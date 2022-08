Amy Gutiérrez es respaldada por Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y más artistas tras accidente en vivo

Amy Gutiérrez recibió apoyo de artistas peruanos tras accidente en 'En Boca de Todos'.

Este lunes 15 de agosto, Amy Gutiérrez pasó un incómodo momento en la transmisión en vivo de ‘En Boca de Todos’. La cantante nacional mostró una mancha roja en su pantalón blanco cuando se presentaba frente a cámaras. Tras el accidente, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Andrea Llosa y más artistas le mostraron su total respaldo.

Una vez Amy abandonó el canal de Pachacamac, su nombre se hizo tendencia en plataformas como Twitter. Aunque varios usuarios aseguraron que era algo “natural” en las mujeres, otros tomaron las imágenes con humor. La recordada ganadora de ‘Yo Soy Kids’ no tardó tiempo en pronunciarse.

“Muchos están hablando de lo que me pasó hoy en el programa... Sí, me vino la regla y no estaba preparada. Estoy sorprendida con los comentarios que he venido encontrando. Algunos con vergüenza, otros juzgando, pero muchos más entendiéndome, ¿y saben por qué? Porque es NORMAL, a todas nos pasa. Nadie está libre de un accidente ”, escribió en Instagram junto al hashtag #NormalicemosLaRegla.

Amy Gutiérrez se pronuncia tras accidente en 'En Boca de Todos'. (Instagram)

Pronto, diversas figuras del medio artístico, especialmente del género femenino, se solidarizaron con Amy Gutiérrez y se lo hicieron saber en la caja de comentarios.

“¡Así se hace! #NormalicemosLaRegla”, escribió la actriz Anahí de Cárdenas.

“Poderosa y maravillosa. Nos pasa a todas. #NormalicemosLaRegla”, fue el mensaje de Maricarmen Marín.

“Hermosa, como bien dices, a todas nos pasa y no pasa nada. Te quiero siempre. #NormalicemosLaRegla”, señaló Rossana Férnandez Maldonado.

“Más normal que volver con tu ex. A seguir con todo, mujercita linda”, indicó Daniela Darcourt.

Yahaira Plasencia no se quedó atrás y dijo: “Mi peque hermosa. A todas nos ha pasado, y claro que es normal. Que nada opaque tu luz. Te mando muchos besos y éxitos”.

“Hermosa en todo su esplendor. Ahí están algunos esperando el accidente más chiquito para lapidar, burlarse o atacar. Te mando un fuerte abrazo”, resaltó Karen Schwarz.

“Querida Amy, a mí me pasó algo parecido (o peor). Corriendo en el IPD, cuando hacía atletismo, se me cayó la toalla higiénica, ojalá algún día pueda encontrarla. Te mando un beso grande”, precisó la periodista Andrea Llosa.

Artistas apoyan a Amy Gutiérrez en redes sociales. (Instagram)

Empoderador mensaje

Mediante sus historias de Instagram, Amy Gutiérrez se mostró muy sonriente tras el incidente que pasó en ‘En Boca de Todos’ por la llegada de su periodo menstrual. Dejó en claro que a todas las mujeres les puede ocurrir un hecho parecido, por lo que no hay nada que avergonzarse.

“Creo que es algo normal, lo he tomado con mucha tranquilidad. Hay que normalizar la regla, creo yo, las mujeres en estos momentos nos entendemos bastante. Buena actitud y nada de vergüenza . Normalicemos estas situaciones”, expresó en un principio.

“Y para que se enteren los que no saben de lo que estoy hablando. hay un post que acabo de subir. Veánlo y me dicen qué les parece. Un beso, que Dios mes los bendiga, y ya saben, normalicemos la regla”, añadió para luego mostrar imágenes de lo ocurrido en ‘En Boca de Todos’.

