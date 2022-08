El jugador de Internacional que escapó de la invasión a Ucrania y jugará ante Melgar por Copa Sudamericana

Carlos De Pena vivió momentos terribles en Ucrania y ahora se enfrentará a Melgar por Copa Sudamericana.

Dice la frase que “la vida da muchas vueltas” y en el mundo del fútbol no es la excepción. En ese sentido, si tenemos que resaltar la de uno, es la de Carlos De Pena, jugador del Inter de Porto Alegre, que pudo escapar de la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora se encuentra a puertas de disputar la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, ante Melgar de Arequipa en el duelo de vuelta.

Para empezar, es importante recordar que este terrible suceso se llevó a cabo en la mañana del pasado jueves 24 de febrero. El país de Europa Oriental amaneció entre bombas y el ruido que los aviones hacían sonar. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó atacar dicha nación en medio de un conflicto que se remota a años atrás. El ingreso de las tropas fue a través de la frontera bieolorrusa, orientadas hacia Kiev y también por el sector de Jarkov.

Ahí es donde aparece el uruguayo, quien en ese entonces militaba en el Dinamo de Kiev, uno de los grandes de Ucrania. Y como todos los habitantes de la zona, tuvieron que huir hacia lugares seguros (estaciones de tren, refugios especiales, etc.). Una situación que el mismo futbolista relató lo que sucedió a través de su cuenta de Instagram.

“24 de febrero, 4:55 a.m. desperté con el ruido de los aviones y bombas que explotaban en Kiev . Terminó la paz y empezó la pesadilla. En la calle vi la desesperación de la gente, filas en los supermercados y cajeros, y gente huyendo hacia la frontera”, expresó en las primeras líneas.

Sin embargo, pudo encontrar un lugar para estar a salvo junto a su familia, coincidiendo con Vitinho, su compañero de equipo, además de otros brasileños que jugaban en otros cuadros de la nación presidida por Volodimir Zelenski. Evidentemente, el panorama no era para nada alentador y los recursos que tenían se les iba acabando. “Las rutas colapsadas, la falta de comida y combustible, hizo que pasáramos la noche en un piso subterráneo del hotel con una estructura más fuerte frente a posibles bombardeos”, comentó.

Carlos De Pena y otros jugadores que escaparon de Ucrania. (Internet)

Salida de Ucrania

Toda una angustia que rodeó a todas las personas que trataron de huir por varios medios. Algunos alcanzaron y otros no. No obstante, luego de unos días de mucha preocupación, confesó que una encargada de prensa fue su salida de emergencia. “Luego de hablar con una periodista de la BBC con experiencia en tres guerras, decidimos tomar un tren hacia la frontera con Rumania. Pese al riesgo de no tener lugar o sufrir algún problema en el trayecto a la estación”, escribió.

Lo que sucedió después fue que emprendieron un viaje de 17 horas hasta una ciudad fronteriza, donde luego partirían rumbo a Moldavia.

Carlos De Pena y su desgarrador relato de la invasión de Rusia a Ucrania.

Medida de FIFA por la coyuntura

Pero ¿qué sucedió con el ambiente futbolístico? La liga doméstica paró y los equipos se vieron obligados a trasladarse a otros países aledaños para entrenar. Cabe indicar que, la FIFA dio un permiso especial para que los futbolistas y entrenadores de los clubes rusos y ucranianos puedan rescindir sus contratos para de ahí escapar. Esta medida fue adoptada por varios jugadores, entre ellos, el volante ‘charrúa’, quien decidió regresar a Sudamérica en busca de mejores oportunidades.

Fichaje por Internacional

En un principio se pensó que iba a ir a vestir la camiseta de Nacional, aunque finalmente optó por ir al ‘Colorado’. De hecho, es una de las figuras del equipo con sus 2 anotaciones y 5 asistencias en 27 encuentros jugados. Además, fue partícipe del último duelo ante los ‘rojinegros’ en Arequipa, pero no lució. Se verá si saca a flote sus cualidades en el estadio Beira-Rio. Lo cierto, es que ha pasado por un cambio radical en su vida y ahora tratará de acceder a las semifinales de la Sudamericana.

Resumen Melgar vs Internacional 0-0. Video: DirecTV

