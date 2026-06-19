Cómo renovar o actualizar los certificados digitales del DNI electrónico

Una mano adulta y una infantil sostienen un DNI electrónico de Reniec, simbolizando la adopción de la identidad digital en diferentes generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la transformación digital también pasa por reforzar la identidad en línea. Para eso, la entidad ofrece servicios de certificación digital para personas naturales y jurídicas, con el objetivo de aportar a un gobierno y comercio digital más seguro, confiable y con pleno valor legal.

El certificado digital es un documento electrónico que vincula a una persona con un par de claves criptográficas (una pública y una privada). Esa relación permite asegurar la identidad digital de quien lo usa y operar en entornos digitales con garantías.

En términos prácticos, actualizar o renovar los certificados digitales del DNI electrónico (DNIe) es un trámite clave si necesitas seguir identificándote en internet, firmar documentos con validez jurídica o acceder a servicios electrónicos con seguridad.

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Ilustración del DNI electrónico peruano (DNIe) conectando digitalmente con íconos que representan servicios en línea como computadoras, móviles, seguridad y voto electrónico, simbolizando su función como llave de acceso digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve el certificado digital del DNI electrónico

Dependiendo del tipo de certificado digital, su utilidad se expresa en acciones concretas. Con un certificado digital activo se puede:

Identificarse en comunicaciones por internet.

Firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica.

Garantizar la integridad de la información compartida.

Acceder a servicios electrónicos con total garantía y seguridad.

Además, el certificado digital también permite proteger la confidencialidad e integridad de la información que se envía en un entorno digital, reforzando el control sobre trámites y documentos que circulan en línea.

Qué es la firma digital y por qué tiene valor legal

La firma digital es una firma electrónica creada con un certificado digital. Cumple las mismas funciones y tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, lo que se conoce como el principio de equivalencia funcional.

Con un certificado digital, una persona puede identificarse en internet de manera segura, firmar documentos electrónicos con validez jurídica, proteger la confidencialidad e integridad de la información enviada y acceder a servicios digitales de forma segura y garantizada.

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La infografía explica los usos, requisitos y el proceso de renovación del certificado digital del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en Perú, incluyendo costos y canales de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cuesta renovar y cómo pagar el trámite

Para renovar certificados digitales vencidos, se debe realizar un pago de S/ 6.60 con el código de tributo 00530, correspondiente a “Emisión de nuevos Certificados Digitales en el DNIe”.

Estos son los canales de pago informados:

Yape – Agente BCP Primero genera el ticket en la ticketera (recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/), selecciona el código del trámite y luego ingresa a la app Yape: Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket. También puedes pagar con ese ticket en el agente BCP más cercano.

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Puedes ingresar a Pagalo.pe o acercarte a una agencia o agente del Banco de la Nación y pagar con el código correspondiente.

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En ambos casos, es importante guardar el comprobante y/o captura de pantalla del pago.

Requisitos y paso a paso para renovar de forma virtual

El trámite se puede hacer de manera virtual en cuatro pasos, siempre que se cumplan estos requisitos: contar con DNI electrónico (versión 2.0 y 3.0) y un lector de tarjetas digitales (Smartcard) instalado y conectado correctamente a una computadora o laptop.

1) Inserta tu DNIe en el lector de tarjetas digitales y verifica que el chip quede colocado en la dirección indicada por el dispositivo. 2) Accede a la Plataforma Ciudadano Digital desde el navegador Microsoft EDGE. 3) Acepta los términos y condiciones: para activar el botón, la barra lateral debe estar posicionada en la parte inferior. 4) Selecciona la opción para renovar certificados. Tras validar la identidad, inicia “Renueva certificados digitales” y acepta la descarga del componente si no está instalado.

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RENIEC recordó que también es posible verificar, actualizar el PIN, descargar o renovar el certificado digital en la Plataforma Ciudadano Digital.

Dónde pedir orientación y horarios de atención

Para orientación complementaria, se puede contactar con Aló Reniec a los teléfonos (01) 315-4000 o (01) 315-2700, anexo 1900.

Si la persona pertenece a algún grupo priorizado por la ONPE para el voto digital y requiere asistencia técnica por el certificado digital y la clave PIN en el DNIe, puede comunicarse a identidaddigital@reniec.gob.pe o al 315-4000, anexos 3023, 3032, 3022, 3020 y 3036.

El horario de atención informado es de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 h y los sábados de 08:30 a 13:00 h.