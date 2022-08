Laura Bozzo le dijo adiós a la Casa de los Famosos: Peleas, polémicas y memes que dejó su paso por el reality

Laura Bozzo en La Casa de los Famosos de Telemundo. Foto: composición.

Laura Bozzo en el último año, tuvo problemas con la justicia mexicana y sus programas de Talk Shows ya no tenían la misma audiencia de antes y por todo eso, aceptó la mejor propuesta de su carrera, ya que recuperó el cariño del público. Laura ingresó a formar parte de la segunda temporada de la Casa de los Famosos en Estados Unidos, emitida por la cadena Telemundo.

La abogada peruana aceptó vivir con 17 artistas de habla hispana, quienes estuvieron desconectados de la tecnología y de los medios de comunicación dentro de una misma casa, grabados por cámaras las 24 horas del día.

Laura Bozzo ingresó junto a actores, actrices, bailarines e influencers, el 9 de mayo, para convivir y experimentar varias situaciones que ella no se imaginaría que viviría. Al inicio, le costó mucho la convivencia con personas desconocidas, y sumado esto, ella estaba acostumbrada a que la atiendan, a los lujos y además a tener la tecnología a la mano, la falta de todo esto, le chocó y provocó que varias veces intentará renunciar.

Pero los productores del reality no lo permitieron y la mantuvieron hasta el último lunes 1 de agosto dentro de las casa de las estrellas. Pero en estos casi tres meses, ella vivió peleas, encuentros, diversión y compartió muchos consejos a sus compañeros.

Pero un aspecto que llamó mucho la atención y que nadie imaginó, fue que se ganó el cariño de los seguidores de las redes sociales, que no perdieron ninguna oportunidad en hacer divertidos memes de sus comentarios y su sentido del humor dentro de la casa de los artistas latinoamericanos.

Conozca un poco más de su paso por el reality de convivencia, sus polémicas con sus compañeros y varios de los memes que le hicieron y que la convirtieron en la favorita de la nueva generación de jóvenes o centennial.

Pero no todo fueron peleas, porque poco a poco se fue acostumbrando y hasta hizo buenos amigos, la principal fue Brenda Zambrano, la novia de Gutty Cabrera y que fue integrante de MTV Acapulco Shore.

PELEAS QUE TUVO CON SUS COMPAÑEROS DE LA CASA

Laura Bozzo y Niurka Marcos son personajes que tenían diferencias desde hace muchos años, ya que la abogada se jactaba de haber sacado a la vedette de la TV Azteca. Las dos se encontraron en La Casa de los Famosos y debido a sus peleas mediáticas, Laura estuvo a la defensiva esperando que Niurka la ofenda, pero por el contrario, ella ingresó al inicio en son de paz, por eso es que la peruana le pidió disculpas frente a todos los integrantes de la casa.

“Quiero pedir disculpas... Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, comenzó.

Pero la paz y la calma duró muy poco tiempo, puesto que la convivencia hizo de las suyas. Niurka comenzó hablar mal a las espaldas de la abogada. Y Laura indicó que la cubana era manipuladora. Niurka no aguantó y comenzó a gritar “¡Déjame en paz!, tú a mí no me conoces. No tienes ni put* idea de quién es Niurka Marcos y te aseguro que no me quieres conocer”, señaló.

Por su lado, presentadora de televisión no le perdonó que votara en contra de Brenda y sea la segunda eliminada de la casa. La conductora de ‘Laura en América’ le agarró mucho cariño a la ex chica Acapulco Shore porque fue una de las primeras que la trató bien a pesar de su pasado.

Las diferencias entre estas mujeres temperamentales no terminaron, tuvieron varios capítulos de peleas. Niurka le decía a sus compañeros que Laura no iba a poder cumplir con las labores de la casa debido a su edad y salud. Laura tomó a mal sus palabras y en más de una ocasión se fue a llorar a su habitación pidiendo a la producción que la dejara ir, pero no se lo aceptaron.

NATALIA ALCOCER E IVONNE MONTERO

Uno de los momentos más tensos de la temporada, fue cuando la señorita Laura arremetió contra Natalia Alcocer al tratar de retirarla de la habitación donde se encontraba ella, como la otra conductora no quería, Laura obligó a decidir a todos sus compañeros entre Laura o Natalia.

Pero la conductora Alcocer no permitió que los demás integrantes de la casa se vean en aprietos y ella decidió irse, cuando estaba a punto de marcharse le dijo a Laura que era una señora de edad, lo que causó la ira de Bozzo. “Tú a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando (...) Vieja tu madre”, dijo entre gritos, y luego le dijo fuertes palabras e insultos.

Entre las palabras que lanzó, dijo que “ella no se ha robado al marido de nadie”, por lo que Ivonne Montero intentó interceder para parar la bronca, sin imaginar que encontraría gritos por parte de Laura.

“Deja de verme así con esa cara”, dijo, al encontrar una Ivonne Montero encendida. “Tú a mí no me vas a hablar así porque no he hablado ni cinco minutos contigo”, respondió.

La actriz Ivonne le aconsejó que se tome las cosas con mayor tranquilidad: “Relájate muchísimo, mujer. Si quieres mantenerte en esta casa tienes que relajarte” , dijo Montero; sin embargo, la peruana aseguró que si ella quiere se larga en ese preciso momento, pues a diferencia de ella, no necesita estar en la casa por fama.

Foto: Getty Images/CUARTOSCURO

La discusión siguió y a Laura se le bajó la presión, tuvieron que llamar a los paramédicos. Luego de varios días, Bozzo pidió conversar con la actriz y le pidió disculpas por haberle dicho que era “mujer que pasaba de cama en cama”.

Las discusiones entre ellas continuaron hasta casi los últimos días que la peruana permaneció en esa casa, ya no se toleraban, Laura no permitía que Ivonne hiciera trabajos manuales para su hija en la mesa de la sala y la mexicana rompía los regalos que le habían hecho a la abogada.

Ambas se dijeron muchas cosas hirientes. La señorita Laura indicó que la actriz era “el peor ser humano que había conocido” porque hizo que botaran a varios integrantes de la casa y la intérprete de ‘La Loba’ indicó que Bozzo era una “miserable de corazón y no tenía empatía”.

Bozzo y la actriz mexicana se pelearon nuevamente en "La casa de los famosos"

NACHO CASANO

Pero la conductora de Laura en América no solo tuvo problemas con Niurka Marcos e Ivonne Montero, también habló muy mal del actor Nacho Casano e indicó que él había tenido una relación con unos de los directivos de una televisora y que de esa manera había llegado donde estaba.

Nacho Casano aún participa en el proyecto (Foto: Instagram/@nachocasano)

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó. Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, dijo Bozzo.

Lo que no esperaba la ex de Christian Zuárez fue que la familia del actor argentino ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado una denuncia por difamación en contra suya por mancillar la imagen y el honor del intérprete gaucho.

SITUACIONES DIVERTIDAS

A una semana del estreno, los integrantes de La Casa de los Famosos realizaron una fiesta, la peruana al inicio no estaba muy animaba, pero poco a poco se fue integrando al grupo. Hasta cuando Luis Potro Caballero y Toni la llamaron para bailar al centro, en ese momento los varones bromean con hacer beso de tres y el único que dio el beso fue Potro a la abogada.

(Captura de pantalla YouTube: La Casa de los Famosos recuperada por @LaComadritaOf2)

A LAURA SE LE CAYÓ UN DIENTE

Laura Bozzo sufrió la pérdida de una pieza dental al interior de La Casa de Los Famosos 2, la presentadora de televisión se sentó a comer y mientras estaba hablando, algo cayó de su boca, por lo que de inmediato lo recogió, lo aventó por abajo de la mesa e intentó completar la frase que estaba diciendo.

Sin embargo, tanto sus compañeros como ella no tardaron en notar que el pequeño objeto no era un pedazo de comida y entre risas confirmaron que se trataba de uno de sus dientes, aunque ella siguió argumentando que era parte de la pasta que había en el plato.

“¿Qué diente, pendej*?, era un pedazo de fideo .... ¿Que se me salió el diente, no?”, mencionó la conductora de Laura en América a los compañeros que se estaban burlando.

Niurka y Luis Potro Caballero fueron los integrantes de la casa que más se rieron de la inesperada situación, por lo que Bozzo “amenazó” de esta manera al ex acashore: “Ese diente te va a morder los huevos”.

Ya que este reality de Telemundo permite a sus fans monitorear todo el tiempo lo que hacen sus integrantes, el clip fue recuperado por varias cuentas de redes sociales, haciendo que el divertido momento se hiciera viral.

Algunos de los comentarios por parte de televidentes fueron: “Niurka como se quería aguantar la risa, pero no pudo jajaja”, “La adoro, ella no se deja y así tiene que ser” y “Ojalá lleguen a la edad de Laurita, a veces se pasan”.

(Foto: Telemundo)

LAURA LIMPIA UN BAÑO POR PRIMER VEZ EN SU VIDA

Los integrantes de la Casa se tienen que organizar para hacer la limpieza de la casa y esta vez fue el turno de Laura Bozzo y Niurka Marcos. A diferencia de la cubana, Laura jamás había limpiado un baño, por eso consultaba con sus compañeras como debía limpiar el suelo, los espejos y el water.

En el video que compartió Telemundo en su cuenta de Instagram se puede ver a Laura vertiendo una gran cantidad de lejía dentro del inodoro sin saber que solo es un poco, luego trapeando antes de barrer y ensuciando los espejos.

Finalmente, cuando logra terminar el trabajo, termina cansada y propone hacer un homenaje a las empleadas domésticas por “el trabajo bien difícil que hacen”.

También se hizo viral en Tik Tok cuando le cuenta a Niurka que antes de ingresar al mundo de la televisión, ella era catedrática universitaria y enseñaba la carrera de derecho, además tenía su buffet de abogados.

El video publicado por @thenewfyp_1 en TikTok, a los pocos minutos, se hizo viral y cuenta con alrededor de 300 mil vistas, además de tener cerca de 18 mil me gusta.

El video publicado en TikTok sorprendió a miles de usuarios e inclusive a la misma Niurka Marcos, al conocer qué era lo que Laura hacía antes de trabajar en televisión. Video: TikTok @thenewfyp_1

ENCUENTRO CON SU NIETO Y SU HIJA VICTORIA

Bozzo recibió una de las sorpresas más emocionantes de su vida. Después de varios meses, se reencontró con su hija Victoria de la Fuente, a quien no ve desde hace varios meses. Además, pudo conocer a su nieto, bebé que anhelaba ver desde hace mucho tiempo.

Como se recuerda, la conductora de TV es madre de dos hijas, Victoria y Alejandra, frutos de su matrimonio con el abogado Mario de la Fuente. A pesar de que son su adoración, la figura de La Casa de los Famosos estuvo alejada de sus herederas debido a sus problemas legales. La conductora se encontraba en la clandestinidad para no caer en la cárcel.

Pero este encuentro la llenó de su alegría y emoción, hasta se le bajó la presión. Laura abrazó muy fuerte a su hija Victoria y a su nieto.

Laura Bozzo se reencontró con su hija y conoció a su nieto. (Video: Televisa)

MEMES DE LAURA BOZZO

La letrada peruana se mostró tal cual es en el reality, con naturalidad, desparpajo y frontalidad, ocasionó que se ganara el cariño de los cibernautas. Ellos crearon memes todas las semanas y muchos de ellos se hicieron viral, no había semana que no haya memes de sus comentarios o su sentido del humor dentro del show.

Y es que la peruana que tuvo un Talk Show en Perú cautivó a un público más joven que no la conocía, pero que a través de su participación en el reality la fue conociendo poco a poco. Algunos de los memes más populares son:

Se hizo viral cuando cantó la canción de Selena Quintanilla, ‘Como la flor’. Se hizo viral en Tik Tok. Todo el público pensó que Laura le cantaba a su ex.

La conductora de televisión se convirtió en tendencia en las redes sociales por un video en que aparece cantando “Como la flor” de Selena Quintanilla.

Además, en un episodio captó la atención del público cuando apareció con un bigote pintado y hablando sola. Su compartiendo al no querer hacer las cosas en casa, tomar el sol de una forma única. entre otros episodios que los cibernautas no olvidarán.

Laura Bozzo de pirata (Foto: Capturas de pantalla/ TikTok)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

La presentadora ha ganado muchos seguidores por sus memes (Fotos: Twitter)

SEGUIR LEYENDO: