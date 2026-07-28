“Si a Chile le va bien, al Perú le va bien”: Kast se muestra optimista tras reunión con Keiko Fujimori

José Antonio Kast y Keiko Fujimori reafirmaron en Lima la voluntad de fortalecer la relación bilateral entre Chile y Perú. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

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José Antonio Kast, presidente de Chile, salió del Palacio de Torre Tagle en Lima tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, y pronunció una frase que sintetizó el espíritu del encuentro: “Si a Perú le va bien a Chile le va bien; si a Chile le va bien a Perú le va bien”.

Este mensaje fue transmitido en un contexto de celebración nacional y toma de mando en suelo peruano, y reflejó la voluntad de ambos mandatarios de fortalecer la relación bilateral.

El diálogo entre los jefes de Estado, acompañado por el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, abordó temas de alto interés para ambas naciones.

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Fujimori y Kast expresaron su disposición para avanzar en la consolidación del diálogo político y enfrentar de manera conjunta problemas como la delincuencia organizada transnacional, la gestión de desastres naturales, el transporte público y la reforestación.

La reunión entre José Antonio Kast y Keiko Fujimori abordó la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación. (REUTERS/Angela Ponce)

La Cancillería peruana informó por medio de su cuenta oficial en la red X que ambos países apuntan a profundizar la cooperación en estos ámbitos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Destacó que la coordinación a nivel de gabinetes binacionales será una pieza clave para alcanzar estos propósitos.

Gabinetes binacionales

Durante una conferencia de prensa posterior al encuentro, Kast detalló que existe interés mutuo en restablecer los gabinetes binacionales, mecanismo que en el pasado permitió la coordinación estrecha entre Perú y Chile.

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Según mencionó el mandatario, este formato facilitará también el intercambio entre gremios empresariales y la promoción de inversiones cruzadas.

“Ya tuvimos la visita de diferentes gremios empresariales en Chile, ahora estamos esperando que se produzca lo mismo aquí en Perú, siempre enfocados en mejorar la calidad de vida de nuestras naciones, en lograr mayor inversión del Perú en Chile y de Chile en Perú”, afirmó José Antonio Kast.

Keiko Fujimori sonríe y saluda con la mano el 28 de julio, en la previa a la toma de mando en Perú.

El presidente chileno subrayó la importancia de mirar hacia el Asia Pacífico como una ventana de oportunidades para ambos países. Hizo hincapié en que el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales permitirá también potenciar vínculos con otros continentes.

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Seguridad y migración

Además de abordar la agenda bilateral, Kast relató que sostuvo conversaciones con otros líderes regionales presentes en la capital peruana. Entre ellos se encontraban el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y representantes de la futura administración de Colombia, encabezada por Abelardo de la Espriella.

Las reuniones giraron en torno a tres ejes principales: seguridad, integración económica y atención a las problemáticas humanitarias derivadas de la migración.

“Todos los países nos hemos visto afectados por temas de migración forzada o por migración de alguna naturaleza y buscamos el cómo restablecer relaciones entre los distintos países para colaborar en esa tragedia que viven muchas personas que han tenido que migrar”, sostuvo Kast.

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El presidente de Chile destacó al Asia Pacífico como una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales entre Perú y Chile y ampliar los vínculos con otros continentes. (REUTERS/Angela Ponce)

Experiencia ante emergencias

En su mensaje a la prensa, Kast resaltó la experiencia de Chile en la gestión de crisis climáticas recientes, y manifestó la intención de compartir conocimientos adquiridos en prevención, restauración y recuperación frente a desastres naturales.

Señaló que la colaboración regional permitirá que las lecciones aprendidas por su país beneficien también a Perú, que enfrenta riesgos similares.

El mandatario chileno explicó que, una vez concluida la jornada diplomática, volvería a su país para continuar recorriendo zonas afectadas por eventos climatológicos, especialmente en regiones como Atacama, Coquimbo, Maule, Ñuble y Los Ríos.

Juramentación histórica

La visita de José Antonio Kast coincidió con un momento histórico para Perú, ya que Keiko Fujimori Higuchi asumirá el cargo de presidenta en una ceremonia en el Palacio Legislativo.

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Keiko Fujimori, vestida de azul y con un bolso colorido, saluda a la prensa y al público al inicio de sus actividades protocolares en Perú. (Oficina de la presidenta electa)

Fujimori se convirtirá en la primera mujer en ejercer la presidencia del país, luego de haber obtenido la victoria en las elecciones por voto popular.

Las autoridades de ambos países reafirmaron su compromiso de mantener canales abiertos de comunicación, así como de promover nuevos encuentros bilaterales y empresariales en el futuro inmediato.