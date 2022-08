Exjugador de Boca Juniors criticó a Darío Benedetto por golpe a Carlos Zambrano: “¿Cómo vas a exponer a tu compañero?”

Cristian Traverso dio su postura por la pelea entre ambos jugadores. (SOLO BOCA TV / TyC Sports)

El tema controversial que protagonizaron Carlos Zambrano y Darío Benedetto sigue en boca de todos. Y es que luego de la pelea entre los dos jugadores en el entretiempo del Boca Juniors vs Racing Club provocó una serie de comentarios bajo diversos puntos de vista. El último ha sido de parte de Cristian Taverso, exfutbolista del conjunto ‘xeneize’ y que, si bien entendió la situación, criticó al delantero por hacerlo público.

“Yo hubiese cerrado el vestuario y los dejo solos. No está bien que pase, pero hay cosas que uno no las calcula. Creo que Zambrano no esperó que lo arrebatara”, fueron las primeras palabras del ahora comunicador en TyC Sports.

En eso, otro integrante del programa ‘gaucho’ se puso del lado del peruano y sorprendió con su hipotética reacción. “Si fuese Zambrano, hasta que no le pego el doble de lo que me golpeó no salgo a la cancha”, dijo.

Traverso intervino nuevamente y consideró que lo que vivió el ‘Kaiser’ fue un momento complicado, ya que no solo está constantemente bajo la lupa por su accionar sobre el césped, sino también por lo hecho fuera del mismo. “¿Ven lo difícil para Zambrano que es jugar con esto? No solamente quedó humillado porque lo vigilan adentro de la cancha, después se come un ‘churrascaso’ (pelea) y tiene que salir a jugar”, expresó.

“Si fuera él estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar: ‘¿Qué te vas a quedar como el vivo y yo soy el bol…? En algún momento te la cobro’”, añadió.

Pero eso no fue todo, debido a que Cristian arremetió contra el ‘Pipa’ a pesar de que este último pidió disculpas a Carlos por lo sucedido, lo cual considera una ‘raya más al tigre’ por todos los inconvenientes que ha experimentado desde que regresó a la entidad ‘azul y oro’. “Estoy cansado de las disculpas. No te mandes más cag… y dejate de jo… Es un excelente jugador, que haga 50 goles por torneo, pero la verdad es que esto no suma nada. ¿Cómo vas a exponer a tu compañero?”, cuestionó.

Molestias de la dirigencia de Boca Juniors

Juan Román Riquelme, vicepresidente del club argentino, tan pronto se enteró de la noticia que fue noticia en a poco de iniciar el segundo tiempo del cotejo ante la ‘Academia’ se apersonó al hotel de concentración del equipo luego del empate. Su intención era para conocer los detalles a fondo del desafortunado acontecimiento y lanzar un recado para todo el plantel.

Primero indicó que el bochornoso suceso fue una “falta de respeto” para el hincha de Boca y que “cruzaron la línea, están buscando que los insulten”. Además, indicó que “esto no es boxeo”, agregando que de lunes a sábado pueden decirse lo que sea, pero “que los domingos tienen que tener hermandad”.

Posibles sanciones

Al ser un hecho que trascendió las canchas, la directiva analiza las sanciones para ambos futbolistas. La primera sería la imposibilidad de jugar las próximas jornadas de la Liga Profesional Argentina. Ante Rosario Central (este miércoles 17) sería la baja más segura de los dos. Ahora, cabe la chance de que también vean afectadas sus remuneraciones.

Por el momento, desde el club no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, por lo que se espera que en las próximas horas pueda haber más detalles. Luego del entrenamiento de la tarde, el técnico Hugo Ibarra analizaría las mejores opciones para el duelo ante el ‘Canalla’. Se prevé que haya una aclaración cuando se conozca la lista de convocados.

