Carlos Desio no siguiría como técnico de Sport Huancayo: el insólito motivo de su posible salida

El puesto de entrenador es uno de los más inestables en el mundo del fútbol. Y es que está sujeto a los resultados de las semanas. Sin embargo, en el Perú se ha vuelto una constante que cada año sean más los técnicos que pierden su trabajo. El último caso sería el de Carlos Desio, quien no seguiría al mando de Sport Huancayo, aunque lo que sorprende sería el motivo de esta salida.

Esta noticia ha sido confirmada por varios periodistas de medios como Ovación, RPP y Líbero, aunque fue el comunicador de este último, Marcello Merizalde, que dio a conocer que el exanalista ya recibió una carta de despedido y especificó la insólita razón por parte de la dirigencia del ‘Rojo Matador’: el DT no habría hecho caso a los consejos de los altos mandos del club en referencia a cuestiones tácticas del equipo , tanto en el Torneo Apertura y ahora en el Clausura. Sí, algo surreal y que escapa de toda realidad.

Ante esta situación, el hombre de prensa indicó que el argentino cuenta con un tiempo límite de seis días para llevar a cabo su descargo y luego aguardar por la decisión final de los directivos. En ese sentido, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) lo asesoraría mediante su representante legal, Jhonny Baldovino, en todas los asuntos para su defensa.

Reemplazo en la mira

Los responsables de la gestión de la entidad huancaína ya estarían buscando opciones para reemplazar al preparador ‘gaucho’. De acuerdo con lo informado por el comunicador de GOLPERU, Walter Campos, por el momento solo tienen opciones por nacionalidades, sin especificar los nombres.

“No podría dar nombres, pero sí nacionalidades. Se menciona que la dirigencia ya estaría conversando con dos entrenadores. Uno argentino y otro brasileño. Son las probabilidades que podrían arribar a Sport Huancayo. En los próximos días podría haber novedades”, dijo.

Sin duda, esta salida no haría más que perjudicar el porvenir de la institución provinciana. Y es que venía de realizar un papel más que notable en el Apertura, donde quedó en el segundo lugar con 40 puntos , tan solo uno por detrás del ganador, Melgar de Arequipa. Incluso tuvo al máximo goleador del campeonato en el peruano Luis Benites con 11 anotaciones.

Ahora, su presente en el segundo certamen del año no es el mejor: se ubica en el décimo cuarto puesto con cinco unidades, a nueve del líder Cienciano del Cusco. De hecho, de sus últimos cinco partidos, obtuvo dos derrotas, dos empates y una victoria (4-0 ante Carlos A. Mannucci). Sin embargo, también es importante mencionar que es uno de los equipos invictos como local en la competición: siete triunfos y tres empates en el estadio IPD de Huancayo.

Problemas con la dirigencia en el pasado

Cabe mencionar, que Carlos Desio ya venía arrastrando diversos inconvenientes con la institución presidida por Raúl Rojas. A pocas fechas de culminar el Apertura, dejó abierta la chance de no continuar en el club. “Yo tengo que hablar con el presidente, no tengo nada definido. Me voy a sentar primero con él para ver qué solución le damos a esta situación”, reveló para Zona de Gol.

“Uno quiere que cuando las cosas vayan bien, también lo reconozcan en algún aspecto. Estoy tranquilo, Me debo al club hasta el momento. Traté de pensar solamente en esto, quisimos llevar al ‘Rojo Matador’ a lo más alto y lo logramos”, añadió el exayudante de Jorge Sampaoli.

Finalmente, se quedó, pero los resultados no han beneficiado para que la relación de ambos se solucione. Por ahora, se esperará el pronunciamiento oficial del club y el futuro próximo del entrenador, quien en su momento no descartó la opción de seguir en el país.

