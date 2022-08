Melgar: Carlos Cáceda fue elegido el mejor jugador de la semana de la Copa Sudamericana 2022

La CONMEBOL reconoció la sobresaliente actuación del portero de Melgar ante Inter de Porto Alegre. (CONMEBOL Sudamericana)

Melgar de Arequipa consiguió una hazaña histórica luego de eliminar en condición de visitante a Inter de Porto Alegre en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El cuadro nacional aguantó el cero en la ida y en la vuelta vivió un episodio que será recordado, en gran medida, por el alto nivel mostrado por Carlos Cáceda. Precisamente, el arquero fue elegido el mejor jugador de la semana por los organizadores del certamen de la CONMEBOL debido a lo hecho durante el cotejo en el estadio Beira-Rio.

Fue a través de las redes sociales de la competición en que catalogaron al portero como el más destacado de la jornada (Best Of The Week por sus siglas en inglés). “¡El jugador de la semana! Carlos Cáceda, arquero de Melgar que atajó tres penales ante Internacional, fue el BOTW de los partidos de vuelta por los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana”, se lee en la publicación en donde resalta las salvadas en la tanda de los penales.

Publicación de la CONMEBOL resaltando a Carlos Cáceda por su actuación en la Copa Sudamericana.

Y es que en el duelo que se llevó a cabo en tierras brasileñas, el exfutbolista de Universitario de Deportes brilló por todo lo alto. De hecho, a los pocos minutos de haber iniciado la contienda, salvó su valla con una espléndida estirada que evitó que Braian Romero pusiera el 1-0 luego de intentar llevárselo. Una mano clave que vaticinaba lo que llegaría más adelante.

Durante el resto del encuentro, los dos equipos tuvieron sus chances para romper la paridad, pero ninguno contó con la fortuna de su lado para anotar. Tal y como sucedió en la ‘Ciudad Blanca’, el marcador no se movería en el tiempo reglamentario. Por tal motivo, lo que tocaba era decidir la serie por intermedio de la pena máxima.

En dicha instancia, el popular ‘Chany’ mostró una exhibición de lujo. Bloqueó los tres primeros lanzamientos del ‘Colorado’. Edenilson, Taison y Carlos De Pena vieron cómo sus remates eran despejados por el golero nacional. Justamente, la segunda ejecución fue la más llamativa, pues Cáceda rozó el balón con las manos y la mandó fuera de peligro.

Solo Pedro Henrique pudo convertir, pero esto no sirvió, ya que Kenji Cabrera, Bernardo Cuesta y Luis Iberico acertaron sus disparos. Leonel Galeano falló, aunque de igual manera festejaron el pase a las semifinales.

Penales estudiados

El mismo Carlos reconoció que el día del encuentro estudió a los ejecutantes para tener una idea para dónde lanzarse. “Trabajamos penales esta semana, mentalizados en que todo esto podría pasar. Después del almuerzo de hoy (previo al partido), con el profesor Osvaldo Javier (preparador de arqueros), vimos una hora de penales. Yo sabía más o menos donde pateaban muchas veces”, confesó en una entrevista para Movistar Deportes.

De igual manera, señaló que la forma de pararse en los penales lo aprendió de un compañero de la ‘bicolor’. “La técnica de aguantar el pie en la línea la aprendí cuando estaba en la selección con Piero (Gallese)”, dijo.

Mejor partido de su carrera

Finalmente, dejó en claro que este duelo ante el conjunto brasileño fue uno de los más resaltantes de su trayectoria como futbolista profesional, agregando a uno que tuvo con la camiseta de la ‘blanquirroja’. “Este partido está entre los mejores que me ha tocado jugar, junto con el de Ecuador (en Quito con Perú). Estoy feliz y tomarlo todo con humildad. Todavía falta”, declaró.

Once ideal de la Copa Sudamericana

Cabe mencionar, que el guardameta de 30 años también fue incluido en el once ideal de la fecha de vuelta de los cuartos de final del torneo. Junto a él, estuvo su colega de equipo, Alec Deneumostier, quien cumplió una gran labor en la zaga central junto a Galeano.

Cáceda y Deneumostier en el once ideal de la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana. (CONMEBOL Sudamericana)

