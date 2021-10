Magaly Medina responde a Aída Martinez: “No puedo permitir que gentuza como esta se meta con mi hijo”

La periodista de espectáculos no se quedó callada y respondió fuerte y claro a Aída Martínez. (Foto: Instagram)

¡No que guardó nada! Magaly Medina respondió fuerte y claro a las últimas declaraciones de Aída Martínez publicadas en su Instagram. La periodista y la modelo no se quedan calladas y se siguen atacando. Esta noche, en la última edición de Magaly TV La firme, la conductora no se aguantó las ganas de responderle a Aída.

La popular Urraca comenzó diciendo que existen personas que tiene una “boquita de caramelo” y es mejor que se queden calladas. Además, señaló que no se “rebajaría al nivel” que tienen algunas artistas de la farándula.

“Aída Martínez ha hecho una cosa muy de ella porque hay en esta farándula gentuza que siempre cree que uno tiene que ponerse en su nivel”, expresó Medina quien también señaló como gentuza a Janet Barboza e indicó que no le gusta hablar de ellas. “Meterse con estas personas es meterse al fango (...) no me gusta meterme con estas personas boca a boca porque realmente me siento tan gentuza como ellas”.

Magaly Medina aclaró a su público que sólo pasaría las imágenes de Aída Martínez porque se metió con su hijo y su vida personal. No obstante, pidió disculpas antes de transmitir el informe por las lisuras que se escuchan. “Les pido disculpas al público por las frases y palabrotas que esta mujer utiliza en redes sociales. Discúlpenla porque es de una ignorancia suplina”.

Luego de escuchar a Aída mencionar a su hijo haciéndole recordar que no fue a su boda y que no la quiere, la conductora estalló en cólera y le respondió aclarándole que no se meta con su primogénito.

“Lo que no le puedo permitir a gentuza como esta es que se metan con mi hijo, a la que he cuidado tanto su privacia para que justamente, si se le puede llamar mujer, se meta con quien yo más he cuidado porque acá la pública soy yo, la que critica soy yo, la que saca los ampays, la comunicadora soy yo”.

Asimismo, afirmó que de ninguna forma la modelo pisaría su casa. “Mi hijo es lo más valioso que la vida me ha dado y lo seguiré protegiendo pero esta no puede hablar como si conociera la intimada de mi casa, tú jamás pisaras mi casa, gentuza como tú nunca pisará mi casa”, sentenció la Urraca mostrándose muy fastidiada por lo sucedido.

Para continuar respondiéndole, Medina continuó con la nota no sin antes tildar de “pobre diabla y “mujerzuela” a Aída Martínez. “Sigamos con esta pobre diabla, porque es una pobre diabla y de verdad disculpen que tenga que contestarle, a veces tengo que mancharme las manos con un poco de fango”

“Pobre mujerzuela, la envidia a veces Aída es una mala consejera (...) yo mantuve a mi hijo sola con el sudor de mi frente no con el de mi poto, con el sudor de mi frente. No había redes sociales, no había canjes, no había nada. Mi trabajo siempre ha sido honesto y decente y mi hijo es un hombre muy orgulloso de su madre”, señaló Magaly muy alterada.

“A ti no te permito absolutamente que llenes tu boca cochina y sucia con la gente que más amo en la vida. No lo puedo permitir”, agregó la periodista.

Finalmente, Magaly expresó que ya se había aburrido de hablar sobre el tema pese a que aún habrían más vídeos de Aída Martínez. La urraca sólo atinó a decir que hace más de 20 años viene lidiando con gente que la critica y aconsejó a Martínez que se cuide de los abogados.

“Es cansador, yo no puedo responder cada estupidez que algunas mujeres u hombres dicen o creen decir y saber sobre mi. Lo único que sé es que es difamatorio total. Para que se hagan una idea, el hacer este programa durante 24 años, tengo que lidiar todos los días con gente así pero es el costo de ser honesta y hablar la verdad”, dijo.

“La próxima Aída cuando quieras hablar algo, muestra pruebas para que así los abogados no estén tentados de demandarte”, fueron las ultimas palabras de la periodista.

SEGUIR LEYENDO