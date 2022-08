Producción de cobre, hierro, estaño y molibdeno crecieron en primer semestre del 2022

Foto: Andina

En el primer semestre del año, la producción de cobre, hierro, estaño y molibdeno se incrementaron en comparación al similar período del 2021, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Boletín Estadístico Minero (BEM) del Minem detalló que la producción cuprífera mostró un crecimiento de 8.6% (198,467 Toneladas Métricas Finas - TMF) en junio de 2022, en comparación a idéntico mes de 2021 .

Mientras, la producción acumulada de enero a junio registró un aumento interanual de 1.2% (1′096,655 TMF), debido al buen desempeño de las mineras Antamina, Cerro Verde y Chinalco.

En cuanto a la producción de hierro en junio, el boletín indicó que se incrementó en 3.8% (1′166,572 TMF), con respecto a similar mes de 2021 (1′123,560 TMF). Asimismo, en el sexto mes de este año registra un aumento de 0.8% (6′093,908 TMF), gracias a la participación de Shougang Hierro Perú.

Respecto a la producción de estaño, en junio se registró un aumento interanual de 2.3% (2,287 TMF). En tanto, la producción acumulada a junio reflejó un incremento de 4.6% (13,885 TMF) en contraste al año 2021 (13,279 TMF).

La producción de molibdeno creció interanual de 9.5% (2680 TMF) en junio. Mientras que la producción acumulada en este mes subió en 4.1% (16,221 TMF), en comparación al mismo periodo del 2021 (15,582 TMF).

De otro lado, el BEM reportó la disminución de producción de oro -4.1% (7 993,972 gramos finos), zinc -21.5% (102,375 TMF), plata -9.1% (257,645 kilogramos finos) y plomo -2.0% (21,188 TMF) en el sexto mes del 2022.

Producto Bruto Interno del sector minero metálico

En mayo del 2022, el índice del PBI minero metálico se situó en 128.4 puntos básicos, registrando un crecimiento de 3.2% respecto al mes anterior (124.5 puntos básicos), tomando en cuenta como año base el índice de PBI de 2007.

Por otro lado, la variación interanual del PBI minero metálico en mayo registró una contracción de 10.7%, debido a los menores niveles de producción de cobre (-11.2%), zinc (-17.9%), plata (-11.1%), oro (-2.0%) y hierro (-3.7%). Asimismo, desacuerdos sociales presentados en mayo influyeron en el menor volumen tratado en las plantas de concentración.

En cuanto al monto acumulado entre enero y mayo de 2022 registró una variación negativa de 3.6%, causada principalmente por la menor producción registrada en dicho periodo.

Producción de cobre.

Exportaciones de productos mineros

En el mes de mayo de 2022, el valor de las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) sumó US$ 3069 millones, registrando una contracción de 12.2% en comparación a similar mes del año previo.

Sin embargo, entre enero y mayo la cifra acumulada ascendió a US$ 16 383 millones, mostrando un incremento de 6.8% respecto al mismo intervalo de tiempo del 2021.

A nivel de exportaciones totales al mes de mayo de 2022, el subsector minero aportó el 59.8%, cifra distribuida por el 58.5% de productos metálicos y 1.3% de productos no metálicos.

Entre las regiones de la Macrorregión Sur que recibieron más recursos fueron Tacna, Moquegua y Arequipa.

Es conveniente destacar que los principales productos exportados fueron cobre, oro, zinc y hierro que representan el 88.9% del valor total de las exportaciones mineras.

Referente al valor de las exportaciones minero metálicas, en mayo 2022, fue de US$ 2991 millones lo que significó una disminución de 13.4% en contraste a similar mes del año previo (US$ 3453 millones), como consecuencia del menor volumen de embarques mineros y menor precio de los metales.

No obstante, en el acumulado a mayo, el monto ascendió a US$ 16,037 millones lo que reflejó un aumento de 6.2% en relación a lo registrado en el mismo periodo de 2021 (US$ 15,094 millones).

