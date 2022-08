Tommy Portugal: la vez que su hija Mafer intentó ingresar a La Voz Perú, pero ningún entrenador la eligió

La joven de 20 años busca abrirse paso en el mundo de la música, por lo que en el pasado se presentó en el reality de canto de Latina.

María Fernanda Véliz ha causado revuelo al mencionar que no se siente respaldada ni querida por su padre Tommy Portugal. La joven de 20 años dio a conocer este detalle en el programa Magaly Tv: La firme, indicando que para ella ha sido muy difícil destacar en la industria musical pese a que su papá es un reconocido músico nacional.

“ Cuando subía mis covers le pedía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo. A mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él subía algo con su pareja (Estrella Torres) y decía ‘la mejor cantante del Perú’. Eso a mí me dolía mucho”, contó.

Ella en dicha entrevista también confesó que en la actualidad no tiene una buena relación con Tommy Portugal, esto debido a que nunca hubo química entre ambos, ocasionando que se alejen poco a poco, aunque reconoció que se hizo cargo de ella económicamente.

Asimismo, al no sentir el apoyo de su padre en su sueño por convertirse en cantante, María Fernanda Véliz tomó la decisión de probar suerte en el reality de canto La Voz Perú, al cual audicionó hasta en dos ocasiones.

Su primera audición

La primera audición de la joven de 20 años fue en el 2019. Ella llegó al escenario del reality de Latina e interpretó el tema “Creo en mí” de Natalia Jiménez. Asimismo, antes de salir al escenario e intentar convencer a los entrenadores, en una entrevista previa contó cómo nació su amor por la música y la ayuda que tuvo con las redes sociales.

“En Instagram, normalmente, subo covers, a veces subo blogs (...). Comencé subiendo covers con ukelele, poco a poco empecé a agarrarle más el truco, le metí también a la guitarra. Mi primer ukelele me lo regaló mi papá ”, comentó.

De otro lado, en aquel momento, precisó que a su papá Tommy Portugal también le emocionaba mucho que ella se encuentra involucrada en la música. “A él le encanta que yo también esté metida en la música. De hecho, él es cantante de cumbia, es Tommy Portugal. Estoy muy orgullosa de lo que él hace y él también está orgulloso de lo que yo hago. En un futuro, me gustaría ser cantante como él ”, manifestó.

Sin embargo, pese a su esfuerzo y tener un padre que es reconocido a nivel nacional le bastaron para que algún entrenador quiera su voz. Ninguna de las figuras que se encontraba en aquel momento tocó el botón, por lo que no pudo ingresar a la siguiente ronda.

Mafer Véliz es hija de Tommy Portugal. Joven acusa a cantante de no apoyarla. (Foto: Composición)

Regresó por su revancha en el 2022

En esta nueva temporada, María Fernanda Véliz volvió a las audiciones de La Voz Perú para tentar suerte una vez más. En está ocasión llegó acompañada de su madre Mariela Véliz, y su pareja, Ilio, con quien también graba diferentes covers en sus redes sociales.

Ella eligió cantar un tema tropical, el cual fue “A puro dolor” de Son By Four. Lamentablemente los entrenadores una vez más le dieron la espalda, aunque Noel Schajris por un momento estuvo a punto de tocar el botón.

Mafer se animó a pedirle a Noel que cantaran juntos el tema “No es cierto” y su performance gustó a los demás jurados. Antes de alejarse del escenario, Eva Ayllón le pidió que regrese el próximo año.

“¡Yo nunca me rindo y este no es el fin de absolutamente nada! Me siento bien con mi audición a pesar de que reconozco muchos errores ”, dijo Mafer en su cuenta de Instagram, además de enfatizar que seguirá preparándose.

La joven de 20 años busca abrirse paso en el mundo de la música, por lo que en el pasado se presentó en el reality de canto de Latina.

SEGUIR LEYENDO: