María del Carmen Alva califica de “reacción inadecuada” su agresión a Isabel Cortez

María del Carmen Alva fue denunciada ante la Comisión de Ética tras agresión a congresista Isabel Cortez.

Además de la elección del tercer vicepresidente del Congreso, el Pleno se vio marcado por un hecho violento protagonizado por la expresidenta del Parlamento María del Carmen Alva. En medio de una discusión entre congresistas, esta tomó del brazo a su colega Isabel Cortez y la acercó violentamente hacia ella. Inmediatamente Ernesto Bustamente intervino para detener la agresión y Alva optó por retirarse del hemiciclo.

Una vez difundido el criticado hecho y tras volverse viral en las redes sociales, María del Carmen Alva utilizó su cuenta de Twitter para lamentar lo sucedido y pedir las respectivas disculpas a la parlamentaria de izquierda. “Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

Alva, quien ya ha sido protagonista de cuestionadas actitudes con diferentes autoridades, pidió disculpas a Isabel Cortes y todo el país. “No estuve bien”, se lee en el tweet difundido tiempo después de la agresión. A través de las redes sociales también se logró ver cómo Alva se acercó a su agredida y la abrazó; sin embargo, Cortez ha anunciado que se iniciará un proceso en la Comisión de Ética contra la expresidenta del Congreso.

María del Carmen Alva pierde los papeles y tira del brazo a Isabel Cortés

“La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozas más de impunidad”, se lee en la publicación de la congresista Cortez. En conversación con los medios de comunicación, la congresista de Cambio Democrático indicó que los altercados iniciaron tras la frase de Norma Yarrow quien señaló que hay congresistas que “se venden por un plato de lentejas” ante el gobierno de Pedro Castillo.

Cortez se acercó al congresistas de Acción Popular Wilson Soto quien se habría sentido tocado por los ataques recibidos. Sobre lo dicho por María del Carmen Alva indicó que “me dijo que me fuera de ahí, que no me esté metiendo en su bancada. Yo le dije no tengo porqué irme de acá. Tengo derecho de acercarme a cualquier congresista que lo necesite”. Sin embargo, Cortez no brindó más detalles de lo sucedido.

Presentan denuncia contra Alva

La bancada de Cambio Democrático publicó un documento enviado a la presidenta de la Comisión de Ética que da cuenta de la denuncia contra el expresidenta del Congreso. “Denunciamos por infracción al código de ética parlamentaria”, se lee en el documento que asegura que Alva agredió físicamente a la congresista Isabel Cortez Aguirre. “Los hechos son de conocimiento público”, asegura el grupo parlamentario.

Isabel Cortez denuncia a María del Carmen Alva por agresión

“En razón de los argumentos expuestos exigimos a la Comisión de Ética que en el más breve plazo posible se imponga la máxima sanción posible a la congresista María del Carmen Alva Prieto”, se lee en el texto firmado por Ruth Luqye, Flor Pablo, Edgar Raymundo, Silvana Robles, Sigrid Bazán, Roberto Sánchez y Susel Paredes de la bancada Integridad y Desarrollo.

El congresista Rogelio Tucto se solidarizó con Cortez tras la agresión de Alva. “Cuando la intolerancia, el racismo y la discriminación pueden más que la razón”, se lee en el tweet difundido. Desde el Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, indicó que “las discrepancias no pueden ser resueltas con actos de prepotencia sino con la exposición de ideas, construyendo consensos en el bien del país”. Asimismo, el ministro Alejandro Salas envió sus muestras de solidaridad a la agredida.

SEGUIR LEYENDO