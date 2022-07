Inversiones mineras en Perú alcanzarían los US$ 5,600 millones en el 2023, aseguró Pedro Castillo

En el 2021, la inversión minera fue de US$ 5,242 millones y para este año se proyecta que llegará a los US$ 5,300 millones.

El presidente de la República, Pedro Castillo, durante su mensaje a la Nación, anunció que las inversiones en el sector minero alcanzarán los US$ 5,600 millones en el 2023; sin embargo, en su discurso no se refirió sobre la conflictividad social que llevaron a las paralizaciones de las minas Las Bambas, Cuajone y Antamina que ha tenido un impacto negativo en la producción de cobre durante los primeros cinco meses del año.

Según el mandatario, en el 2021, la inversión minera fue de US$ 5,242 millones y para este año se proyecta que llegará a los US$ 5,300 millones, habiéndose invertido entre enero y mayo del presente año US$ 1,887 millones . No obstante, lo esperado por el Ejecutivo se ubica por encima de las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, que en su reporte de inflación de junio 2022 prevé que las inversiones mineras alcanzarán los US$ 4,800 millones para el 2023, lo cual implicaría a un retroceso del 15.8%.

Según cifras del BCR, el PBI minero representa el 10% del PBI nacional. Considerando el efecto multiplicador, la participación se incrementa en 15% del total del producto interno nacional, contando con trabajadores directos e indirectos vinculados a la actividad minera.

“En nuestro gobierno, respetamos los contratos vigentes, apoyamos el desarrollo de la actividad minera sostenible con integración multiactor. Aquí, los intereses de todos y todas apoyen el desarrollo del clúster minero productivo, generando un importante desarrollo económico en las regiones de nuestro país”, destacó Pedro Castillo.

A mayo del año en curso la minería ha generado el 64% de las divisas nacionales, Asimismo, el canon minero registró un récord histórico sumando más de S/ 7,844 millones, reflejando un aumento significativo del 166% respecto a lo reportado en el año 2021.

SECTOR HIDROCARBUROS

Con la dación del reciente decreto supremo que permite la firma del contrato de licencia para la explotación del lote 192 entre Perupetro y Petroperú, se marca el reingreso de la empresa estatal peruana a las actividades de explotación petrolera en la selva del país después de 26 años, señaló el presidente de la República.

Así, “convirtiéndose en un gran hito para su estrategia de integración vertical, fortaleciendo su desempeño corporativo y competitividad dentro del sector hidrocarburos”, añadió el mandatario.

Además, con el objeto de garantizar el abastecimiento del mercado de combustibles con productos de calidad y amigables con el ambiente, Petroperú, continua con el proceso de arranque gradual y progresivo de la nueva refinería de Talara, la misma que ya ha iniciado pruebas de garantía de su unidad de destilación primaria, afirmó.

El presidente de Petroperú indicó que todavía no han definido la participación de la empresa canadiense Altamesa en esa operación conjunta.

La empresa ya recibió de sus principales contratistas y licenciantes más de 10 unidades y plantas que conforman este moderno complejo refinero, lo que permitirá su puesta en operación en el cuarto trimestre del 2022, de acuerdo con lo programado, aseveró el presidente.

ELECTROMOVILIDAD

Ante el alza del precio de los combustibles, el mandatario remarcó que, como alternativa de transporte barato, limpio y moderno para el sector público y privado, el Gobierno impulsará de madera decidida la electromovilidad.

Con ese motivo se propondrá un proyecto de ley que brinde incentivos tributarios a la importación de vehículos eléctricos, entre otros beneficios que permita masificar el uso de estos vehículos a menores costos, debido a que en Lima Metropolitana ya se cuenta con electrolineras, así como en toda la carretera Panamericana desde Tumbes hasta Tacna.

Esta estrategia acompañará el proceso de masificación del gas natural y generará un cambio estructural en la matriz energética del país, enfatizó el presidente de la República.

MASIFICACIÓN DEL GAS

En otro momento, el mandatario destacó que una necesidad y esperanza de los peruanos es que, vía la nueva política de masificación del gas natural, se descentralice este recurso energético y se promueva su uso intensivo para lograr dinamizar los sectores productivos en estas zonas y contribuir a la reactivación económica nacional.

Al 28 de junio del 2022, se cuenta con más de 1 millón 600,000 usuarios conectados al servicio de gas natural residencial, distribuidos en 11 regiones. Asimismo, con la implementación del Programa Bono Gas de Fondo de Inclusión Social Energético se ha logrado acelerar la masificación en seis regiones; beneficiándose a hogares, pequeños comercios e instituciones sociales, como comedores populares, vasos de leche, albergues, colegios, entre otros, dijo Castillo.

Ley busca impulsar la descentralización de la masificación del gas natural mediante proyectos energéticos con mecanismos más ágiles.

En cuanto a la conversión de vehículos, se ha intensificado el Programa Ahorro GNV, el cual viene financiando la conversión de vehículos a gas natural vehicular en nueve regiones del país, sostuvo. “A la fecha, el programa ha financiado la conversión de más de 38,000 vehículos”, indicó.

El presidente de la República informó que este año se ha asignado un presupuesto de S/ 150 millones para ejecutar el proyecto especial de infraestructura para la masificación del gas natural en las regiones de Ayacucho, Cusco, Ucayali, Huancavelica, Apurímac, Puno y Junín. “Esto nos permitirá llevar los beneficios del gas natural a nuevas regiones del país”, anotó.

ELECTRIFICACIÓN RURAL

De otro lado, Castillo mencionó que se tiene S/ 1,948 millones financiando 117 proyectos de electrificación en las 24 regiones del Perú.

Desde agosto del 2021 a la fecha, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) concluyó la ejecución de 20 obras de electrificación rural por 102 millones de soles, electrificando 418 localidades y beneficiando a una población de más de 38,000 habitantes de 11 departamentos, mencionó.

Asimismo, se vienen ejecutando 25 proyectos por un monto de 639 millones de soles que posibilitarán que 250,000 habitantes de las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Loreto, Piura, Puno y San Martín cuenten por primera vez con electricidad en sus viviendas, manifestó.

Electrificación rural.

Además, se han convocado 33 procesos de selección para la ejecución de proyectos por un monto de inversión de 463 millones de soles en 14 regiones del país, que beneficiarán a 149,000 habitantes, indicó.

En lo que resta del presente año, se tiene previsto concluir 22 proyectos de electrificación rural que permitirán que más de 140,000 habitantes de 12 regiones del país cuenten con energía eléctrica por primera vez, señaló

PROYECTO CHAVIMOCHIC

Con la finalidad de dar impulso significativo a la inversión privada, el mandatario dijo que se ha fortalecido los mecanismos de obras por impuestos y las asociaciones público-privada para que permitan mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura, ampliando su alcance para contribuir al cierre de brechas. Ante ello, subrayó que vienen trabajando en una agenda activa de destrabe de grandes proyectos de infraestructura como Majes, Muelle Norte, Chavimochic, entre otros.

En el caso de Chavimochic, en agosto quedará expedito para continuar sus operaciones paralizadas por años, se dotará de agua, no tan solo para riego, sino también y fundamentalmente, para el consumo humano directo con la potabilización de sus aguas.

La estructura de la presa Palo Redondo se encuentra en 70% de avance.

AGRICULTURA

En un contexto de emergencia mundial por la escasez de fertilizantes, el presidente mencionó que la compra e importación de fertilizantes de urea concluirá a fines de julio, lo cual garantizará el abastecimiento de los agricultores con precio subsidiado. “Estos fertilizantes llegarán en el mes de agosto para garantizar la campaña agrícola 2022-2023″, añadió.

Como parte de la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, Castillo dijo que se han destinado S/ 60 millones al cofinanciamiento de 540 planes de negocio asociado al agro, así se beneficia a 21,278 productores de la agricultura familiar, con la participación de 7,200 productoras.

