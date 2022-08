Juan Reynoso confirmó que desea reunirse con Ricardo Gareca: “Creo que podría aconsejarme sobre lo que viene”

Juan Reynoso confirmó que desea reunirse con Gareca: " Creo que podría aconsejarme sobre lo que viene”

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso elogió el buen trabajo que viene cumpliendo en el extranjero Raúl Ruidíaz y Anderson Santamaría con sus respectivos clubes, y confesó sobre lo mucho que le podrían aportar a la ‘Blanquirroja’.

Asimismo, el estratega nacional también señaló que espera hablar con Ricardo Gareca en Buenos Aires, no solo para agradecerle,sino para que le dé algunos consejos, y no duda que para salir campeón de la Copa América se necesita de todos.

“Raúl Ruidíaz es de esos jugadores que no aparece mucho o no tiene mucho contacto con el balón, pero la pelota va al área y él te define de derecha, izquierda o cabeza. Quizá eso es algo que no entiende el aficionado peruano. Puede pasar desapercibido pero en el área letal. En México y en la MLS es muy respetado ”, dijo Juan Reynoso en Gol Perú.

Cuando le consultaron por Anderson Santamaría, defensa de Atlas, quien dejó de ser convocado por el técnico Ricardo Gareca, el actual estratega de la selección peruana comentó que le agrada porque te da variantes.

“Te puede jugar en línea de cuatro o de tres. La última vez que hablamos me quedó claro que quiere revancha. Viene de ser bicampeón en el fútbol mexicano. Anderson es de los mejores defensas de la Liga MX”, sostuvo

Juan Reynoso dijo que tiene una charla pendiente con el exestratega de la bicolor, Ricardo Gareca. “Mi intención en Buenos Aires es hablar con Carlos Zambrano y Luis Advíncula, pero también con el ‘Tigre’, si me lo permite. Le tengo mucho que agradecer y creo que podría aconsejarme sobre lo que viene” , acotó a Gol Perú.

Luego, agregó: “El trabajo de Ricardo Gareca fue espectacular. Hay que reconocerlo y agradecerlo. Dejó un equipo con una esencia indiscutible. En estos dos años que vienen tenemos que acercar a los jóvenes proyectos a la élite”

Juan Reynoso dijo que la idea es continuar la línea futbolística del ‘Tigre’. “El equipo se va a parecer mucho al equipo de Ricardo Gareca. Me interesa hablar mucho con los que no pueda viajar a verlos. La apuesta no es solo entrenar a los jóvenes proyectos sino también que lleguen al fútbol del extranjero. Nos da mucha ilusión lo de Marcos López y su llegada a Europa. Sin duda tenemos que acelerar que los jóvenes proyectos se puedan acercar a la élite”.

Finalmente, cuando le consultaron por las últimas buenas participaciones de Perú en la Copa América, el exentrenador de Cruz Azul sostuvo “ya toca ser campeones de América, pero necesitamos de todos. Sé que para nada será fácil”.

SEGUIR LEYENDO