo, asegurando que jamás le fue infiel al cantante y que él siempre la trató mal cuando estaban casados.

“Por mi hija, yo ya no quiero estar peleando con Carlos, no quiero decir bien o mal. No quiero hablar absolutamente nada que tenga que ver con él. No quiero volver a tener discusiones públicas”, dijo.

Pero una vez finalizado el programa, Vanessa López volvió a arremeter contra su expareja a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Vamos a dejar que se limpie, se victimice y diga el speech de toda la vida... Como siempre, claro está, jamás dirá la verdad, jamás reconocerá sus errores, sus mentiras. ¿Qué se puede pedir de una persona tan cínica e hipócrita? ”, comenzó escribiendo en sus historias.

“En fin, es un patrón de conducta. Hoy fui yo, en otro momento será otra mujer, lamentablemente... Esperaré que el karma haga su trabajo, solo el tiempo me dará la razón, a mi solo me importa el bienestar de mi hija”, sentenció.

Vanessa se pronuncia tras programa de Andrea. (Foto: Instagram)

SE SOMETIÓ A PRUEBA TOXICOLÓGICA

‘Tomate’ Barraza acudió al programa de Andrea Llosa con un solo propósito: realizarse una prueba toxicológica para demostrar que no consume ningún tipo de droga, como así dio a entender su exesposa Vanessa López.

Como ya lo había dicho en el programa Amor y Fuego, no contaba con el dinero suficiente para realizarse dicha prueba, por lo que Andrea Llosa se ofreció en realizarle la prueba toxicológica gratis.

De manera preliminar, un examen de orina demostró que, efectivamente, ‘Tomate’ no había consumido ninguna sustancia ilícita durante los últimos 15 días.

“Cocaína negativo, marihuana negativa”, indicó Andrea Llosa en un inicio. Luego, explicó que este examen no sería suficiente para su invitado, quien pidió que se le realice un examen más profundo con un cabello suyo.

Este examen demora un promedio de 20 días, por lo que Carlos Barraza tendrá que esperar los resultados para demostrarle así a su expareja que jamás ha consumido ninguna droga en su vida.

SE DENUNCIARÁN MUTUAMENTE

Después que se han insultado y denigrado mutuamente, Tomate Barraza indicó que tomará medidas legales contra Vanessa López por maltrato psicológico contra él, su madre y su hija mayor.

“Hay un maltrato psicológico constante no solo contra mi persona, sino también a mi mamá a mi hija. Que todo esto se vaya a lo legal y un juez díctame que es lo mejor en esta situación, yo estoy pidiendo lo familiar, que es la violencia contra mi familia y mi hija y lo otro es la querella por difamación, por lo todo lo que dijo en televisión abierta”, señaló Carlos Barraza a Magaly TV: La Firme.

Y aunque, el actor indicó que Vanessa le ha pedido conciliar, él recalcó que ya es tarde, pues el “daño ya está hecho”.

“Por terceras personas quiere retractarse, yo creo que ya es demasiado tarde, ya el daño está hecho. Ella ha sido conmigo terriblemente malvada, siniestra, maquiavélica”, dijo el salsero.

Ante ello, Vanessa señaló que no se quedará de brazos cruzados, pues también demandará a su exesposo.

“Yo jamás me he metido con una niña. En todo caso yo también lo haré. Una denuncia por maltrato psicológico y físico a mi hijo, y pruebas de eso tengo”, le dijo a la producción de Magaly Medina.

