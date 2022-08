Carlos Cáceda, el arquero de Melgar que dejó atrás los escándalos, se mentalizó para ser uno de los mejores y está a punto de hacer historia en la Copa Sudamericana

El estadio Beira Rio de Porto Alegre, fue testigo del desempeño sobresaliente de Carlos Cáceda, arquero de FBC Melgar, quien desde el pitazo inicial se convirtió en figura, puesto que, cada vez que llegaron a su arco estuvo notable en cada intervención. No solo eso, sino que cuando fueron los penales, ese tramo del duelo, donde es crucial estar atento para evitar el gol, atajó tres penales decisivos para clasificar a su equipo a semifinales de la Copa Sudamericana y ubicarlo entre los cuatro mejores del certamen, ubicación poco común para un equipo peruano.

Carlos Cáceda fue elegido el mejor jugador en el duelo de vuelta ante Internacional de Porto Alegre. (Twitter)

Esa madurez de Carlos Cáceda para destacar bajo los tres palos hace que el equipo de Melgar haya llegado hasta semifinales de Copa Sudamericana y deje en el camino, a un equipo, como Internacional SC, de Brasil y pueda seguir haciendo historia en este torneo para alegría de un país carente de alegrías futboleras.

Cáceda y la vez que apareció en “Nunca más” de Andrea Llosa

Ojo, no todo ha sido color de rosas para la vida de Carlos Cáceda, puesto que en un momento, su vida fue expuesta por la madre de sus dos primeras hijas. Esto pasó, hace un buen tiempo, cuando era arquero suplente de Universitario de Deportes, apereció en el programa “Nunca más”, tras la denuncia de Raisa Samamé, madre de sus dos primeras hijas, en ese momento ella se encontraba embarazada de la segunda bebé y fue hasta el departamento del ‘Puma’ Carranza junto a su padre para encarar al jugador.

En ese entonces, Raisa Samamé lo acusaba de no hacerse cargo de su primera hija y de haberse desentendido del segundo bebé que llevaba en su vientre.

A su vez, Carlos Cáceda fue acusado de haber engañado a la joven con Francesca, la hija del ‘Puma’ Carranza.

“En el mes de noviembre del año pasado, él se quedaba a dormir, en paralelo ha estado viviendo y en paralelo a su hija, como a la mía, les ha engendrado un hijo”, le contó el señor Samamé al ‘Puma’ Carranza.

No obstante, Carlos Cáceda junto a Francesca Carranza, con quien se casó meses después, también tiene dos hijos y en la actualidad mantiene una relación sólida.

Cáceda y su experiencia en el fútbol mexicano

En el año 2018, Carlos Cáceda llegó a Veracruz de México para pelearle el puesto a su compatriota y compañero de selección, Pedro Gallese, pero carecía de continuidad. Su salida del elenco mexicano fue sorpresiva y en una entrevista con infobae hace unos meses, el golero peruano explicó la razón.

“Pasaron muchas cosas, sí te contaría capaz, es muy largo, pero te lo puedo resumir, lo que pasa es que la idea era que a Pedro Gallese lo vendan y que yo me quedará. Entonces, yo fui por eso, pero Gallese se terminó quedando y yo no me podía quedar ahí porque estaba el Mundial encima y tenía que tener continuidad. Ahí vine a Municipal, el profesor ‘Chino’ Rivera me recibió de la mejor manera y ahí quedó la anécdota de Veracruz. Pero todavía queda mucha carrera por delante”, acotó a este medio.

Cáceda reveló la clave del campañon de Melgar en la Copa Sudamericana

Melgar está en semifinales en Copa Sudamericana, una ubicación poco común en los equipos peruano, sin embargo, en una entrevista con Infobae hace unos meses, la ‘pantera’ reveló la clave. “Nosotros la mentalidad que tenemos no solamente es participar, sino que es competir. Yo pienso que las cosas se nos vienen dando no solamente este año, sino años atrás. Nosotros tenemos que seguir así con mucha humildad, si bien es cierto, hemos clasificado a octavos de la Copa Sudamericana, pero todavía hay que creer que tenemos mucho por dar, siempre creyendo que debemos seguir unidos. Al que le toque jugar hay que apoyar, esto es sacrificio y esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera”, sentenció.

