Bruno Pacheco entrega papeles que habrían sido redactados por el presidente Pedro Castillo | Video: Panorama

El exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, habría entregado a la Fiscalía de la Nación varios post it escritos por el presidente Pedro Castillo sobre instrucciones de los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, según el reportaje de Panorama.

En el papel escrito por el jefe de Estado que fue entregado a Pacheco decía “Coronel Marco Marín - Casa Militar, debe ser relevado por Coronel Ejército Peruano Bocanegra”. Esto habría sucedido luego que sostuviera una reunión en Cajamarca junto a Augusto Bocanegra Gálvez, quien le recomendó a sus hijos, de acuerdo con el programa periodístico.

Ante ello, se conoció que el 14 de septiembre, Ciro Bocanegra Loayza fue asignado a la casa militar. Además, buscaba relevar al subjefe de la casa militar Marco Marín. En ese entonces José Vizcarra, excomandante General del Ejército, declaró sobre la asignación de Bocanegra al Congreso.

“Este señor dos semanas antes trabajaba en el Cuartel General de la jefatura de Estados Mayores y con una orden directa del presidente se fue a trabajar en un momento inusual donde no hay cambios, estamos hablando los primeros días de octubre o fines de septiembre, a un puesto que no existe”, declaró José Vizcarra, excomandante General del Ejército.

Bocanegra Loayza se viene desempeñando como integrante del Gabinete de asesores de la Presidencia de la República y no depende jerárquicamente de la casa Militar, según lo confirmó el General Herrera Céspedes, jefe de la Casa Militar. Sin embargo, todo nombramiento de asesores debe ser publicado mediante una Resolución Suprema, lo cual no se habría realizado. Por ello, la Contraloría General de la República notificó que no se realizó esta resolución como asesor.

Noticia en desarrollo

SEGUIR LEYENDO