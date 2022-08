Inversiones mineras en el Perú crecieron 10% en el primer semestre del 2022

Inversión minera

Las inversiones mineras acumuladas en el primer semestre del 2022 ascendieron a US$ 2,342 millones, lo cual significa un incremento de 10.9% en comparación a similar periodo de 2021 (US$ 2,112 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) del Minem, solo en junio del presente año, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 455 millones, reflejando un aumento de 16.1% respecto a lo registrado el mes previo (US$ 444 millones), logrando un incremento de 8.4% en referencia a lo reportado en idéntico mes del 2021 (US$ 427 millones).

En relación a los titulares mineros que, registraron mayor inversión en junio fueron, Anglo American Quellaveco S.A. con una participación del 26.5% (US$ 620 millones), seguido por Minera Antamina S.A. con el 7.6% (US$ 177 millones) y Southern Perú con el 6.1% (US$ 144 millones) de la participación total.

El Minem también destacó que, en junio, también se destaca la inversión ejecutada en los rubros, Equipamiento Minero 20.7% (US$ 81 millones), Exploración 50.1% (US$ 39 millones), Infraestructura 14.3% (US$ 117 millones) y Desarrollo y Preparación 90.5% (US$ 76 millones).

En cuanto al rubro Planta Beneficio sumó US$ 101 millones, evidenciando una disminución de 13.5% en relación a lo reportado en junio de 2021 (US$ 116 millones).

Inversión en regiones

Sobre la inversión minera ejecutada a nivel de regiones en el primer semestre de 2022, Moquegua mantiene el liderazgo representando el 29.6% del total (US$ 694 millones); seguida de Áncash con una participación de 8.5% (US$ 198 millones).

En el tercer lugar se ubica Cajamarca con el 8.1% (US$ 189 millones) del total de las inversiones mineras. Las tres regiones representan el 46.2% de la inversión total.

Las regiones que lideran inversión ejecutada son Moquegua, Ancash y Cajamarca.

Empleo

En junio del 2022, el subsector minero peruano empleó de manera directa un total de 244,241 trabajadores, reflejando un aumento de 2.7% respecto a lo registrado el mes previo (237,791 personas) . De esta forma, se logró alcanzar la mayor cifra de este significativo indicador en lo que va del año.

Asimismo, se registró un incremento de 7.6% en contraste a lo reportado en junio de 2021 (226,954 personas). Por su parte, el empleo promedio generado por la actividad minera durante el primer semestre de 2022 fue de 239,700 trabajadores, superando en un 5.3% al promedio anual del 2021 (227,635 personas). En tal sentido, se evidenció a junio de 2022, niveles superiores a los obtenidos durante la última década.

Con relación al tipo de empleador, los puestos de trabajo generados por los contratistas (empresas contratistas mineras y empresas conexas) en el mes de junio representaron el 72.8% del empleo total en minería, significando un aumento interanual de 9.3%.

Por otro lado, el empleo originado por las compañías (empresas mineras) representó el 27.2% de la participación total, evidenciando un crecimiento de 3.3% en contraste a lo registrado en idéntico mes del 2021.

El canon minero transferido el presente año registró el mayor monto en su historia con más de S/ 7844 millones.

Canon minero para regiones

Las actividades mineras son una importante fuente de ingreso para los gobiernos regionales y locales a través de las transferencias económicas como el canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad que al mes de julio de 2022 registraron un récord histórico con un monto mayor a S/ 9986 millones, superando en un 50.6% respecto a lo recaudado en 2021 (S/ 6631 millones).

“Esta transferencia será utilizada para financiar proyectos de inversión pública para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades aledañas a la operación minera”, informó el Minem.

Analizando a detalle, el Canon Minero transferido el presente año registró el mayor monto en su historia con más de S/ 7844 millones, superando así el pico generado en el 2007 (S/ 5157 millones) y logrando también un notable incremento de 166.1% respecto a lo registrado en 2021 (S/ 2947 millones).

Cabe mencionar que el monto fue transferido en dos partes, el primero como adelanto en enero del presente año (S/ 2289 millones) y la segunda trasferencia se realizó en julio (S/ 5555 millones) en base a los datos de la regularización del impuesto a la renta.

SEGUIR LEYENDO