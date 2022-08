La columna póstuma que Jaime Bayly le dedica a Diego Bertie: “Devastado y con una pena infinita”

Jaime Bayly habló por primera vez de Diego Bertie tras su sensible fallecimiento. (Captura / Instagram)

A casi 10 días del sensible fallecimiento de Diego Bertie, el conductor Jaime Bayly rompió su silencio con respecto a su dolor. A través de una columna llamada ‘El Puente de los Candados’ en el diario La Nación, el presentador deja entrever que sus últimas palabras están dirigidas al actor.

Como se recuerda, ambos mantuvieron un romance en secreto que años después se confirmó. El cantante decidió contar su verdad en una entrevista con Magaly Medina donde, además de hacer pública su homosexualidad, confesó que tuvo una relación sentimental con el escritor hace más de 30 años.

Diego Bertie dejó en claro que prefería estar alejado de Jaime Bayly y no hablar más de él. Esto no evitó que el periodista escriba una vez más sobre el cantante tras su trágica muerte el 05 de agosto luego de caer del balcón de su departamento ubicado en el piso 14 de su edificio ubicado en el distrito de Miraflores.

En su extensa columna escrita en la página web de ‘La Nación’, Jaime Bayly utilizó el seudónimo ‘Barclays’ para contar detalles de su reciente viaje de Alemania en compañía de su esposa Silvia Núñez y de su pequeña hija.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las últimas líneas de su escrito donde alude a quien habría sido el hombre que se llevó su corazón por muchos años, Diego Bertie. Según relata, el popular ‘Tío terrible’ de la televisión, no pudo contener la tristeza y derramó algunas lágrimas cuando vio un candado con las iniciales “D” y “J”.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales “D y J” y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, sentenció.

¿Qué dijo Diego Bertie sobre Jaime Bayly?

Jaime Bayly expuso la relación que tuvo con Bertie a través del libro “No se lo digas a nadie”. Y aunque muchas veces se le consultó sobre el tema, el cantante siempre se encargó de negarlo hasta el pasado mes de mayo que decidió revelar su homosexualidad y hablar sobre el vínculo amoroso que lo unió al conductor televisivo.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, indicó para las cámaras de Magaly TV La Firme.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, señaló.

