Laura Bozzo llegó a 3 billones de búsquedas en Tik Tok y así lo celebró la conductora

Laura Bozzo es exitosa en Tik Tok. (Instagram/ Tiktok)

Laura Bozzo no puede con tanta felicidad después de ver que su nombre ha conseguido 3 billones de búsquedas en TikTok. La conductora no dudó en publicarlo en su cuenta de Instagram y expresar cómo se sentía. Como se recuerda, hace unos días no la pasó nada bien tras ser eliminada de La Casa de los Famosos, de donde se le daba como ganadora debido a las constantes polémicas que protagonizaba y los numerosos seguidores que conseguía.

Es justamente gracias a este programa que Laura Bozzo logra amasar una buena cantidad de fans, quienes buscaban en Tiktok los videos de sus participaciones, logrando ser viralizados de forma impresionante.

“Todavía no me la creo. Wow”, escribió la animadora en su historia de su Instagram, agregando ahí la captura de su número de búsquedas. Además, compartió las reacciones de su público al ver estos resultados.

Laura Bozzo se ha sabido ganar el cariño del público debido a su carácter fuerte y sus inesperadas ocurrencias. Se ha peleado con más de uno en el reality, pero también ha logrado gran amistad con otros. Tras ser eliminada de La Casa de los Famosos, y la picante respuesta de la autodenominada abogada de los pobres no se hizo esperar.

“Muy contenta de verdad. Me siento orgullosa por mi participación y de haber podido ser como soy. Prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad que estar en un lugar donde se arrancan el corazón por 200.000 dólares. Se los regalo ”, declaró en su recibimiento con los presentadores de la gala, sacando roncha una vez más a los concursantes que quedaron en la casa.

¿Pese a sus diferencias dentro del show y constantes peleas con ella, Laura Bozzo opinó acerca de la victoria de Ivonne Montero de una manera bastante positiva. La conductora de TV indicó que está contenta pues es la decisión del público.

“Me encanta, la voz del público es la voz de Dios, y si el público decidió que fuera Ivonne, que Dios la bendiga, que lo aproveche. Yo me siento muy feliz por ella y por Zerboni, se llevaron un solo punto de diferencia, y que bueno, arriba México”, expresó.

Laura Bozzo emocionada con los resultados de TikTok. (Instagram)

