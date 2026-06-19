Clave SOL: cómo recuperarla si olvidaste tu usuario o contraseña

(SUNAT)

Olvidar la Clave SOL es frecuente entre contribuyentes que no ingresan con regularidad a los servicios digitales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Este código de acceso, compuesto por un usuario y una contraseña, es indispensable para realizar trámites tributarios, consultar información fiscal y cumplir obligaciones en línea.

Esta credencial personal permite operar dentro de la plataforma virtual de la SUNAT de forma segura, evita desplazamientos y facilita la gestión de declaraciones, pagos y la emisión de comprobantes electrónicos. Sin embargo, el uso esporádico también hace que muchos usuarios olviden sus credenciales, sobre todo si no las almacenan correctamente o no actualizan sus datos de contacto.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la SUNAT ofrece mecanismos para recuperar la Clave SOL o generar una nueva, de manera virtual o presencial. El procedimiento es sencillo, pero requiere información básica como el DNI, el RUC o datos de validación previamente registrados.

(SUNAT)

¿Cuáles son las consecuencias de olvidar la Clave SOL?

No tener la Clave SOL puede complicar el cumplimiento de obligaciones tributarias en los plazos establecidos. En la práctica, esto puede afectar la realización de trámites virtuales en la plataforma de SUNAT, justamente porque el sistema exige un usuario y una contraseña para validar la identidad del contribuyente.

Además, no declarar a tiempo puede derivar en multas, intereses moratorios o problemas con tu estado de contribuyente. En paralelo, si tu régimen tributario te obliga a emitir comprobantes electrónicos, perder el acceso a la clave también puede impedirte completar ese proceso mientras no restablezcas tus credenciales.

PUBLICIDAD

Recuperar clave SOL

La SUNAT ofrece opciones para recuperar la clave o generar una nueva mediante canales virtuales y presenciales. Como medida preventiva, la entidad recomienda mantener la clave en un lugar seguro para evitar inconvenientes al momento de realizar gestiones.

Pasos para recuperar la Clave SOL por internet

La recuperación virtual es la opción más rápida, siempre que el usuario tenga sus datos actualizados en el sistema de SUNAT. Este proceso puede realizarse desde la web o mediante la App Personas, al validar la identidad del contribuyente con información personal o códigos de verificación.

SOL o a la App Personas de SUNAT. Ingresar a la plataforma de Operaciones en Línea (LINK) o a lade SUNAT. Seleccionar la opción “¿Te olvidaste tu usuario o clave?”. Elegir el método de recuperación: pregunta secreta o autenticación de datos. Ingresar el número de RUC o DNI, según corresponda. Responder la pregunta secreta o validar el código enviado al correo o celular registrado. Recibir un enlace para generar una nueva Clave SOL, con una vigencia de 48 horas.

Recuperar clave SOL

Si no se registró la pregunta secreta o no se cuenta con datos de contacto actualizados, será necesario iniciar un proceso alternativo de verificación o acudir a un canal presencial.

PUBLICIDAD

¿Cómo recuperar la Clave SOL de manera presencial?

Cuando no es posible completar el proceso en línea, la recuperación también puede realizarse de forma presencial en los Centros de Servicios al Contribuyente de SUNAT. Esta alternativa resulta útil para quienes no tienen acceso al correo registrado o presentan dificultades para validar su identidad digital.

Acudir a un Centro de Servicios al Contribuyente de SUNAT con el DNI o documento de identidad vigente. Presentar los requisitos solicitados según el tipo de trámite (persona natural o representante de empresa). Si el trámite lo realiza un tercero, entregar una solicitud firmada y legalizada notarialmente, junto con los documentos de identidad correspondientes. El funcionario verificará la información y entregará el usuario y la Clave SOL en un sobre sellado. Firmar la constancia de entrega del acceso.

Con este procedimiento, el contribuyente podrá volver a ingresar al sistema y retomar sus gestiones tributarias, a fin de evitar retrasos o sanciones por falta de acceso.

SUNAT