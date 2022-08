Fans de ‘Combate’ lograron que ‘Esto es Bacán’ sea tendencia y piden que se emita de lunes a viernes

Esto es Bacán se estrenó este sábado 13 de agosto.

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado presentaron este sábado 13 de agosto el primer reality de Willax TV, el cual es una secuencia de ‘Sorpréndete’. Tal como lo venían anunciando, esta nueva propuesta tiene el fin de colaborar con causas sociales. La expectativa fue tal que los usuarios de las redes se pronunciaron y lograron hacer tendencia el programa.

Los principales club de fans de ‘Combate’ fueron parte de este logro, incluso, señalaron lo mucho que les hizo recordar aquellos años cuando se emitía el programa conducido pro Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Unos recordaban sus épocas de colegio o de universidad, mientras que otros resaltaban la conducción de Rossana Fernández Maldonado. Como se recuerda, es la primera vez que la actriz está a cargo de un reality.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues los fervientes fanáticos pidieron que el programa se emita de lunes a viernes y no solo lo sábados.

Como se recuerda, desde el pasado fin de semana, Willax TV logró causar gran conmoción tras difundir la promoción de ‘Esto es Bacán’, mucho se especulaba de que había nacido la competencia de ‘Esto es Guerra’, sin embargo, fue la propia Rossana Maldonado quien dijo que ambos programas eran muy diferentes.

“No es exactamente lo mismo. En Willax nos han apoyado mucho con el formato de ‘Sorpréndete’, donde siempre buscamos entretener pero también ayudar. De hecho, Piero y yo estamos en esa onda, entonces los chicos que están participando en ‘Esto es Bacán’ tienen muchas ganas de ayudar”, dijo a Infobae.

Los conductores de ‘Esto es Guerra’ no fueron ajenos a este nuevo proyecto. Johanna San Miguel expresó la frase “sueños de opio” cuando le mencionaron la palabra “bacán”, mientras Renzo Schuller se reía.

¿Quiénes son los integrantes de ‘Esto es Bacán’?

- Zumba

- Allison Pastor

- Andrea Arana

- Bryana Pastor

- Chris Soifer

- Dulio Vallebuona

- Elías Montalvo

¿Por qué Elías Montalvo no apareció en Esto es Bacán?

Elías Montalvo fue presentado como integrante de Esto es Bacán, pero no asistió al set, contestó desde México. El bailarín manifestó que no pudo estar físicamente en el programa por motivos de fuerza mayor, pero dijo que esperaba estar la próxima semana. “Por motivos de fuerza mayor no pude acompañarlos, pero ni bien me convocaron me emocioné mucho y qué bonito estar por una buena causa”, señaló el exintegrante de Esto es Guerra.

