Jean Pierre Archimbaud reveló el éxito de Melgar en la Sudamericana: “Creemos en nuestra capacidad, que somos los mejores, cada uno en su puesto” (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

Han pasado algunos días de la hazaña en el Beira Río de Brasil, lugar donde FCB Melgar venció por penales a Internacional de Porto Alegre y clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana.

En semifinales de la Copa Sudamericana, FBC Melgar enfrentará a Independiente del Valle, donde el partido de ida se disputará el miércoles 31 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a las 5:15 p.m. (hora peruana y ecuatoriana), mientras que el partido de vuelta de la semifinal será en Arequipa. Melgar jugará el cotejo decisivo en condición de local en el estadio Monumental de la UNSA, el miércoles 7 de setiembre. El partido se desarrollará a las 5:15 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

Por ende, Infobae decidió llamar a Jean Pierre Archimbaud, futbolista de FBC Melgar, para que nos revele la clave de este gran momento del elenco arequipeño, que ha causado una alegría no solo a su localidad, sino a todo un país hambriento de triunfos deportivos.

“Creemos en nuestra capacidad, que somos los mejores, cada uno en su puesto. Tenemos convicción y eso hace que el equipo salga a jugar de igual a igual en cualquier cancha ante el rival que sea. Partimos desde la humildad y la unión, entonces, eso también hace que se vea un equipo tanto dentro como fuera del campo ”, fue lo que manifestó Jean Pierre Archimbaud en exclusiva a Infobae.

No obstante, sí, bien aún falta 16 días para el duelo de semifinal ida ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana, creímos conveniente preguntarle a Jean Pierre Archimbaud sobre dicho rival. “Sabemos que Independiente del Valle es un gran equipo, en los últimos años está marcando diferencia y va a ser un rival complicado como los han sido todos en esta Copa. Aún no nos dan información del rival porque es previo al partido de cada equipo, pero el comando técnico nos da las herramientas necesarias para saber ante qué rival nos estamos enfrentando y contra IDV no va a ser la excepción”, aseguró a este medio.

Finalmente, fue consultado sobre el rival de este lunes 15 de agosto, la Academia Cantolao, un partido programado para las 7:00 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA, por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. “Cantolao es un rival muy duro, se asocian bien y tienen mucha velocidad por los costados. Ambos torneos los afrontaremos tal y cuál ha sido en la primera parte del año, peleando en ambos frentes. Somos 30 titulares y todos estamos a la altura para poder afrontar tanto la liga 1 como la Copa Sudamericana”, sentenció Jean Pierre Archimbaud, futbolista de FBC Melgar, a Infobae en exclusiva.

SEGUIR LEYENDO