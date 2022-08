Universitario no jugaría la Liga 1 si existe conflicto por los derechos de televisión

Universitario dispuesto a no jugar la Liga 1 si existe conflicto por los derechos de televisión

Adrián Gilabert, abogado de Universitario de Deportes, se refirió a la licitación de los derechos de televisión de la Liga 1 que ejecuta la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La FPF lleva a cabo el proceso de licitación de los derechos de televisación del fútbol peruano a nombre de los clubes profesionales y en calidad de ente rector.

Gilabert afirmó que el club no jugaría los partidos por la Liga 1 en caso ocurra un conflicto provocado por el acuerdo de licitación de derechos tv entre las eventuales empresas que entrarían en controversia. Por un lado, la que actualmente mantiene contrato con Universitario (GolPerú) y la eventual ganadora del proceso de adjudicación que organiza la FPF.

“Yo no pienso jugar mientras no se solucione el problema que se va generar. Nosotros no pensamos estar en ese contexto. Las cosas hay que hacerlas bien”, dijo Adrián Gilabert en declaraciones a GolPerú.

El letrado del club crema advirtió que el incumplimiento del contrato vigente con el consorcio (GolPerú) podría ocasionar el pago de una cuantiosa sanción económica.

“La penalidad que podemos tener es multimillonaria. Equivale, quizá, a la deuda que la Universitario tiene en el proceso concursal. Así son las cifras, así son los montos. Tenemos que actuar con responsabilidad y mesura. Y por sobre todo con respeto a las relaciones contractuales que tenemos. De lo contrario vamos a generar un precedente negativo en el fútbol peruano, si caemos en una zona de falta de respeto a nuestros compromisos, nadie nos va tomar en serio, nadie va a invertir. Eso no se puede dar. Vivimos en una industria (fútbol) en la que dependemos de todos. Y la industria se hará más pequeña si no existe responsabilidad jurídica con respecto a los contratos. Porque se firma con un club y mañana la FPF interviene y puede decir ‘ven para acá porque yo mando acá y me haces caso’. Si pasa esto con los derechos de televisión ¿Mañana con qué será? Vamos a caer en una situación en la que los clubes no van a poder controlar su propio club y eso no es posible. Si tenemos que golpear la mesa que sea ahora”, dijo.

Adrián Gilabert, abogado de Universitario, se pronunció en relación a la licitación de derechos Tv que ejecuta la Federación Peruana de Fútbol

Licitación en Chile

El abogado merengue se mostró disconforme con la realización de la licitación en Chile. “Sería una vulneración al contrato si participamos en una acción referida al cambio de operador (tv). No podríamos porque el contrato lo exige así. Sabemos que la FPF no ha podido inscribir sus facultades en territorio peruano. El estatuto no está adecuado al ordenamiento jurídico peruano. Entonces, si el estatuto no está inscrito y no tienes la base legal para disponer de algo, no hay forma que los dispongas en Perú y estás ofreciendo algo que no te corresponde y quizás estaríamos hablando de temas penales. No puedo disponer de algo que no es mío. Si el estatuto no está inscrito, no hay forma que yo disponga de un derecho en Perú. Por lo tanto, entendería que hay que irse a territorio extranjero para poder hacerlo” y no verme complicado en un tema legal y penal. Qué tan difícil es hacer una licitación en la que tiene que pagar el 16% (de comisión) ¿Tan corto estamos en capacidad para tercerizar (la licitación) que nosotros los peruanos lo podemos hacer? ¿O es por qué hay algo detrás”?

Falta de información

Gilabert mencionó que la Federación Peruana de Fútbol no ha comunicado los detalles del proceso. “No nos han respondido absolutamente nada (FPF) Por transparencia nos deberían informar si están disponiendo de los derechos de Universitario y si los han comprometido para más adelante, que tampoco podría ser. El club tiene un contrato vigente. En esta licitación, no deberían comprometerse los derechos de Universitario. Si reconocemos que el contrato de Universitario está vigente, entonces están vigentes también las cláusulas del contrato. Si están vigentes del contrato, están vigentes las cláusulas de renovación. Por lo tanto, no podrías afectar mi derecho a renovar mi contrato. No se puede recortar la libertad de contratar con un tercero. Si reconocemos que el contrato está vigente y no lo incluyes en la renovación, pues tampoco se puede disponer de los derechos de Universitario más adelante. Porque está vigente la cláusula de preferencia. Si alguien hiciese una oferta mayor a la que existe en este momento, mi contraparte GolPerú tiene la primera opción de mejorarla. Por lo tanto, la FPF no puede disponer de los derechos Universitario”

El abogado de Universitario, Adrián Gilabert, se pronunció en relación a la licitación de derechos Tv que ejecuta la Federación Peruana de Fútbol

“El club no ha sido informado de la licitación. Es decir, no sabemos en qué consiste y de que trata, cuáles son las bases, montos, cifras o porcentajes. No tenemos absolutamente nada de información. No sabemos si los derechos del club son materia de disposición, no sabemos si nos están comprometiendo a algo y que sentido y de qué manera sería. Eso no es transparente, de ninguna manera. Si ocurriese que están disponiendo de los derechos del club, la comunidad internacional de fútbol debe saber que, tanto Alianza como Cienciano y Universitario, tenemos compromisos asumidos que necesariamente tenemos que respectar. Si se lleva a cabo la licitación en los que se cedan los derechos de transmisión ¿Qué pasará con nuestros contratos? ¿Quién las va asumir, quién las va a pagar? ¿Qué es lo que va a pasar?”, agregó.

Conflicto a futuro

El directivo de Universitario avizoró un problema a futuro en caso exista una disputa legal. “Llegará el momento en que tengamos en la puerta del estadio a dos empresas y no sepamos a cuál abrirle la puerta. Porque el cumplimiento con uno, significa el incumplimiento con el otro. Y esa situación es injusta. ¿Qué garantiza que en esta licitación (Universitario) se beneficie económicamente?”.

