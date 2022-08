“María del Carmen Alva llamó ‘indio de m’ a un congresista”, reveló parlamentario de Acción Popular.

Luego del acalorado momento entre las congresistas María del Carmen Alva e Isabel Cortez, el parlamentario de Acción Popular, Darwin Espinoza, dio nuevos detalles sobre un supuesto comportamiento racista que tendría su compañera de bancada.

Desde el Palacio Legislativo, les contó a los medios de comunicación que Alva Prieto agredió anteriormente a otro colega, a quien llamó “indio”, acompañado de otras lisuras más, durante un evento del partido de la lampa.

“La señora se ha sentido desde el primer día presidenta del país, es por eso que ahora jalonea, grita e insulta”, dijo en declaraciones para la prensa. “Ustedes no saben, el sábado pasado hubo un plenario de Acción Popular y (María del Carmen Alva) le ha dicho ‘indio de m’ a un congresista, entre otras lisuras más ”, señaló.

María del Carmen Alva pierde los papeles y tira del brazo a Isabel Cortés

“Dijo que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias, eso es lo que ha dicho la señora María del Carmen Alva en un plenario”, continuó.

Por tal motivo, el legislador acusado de ser parte de “Los Niños” expresó que espera que la expresidenta del Congreso “no sea blindada en la Comisión de Ética por sus amigos”.

Espinoza Vs. Soto

Antes de que María del Carmen Alva jaloneé violentamente a Isabel Cortez, las cámaras de la prensa captaron el momento en que los congresistas Darwin Espinoza y Wilson Soto, los dos de Acción Popular, discutían. Luego, cuando Espinoza se marcha, Soto se paró de su escaño para empujar por la espalda a su colega. Esto generó la reacción de Espinoza quien le increpó por haberlo tocado: “¡No me toques, no me toques!”, le dijo y luego se alejó.

Cabe señalar que en la bancada de Acción Popular existen dos facciones, unos que están a favor de la vacancia y otros que votan en contra de ella a quienes se les acusa de ser parte del grupo “Los Niños”, quienes apoyarían al gobierno a cambio de obras en su región.

Darwin Espinoza y Wilson Soto discuten. (Canal N)

“Chabelita” denuncia a Alva

La integrante de la bancada de Cambio Democrático, Isabel Cortez, señaló que se acercó a su colega Wilson Soto luego de haber sufrido un altercado con su correligionario Darwin Espinoza con la finalidad de brindarle su apoyo, pero María del Carmen Alva le dijo que “no se metiera en su bancada”.

“Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien”, se disculpó Alva Prieto, pero la popular “Chabelita” respondió con un tuit en el que aseguró que la denunciará ante la comisión de Ética.

“ Junto con mi bancada estoy presentando oficio para denunciar ante ética a la señora Maricarmen Alva por la agresión a mi persona que es, a la vez, contra toda mujer trabajadora de nuestro país. La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozar más de impunidad”, escribió.

De acuerdo al oficio dirigido a la presidenta de la Comisión de Ética formula una denuncia contra la accionpopulista por “haber trasgredido los artículos 2,4 y 6 del Código de Ética Parlamentaria”.

El documento detalla los hechos que sucedieron en el pleno del Congreso y se encuentran “debidamente acreditados en video” que adjuntaron para su revisión.

Denuncia de Isabel Cortez contra María del Carmen Alva por agresión.

De acuerdo al artículo 6, “es obligación del congresista tratar a sus colegas con respeto y tolerancia, así como observar las normas de cortesía y las de disciplina parlamentaria detalladas en el Reglamento del Congreso”.

“La agresión de la congresista María del Carmen Alva en contra de Isabel Cortez Aguirre infringe las obligaciones dispuestas en los artículos mencionados” y que “lesiona también la dignidad de la persona agredida, la solemnidad del Congreso y ahonfa la crisis de legitimidad que afronta el Parlamento”.