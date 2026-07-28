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Kenji Fujimori no asistiría a la juramentación de su hermana Keiko Fujimori como presidenta

Sachi y Hiro Fujimori sí acudieron al Hemiciclo del Congreso, donde al mediodía jurará la nueva mandataria del Perú

Keiko y Kenji Fujimori
Keiko y Kenji Fujimori
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El excongresista Kenji Fujimori no asistiría a la juramentación de su hermana Keiko Fujimori como presidenta de la República para el periodo 2026-2031 en el Congreso de la República.

Entre los familiares de Fujimori Higuchi que llegaron al Palacio Legislativo se encuentran sus hijas Kyara y Kaori Villanela, producto de su relación con su exesposo Mark Vito Villanela, y sus hermanos Hiro y Sachi.

Las cámaras tampoco captaron la presencia de Kenji Fujimori en las galerías del hemiciclo del Congreso, donde se encuentran los invitados de la mandataria electa.

La presencia de Adrián Harboe junto a Kyara Villanella en la ceremonia oficial generó comentarios en redes sociales, reflejando el interés del público por la vida personal de la familia presidencial. Latina/ YouTube
La presencia de Adrián Harboe junto a Kyara Villanella en la ceremonia oficial generó comentarios en redes sociales, reflejando el interés del público por la vida personal de la familia presidencial. Latina/ YouTube

A las 12:00 p.m. se tiene previsto que Keiko Fujimori llegue al Hemiciclo del Congreso. Quince minutos después, jurará como presidenta y recibirá la banda presidencial. De 12:30 a 1:30 p.m. pronunciará su primer Mensaje a la Nación.

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A las 2:00 p.m. recibirá Honores de Estado en Palacio de Gobierno. A las 4:30 p.m. tomará juramento al Gabinete Ministerial en el Gran Comedor.

Alejamiento

Kenji Fujimori se negó a respaldar a su hermana Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026, incluso evitó felicitarla por su triunfo. Adoptó una postura de total alejamiento de la política desde 2025.

En diciembre de 2025, el excongresista descartó en su pódcast Tampoco Tampocast cualquier apoyo a candidatos en las elecciones generales. “No me van a ver en ningún escenario, no voy a apoyar a ningún color, a ningún apellido”, dijo. Añadió que, por salud mental, evita hablar de política con su hermana: “Tenemos una relación obviamente como familia. Pero yo trato de evitar justamente esos temas”.

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El 5 de junio de 2026, dos días antes de la segunda vuelta, Kenji confirmó que no respaldaría ni a Keiko ni al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. “Después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura“, declaró.

El 28 de junio, con el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99,990% y Keiko con el 50,134% de los votos, un periodista abordó a Kenji durante la Marcha del Orgullo en Lima para preguntarle si pensaba felicitar a su hermana. “Nosotros no tocamos (política), cero política“, respondió. Keiko, consultada al respecto, dijo que encontraba su postura “natural y consecuente”.

El 6 de julio, en una edición de su programa Tampoco TampodcastKenji sostuvo que el Estado peruano prioriza “no la meritocracia sino el compadrazgo” y que el país actúa “siempre de manera reactiva”. Reiteró que no participará en política ni apoyará a ningún partido.

Como se recuerda, Kenji Fujimori fue expulsado de Fuerza Popular en 2018 tras negarse a respaldar una moción para destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión suspendida por tráfico de influencias, una denuncia promovida por la bancada de su hermana Keiko.

Keiko y Kenji Fujimori se reconciliaron.
Keiko y Kenji Fujimori se reconciliaron. Foto: Correo

No obstante, cabe precisar que, en 2021, en contraste con su postura actual, hizo campaña activa por su hermana en la segunda vuelta frente al exmandatario Pedro Castillo.

La condena de primera instancia llegó después, en noviembre de 2022. Iba a ir a cárcel; sin embargo, un decreto legislativo de Dina Boluarte modificó las reglas penales y evitó que sea detenido e ingresado a un penal.

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