Janet Barboza en guerra con Magaly Medina: “Se olvidaron de reinsertar su ombligo y acabó en la basura”

Janet Barboza usó sus redes sociales para arremeter nuevamente contra Magaly Medina, a quien había calificado de “mezquina” en ‘América Hoy’ por asegurar que le copiaban el contenido. Esta vez, la ‘Rulitos’ criticó su aspecto físico, resaltando que era una “mujer sin ombligo”.

A través de Instagram, la presentadora desmintió haber amenazado a Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’, con denunciarlo por los calificativos que le otorgó, “sinvergüenza” y “carroñera”. “Lo que se intentó fue una conversación privada, nada más”, señaló en sus stories.

Posteriormente, aseguró que le respondería a Magaly Medina en la próxima emisión en vivo de su programa matutino. “Y con respecto a la mujer sin ombligo, a ella le contesto el lunes”, sentenció Janet Barboza.

Sin embargo, solo pasaron unos cuantos minutos para que Janet la atacara por un retoque estético, supuestamente, mal realizado años atrás. Como se recuerda, se especuló en el pasado que Magaly Medina no tendría ombligo porque su excirujano se olvidó de retocárselo tras una intervención en el abdomen.

“Entremos en contexto. Ella que es la experta rajando del físico de todas las demás. Según el dicionario, así es un ombligo normal”, escribió en su plataforma junto a una imagen que indicaba la definición de “ombligo”.

En otras historias, Janet Barboza compartió imágenes del ombligo de la ‘Urraca’, asegurando que este fue “olvidado” por su médico y posteriormente desechado en la basura.

“Este es el de ella que durante la operación olvidaron hacérselo. El ombligo en una abdominoplastia puede cambiar de forma y de posición porque toda la piel de alrededor se va a extirpar y lo vamos a reposicionar manteniendo su unión en la base En su caso, se olvidaron de reinsertarlo y fue a parar en el tacho de basura”, dijo.

“Si alguien desea hacerse esta intervención, asegúrese que su doctor no olvide su ombligo. Después de una abdominoplastia se puede usar un conformador para crear el ombligo nuevo. Se usa canica en el ombligo, pero hay que llevarla varios meses porque las cicatrices se retraen durante el primer medio año tras la cirugía”, agregó.

El origen de los rumores

Todo empezó cuando Rodrigo González tuvo en el set de ‘Amor y Fuego’ al cirujano Steve Díaz, quien comentó sobre los cambios físicos que tuvieron algunas famosas del espectáculo. Durante la conversación, se reveló que Cavani era uno de los cirujanos favoritos de Magaly Medina hasta que este cometió un terrible error.

Según el popular ‘Peluchín’, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ ya no confió en el trabajo del cirujano porque en una de las intervenciones se olvidó de su ombligo. “Con todo esto, sobre la historia de Magaly, la gente se queda con una parte de la historia, pero y otra que se le olvidó el ombligo”, señaló entre risas cómplices.

Las especulaciones llegaron a los oídos de Magaly Medina, quien no dudó en compartir fotografías en bikini para responder a sus detractores. Ya en su programa, se mostró indignada por toda la ‘leyenda urbana’ que se tejió alrededor de la historia de su ombligo.

“Los peruanos están preocupados si tengo o no ombligo. La corrupción nos está asfixiando pero, en Fiestas Patrias, están preocupados de que tenga ombligo o no. Me parece ridículo y atorrante. O sea, no sé de dónde salió esta leyenda. La próxima dirán si me falta o no un ojo. Dirán que tengo un ojo artificial. Hay cosas más importantes en este país”, expresó fastidiada.

