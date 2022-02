Gian Piero Díaz respalda a Esto es Guerra y responde a detractores: “El televidente es el que toma la decisión de qué ver”

Gian Píero Díaz y Rossana Fernández Maldonado presentaron 'Sorpréndete'. (Foto: Willax)

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado brindaron una conferencia de prensa para su nuevo programa ‘Sorpréndete’, un espacio de ayuda social. Como se recuerda, el conductor de TV dejó Esto es Guerra para emprender este nuevo reto, además, para tener más tiempo para su familia.

En medio de lágrimas, el actor se despidió de Esto es Guerra hace unos meses. En este encuentro con la prensa, Gian Piero Díaz resaltó que hubiera trabajado por más años más en reality si no fuera por su familia, a quien desea darle más tiempo.

“La razón por la que salgo de EEG, y es el 99.9% por lo que yo no continúo, es porque desde hace 11 años yo no sabía lo que era tomarme un lonche con mi esposa, con mis hijos, la pandemia me hizo darme cuenta que no todo el tiempo voy a estar trabajando a ese ritmo. La razón fundamental es pasar tiempo con mis hijos y compartir de ellos”, indicó Gian Piero Díaz.

Gian Piero Díaz se alejó de Esto es Guerra para iniciar una nueva etapa en Willax Televisión. El conductor volverá a las pantallas este sábado 26 de febrero.

Asimismo, indicó que no está en contra del formato. Y que las personas que no están de acuerdo con el espacio, tienen todo el derecho de cambiar de canal.

“Es una opción y el televidente es el que toma la decisión, el control remoto de la televisión es el medio más democrático que hay. Finalmente cada uno decide qué tipo de programa ve , tiene aceptación del publico, tienen auspiciadores y aceptación del área comercial y, si es así, cada uno finalmente decide que hacer”, dijo.

En otro momento, resaltó que no tendría ningún problema de volver a los realitys, pero eso escapa de sus manos, pues tiene hijos que quiere ver crecer. Asimismo, aseguro que si fuera soltero, no hubiera tenido ningún problema en quedarse. “ Si yo fuera una persona soltera, de 30 años, hubiera podido seguir conduciendo ‘Esto Es Guerra’ sin ningún problema ”, resaltó.

El conductor de TV indicó que ha sido una alegría para él ser parte de este nuevo proyecto, ‘Sorpréndete’, espacio que se emitirá a partir de este sábado 26 de febrero, desde las 7 p.m. Gian Piero Díaz explicó que el programa busca alejarte de los problemas y ayudar .

“Queremos hacer buena televisión, contenido sano, familiar, que transmita valores y que entretenga por encima de todas las cosas a la familia peruana que está tan golpeada”, detalló Díaz, resaltando que el programa hará ayuda social y tendrá una especie de reality donde los competidores serán adultos mayores.

ROSSANA FUE LA PRIMERA QUE CONFIRMÓ SU UNIÓN CON GIAN PIERO DÍAZ

Rossana Fernández Maldonado fue la primera que dio detalles sobre el programa que venía cocinando junto a Gian Piero Díaz, quien ese entonces aún seguía en Esto es Guerra y no confirmaba su salida.

Aunque no dio nombres, se animó a dar detalles del nuevo programa de Willax. “Ahora regreso con algo grande para fin de semana, para prime time que básicamente se trata de ayuda social y para toda la familia, de la mano de un gran amigo que no podemos decir su nombre todavía”, contó Rossana.

“No quería volver a la televisión a hacer algo que no me llenara como persona, estoy en una etapa de mi vida que quiero hacer cosas que hagan bien a la sociedad, que entretengan sanamente, que aporten algo. Estoy en esa onda de poder ayudar desde mi punto positivo como artista, eso es lo que también transmito desde mis redes”, acotó la también conductora en aquel entonces.

En conferencia de prensa, la cual se realizó este jueves 24 de febrero, reiteró la felicidad que sentía, púes Gian Piero Díaz es un gran amigo y coinciden en lo que quieren para sus carreras.

