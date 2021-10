Magaly Medina cuestiona la reputación de Aída Martínez: “Yo no soy p..., de ti no sabemos”

La 'Urraca' le respondió con todo a Aída Martínez. (Foto: Instagram)

La que se armó. Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Aída Martínez, luego de que la modelo diera a entender que la ‘Urraca’ tiene una mala relación con su único hijo, Gianmarco Mendoza.

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, la periodista de espectáculos transmitió en vivo las declaraciones de la arequipeña, donde utilizó una curiosa analogía para defenderse de sus ataques.

“Que vulgar, corriente, chabacana, grosera... por favor. Es como si una prostituta le diga prostituta a otra. No es nuestro caso porque ninguna de las dos es p…, pero entre gitanas no nos vamos a leer la mano”, fueron las palabras de Aída Martínez.

Ante ello, Magaly Medina respondió muy seria: “ Yo no soy prostituta, nunca lo he sido. El país entero lo sabe. De ti, no sabemos ”.

Incluso, la figura de ATV dio a entender que sabía ciertas cosas sobre la reputación de Aída Martínez; sin embargo, no está interesada en divulgarlo en televisión nacional.

“También hay muchas historias, claro que sí y hay cosas que yo no voy a recurrir al fango y tirar fango”, expresó Magaly Medina.

Finalmente, la ‘Urraca’ criticó a Aída Martínez por expresarse con un lenguaje vulgar en redes sociales. Recordemos que la modelo es conocida por no tener pelos en la lengua al momento de defenderse.

“Ninguna marca quiere asociarse a gente como tú. Será porque hablas de esa manera. Ninguna marca que se respete quiere asociarse a alguien que en redes tenga ese vulgar tan procaz, tan soez, tan vulgar ”, arremetió Magaly.

“Creo que en el fondo lo que noto, Aída, es una gran envidia y resentimiento”, agregó.

NO PERMITIRÁ QUE HABLEN DE SU HIJO

Magaly Medina aclaró en su último programa que solo pasaría las imágenes de Aída Martínez porque metió a su hijo Gianmarco Mendoza en una discusión mediática.

Luego de escuchar a Aída mencionar a su hijo haciéndole recordar que no fue a su boda y que no la quiere, la conductora estalló en cólera y le respondió aclarándole que no se meta con su primogénito.

“ Lo que no le puedo permitir a gentuza como esta es que se metan con mi hijo, a la que he cuidado tanto su privacia para que justamente, si se le puede llamar mujer, se meta con quien yo más he cuidado porque acá la pública soy yo, la que critica soy yo, la que saca los ampays, la comunicadora soy yo”, expresó.

Asimismo, afirmó que de ninguna forma la modelo pisaría su casa. “Mi hijo es lo más valioso que la vida me ha dado y lo seguiré protegiendo pero esta no puede hablar como si conociera la intimada de mi casa, tú jamás pisaras mi casa, gentuza como tú nunca pisará mi casa”, sentenció.

¿QUÉ DIJO AÍDA PARA ENFURECER A MAGALY?

Aída Martínez atacó a Magaly Medina a través de su cuenta oficial de Instagram, señalando que la ‘Urraca’ la critica constantemente porque no tendría una buena relación con su hijo.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo , y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, agregó en tono de burla hacia Magaly Medina.

Estas declaraciones fueron en defensa de Ariela, la hija única de Aída Martínez. La excorredora de motos no soportó que la periodista se refiriera a ella durante una de sus críticas. “Es una recién nacida, el chongo es conmigo”, le dijo.

SEGUIR LEYENDO: