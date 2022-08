Juan Reynoso habló del pase de Melgar a semifinales de Sudamericana y recordó el título nacional del 2015

Juan Reynoso y su alegría por la hazaña de Melgar en Copa Sudamericana 2022.

Melgar de Arequipa logró una de las hazañas más importantes del fútbol peruano en los últimos años luego de eliminar a Inter de Porto Alegre en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. Un resultado que ha alegrado a todo el país, pero más aún a Juan Reynoso. Justamente, el entrenador de la selección nacional habló de sus sensaciones por este suceso y de un proyecto por el cual formó parte desde sus inicios.

“ Sentí mucha euforia y, sobre todo, orgullo de haber colaborado en algo para darle o intentar darle un nuevo ADN a lo que es Melgar. El jugador que crece en ese club y el que llega sabe que va a pelear el campeonato”, comentó el ‘Cabezón’ en una entrevista para el diario El Comercio.

Del mismo modo, reconoció que los buenos resultados forman parte de un plan establecido por el inversionista del ‘Dominó’, Jader Rizqallah, quien en conjunto con la dirigencia deportiva, fueron los encargados de elegir a los técnicos responsables. “De repente fue un granito de arena, unos ladrillos que pusimos nosotros. Hoy la campaña de Melgar en la Sudamericana es totalmente de Jader (Riskalla), de Néstor Lorenzo, de Pablo Lavallén, etc. Hacer una transición no es fácil y como se lo dije en su momento, por ejemplo, cuando bajé al vestuario el jueves pasado en Arequipa, tienen un lindo reto y están haciendo historia”, señaló.

Y es que el estratega de 52 años llegó al cuadro ‘rojinegro’ el 2014 para encabezar un trabajo serio. Un año después, fue uno de los artífices de que el equipo se adjudicara con el título nacional tras vencer en la final a Sporting Cristal por 5-4. En ese sentido, recalcó que la victoria ante el elenco brasileño por el certamen continental supera dicha consagración.

Juan Reynoso cuando Melgar salió campeón nacional el 2015. | Foto: USI

“Hasta antes de ayer (día del triunfo internacional), el partido más importante de la historia de Melgar fue el campeonato del 2015, aquel gol de Bernie Cuesta. Hoy ya quedamos en la historia, que es lo que uno busca. Eso es la vida. Uno puede dejar huella, pero qué gusto da que los que vienen atrás te superen”, expresó.

Esa satisfacción que siente convierte al extécnico de Cruz Azul en parte de esta gesta. “Lo digo con todo mi cariño: hoy veo ese niño que encontré recién intentando amamantar ya listo presto para correr y correr por Arequipa para estar en el lugar que se merece”, dijo.

Anécdota entre Cuesta y dirigente de Melgar

Pero eso no fue todo, ya que sacó a la luz una amena conversación entre Rizqallah y el delantero, Bernardo Cuesta. “Después del 0-0 en Arequipa, nos juntamos con Bernie y Jader en el mismo vestuario. Bernardo le dice: ¿Vas a ir a Porto Alegre, no? Claro, le responde. ‘Bueno, ahí hablamos de los premios porque te vamos a vacunar’ . ¿Viste? Hay tanta confianza con él, del grupo con él, que no ve si gana o pierde, sabe que debe recompensarte cuando haces la diferencia. Todos deben estar felices allá”, manifestó.

Melgar derrotó 3-1 a Internacional en tanda de penales y clasificó a semifinales de Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

Aspiraciones de Melgar en Copa Sudamericana

Con este triunfo ante el ‘Colorado’, el próximo rival al que enfrentará es Independiente del Valle. En esa línea, Juan Reynoso considera que el ‘León del Sur’ no debe ponerse límites y tiene que aspirar a ganar la competición internacional.

“Un equipo que se mete a semifinales ante los rivales que ha jugado, tiene que aspirar a lo máximo. Obviamente hay que trabajar el partido de visita en Ecuador y el cierre en Arequipa a estadio lleno”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO