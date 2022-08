Giuliana Rengifo asegura que Magaly Medina tiene que hablar de Gisela Valcárcel para tener rating

Giuliana Rengifo en contra de opiniones de Magaly Medina.

Giuliana Rengifo no se calló nada y respondió con todo a Magaly Medina, quien hace unos días salió en su programa a criticar el aspecto de Gisela Valcárcel. Esto se dio a raíz de que la ‘Señito’ se grabó saliendo a hacer ejercicios y fue blanco de los duros comentarios de su enemiga pública.

Frente a ello, la cumbiambera no se quedó callada y emitió su opinión. De inmediato la cantante aseguró que no debería haber ningún tipo de rencilla entre mujeres, mucho menos por el aspecto físico.

“Sé que Gisela se cuida y hace deporte. Quizá no todas tenemos el mismo efecto en el momento, porque todo es de a pocos, pero considero que entre mujeres no debemos criticarnos”, comentó al inicio en conversación con Trome.

Seguido, lanzó un fuerte dardo y aseguró que la esposa de Alfredo Zambrano tiene la necesidad de hablar de la madre de Ethel Pozo por el único fin de conseguir rating en su programa. Además, destacó que la diva de la televisión es Gisela Valcárcel.

“Todos sabemos que tiene que hablar de Gisela para que su programa tenga rating. Para mí, Gisela es la verdadera diva de la televisión y es muy querida. Magaly lo hace para llamar la atención. Quizá no tiene nada importante que sacar en su programa.”, agregó.

Giuliana Rengifo se refiere a Magaly Medina.

Por otro lado, señaló que la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ se ha realizado más de una intervención quirúrgica, situación que no ve en la rubia. “Gisela se muestra tal como es, no se pone bótox, pero hay otras artistas que sí lo hacen. Por ejemplo, se ve que Magaly se ha realizado varias cirugías en su rostro y sin maquillaje no se le ve bien”, sentenció.

Cabe precisar que, este sábado 13 de agosto, Giuliana Rengifo se presentará en el programa de Gisela Valcárcel como refuerzo de una de las participantes de ‘La Gran Estrella’, que se encuentra en sentencia. La cantante será parte de un duelo de cumbia frente a ‘La Uchulú’.

La crítica de Magaly sobre el rostro de Gisela

En su programa del miércoles 11 de agosto, Magaly Medina arrancó su edición hablando del aspecto físico de Gisela Valcárcel luego de que la conductora de América TV se grabara haciendo ejercicios y lo compartiera en su red social.

De inmediato, Medina Vela se mostró sorprendida, pues aseguró que, pese a que ambas tienen la misma edad, se ven muy diferentes. “ De verdad, de mujer a mujer, las dos de la misma edad, exitosas... pero hoy te vi y casi me da un ataque. Dice que es deportista, que corre todos los días pero yo no sé dónde se va todo lo que corres”, comentó.

Magaly Medina critica el rostro de Gisela Valcárcel. (Magaly TV: La Firme)

Incluso, se animó a bromear y le comentó que podría necesitar otro tipo de entrenamiento o de lo contrario hacerse alguna intervención quirúrgica para perfilar los defectos que le veía. “Haz tus pesitas, un training un poco más fuerte porque sino vas a necesitar pasar por cirujano. Te quiero dar el número de mis doctoras y de mi entrenadora también si quieres”, agregó Magaly entre risas.

