Rebeca Escribens vuelve al teatro con 'No soy una señora' y apuesta por un show musical en vivo

Rebeca Escribens regresa a los escenarios con el unipersonal "No soy una señora" en la Cúpula de las Artes.

La conductora y actriz peruana Rebeca Escribens anunció su regreso a los escenarios con ‘No soy una señora’, un espectáculo unipersonal con música en vivo que se presentará en seis funciones en la Cúpula de las Artes entre septiembre y octubre. La conductora decidió este año enfocarse en un proyecto propio, por ello, Rebeca Escribens vuelve a las tablas con una propuesta que nació de su propia inquietud creativa.

El espectáculo, escrito por Diego Lombardi a partir de una idea original de la conductora, combina humor, relatos personales, música en vivo y coreografías en una puesta en escena que promete diferenciarse del formato tradicional del teatro unipersonal. La producción está a cargo de Bluhaus y la dirección de Raúl Zuazo y Renato Bonifaz.

PUBLICIDAD

La dirección musical recae en Diego Dibos, mientras que las coreografías fueron diseñadas por Gastón Curbelo. El proceso creativo contó además con el acompañamiento de Ítalo Carrera, cuya mirada contribuyó al desarrollo escénico del espectáculo.

"Más que un unipersonal, va a ser un electrizante show musical que te llevará a un viaje lleno de diversión, risas, poderosas historias y música en vivo“, adelantó Escribens al presentar el proyecto. La actriz y conductora describió la propuesta como una experiencia que va más allá del formato convencional para convertirse en una celebración de la autenticidad.

El espectáculo de Rebeca Escribens combina humor, relatos personales, música en vivo y coreografías.

Un show construido desde la experiencia personal

‘No soy una señora’ se apoya en las múltiples facetas de la personalidad de Escribens, conocida por su espontaneidad y franqueza frente a las cámaras. “¿Intensa? Sí, gracias. ¿Irreverente? Obvio. Dulce… pero no te confíes”, afirmó la artista al describir el espíritu del espectáculo, que busca conectar con las vivencias de muchas mujeres a través de historias sin filtro.

PUBLICIDAD

La conductora de ‘América Espectáculos’ en América TV tiene una trayectoria consolidada tanto en televisión como en teatro. En el ámbito personal, ha compartido públicamente momentos significativos de su vida, como la pérdida de sus padres o su rol como madre, experiencias que han marcado su forma de comunicarse con el público.

Fue madre por primera vez a los 17 años y tiene dos hijos: Salvador y Tiago. Lleva más de 15 años de matrimonio con su esposo Carlos. Ese bagaje personal permea el contenido del espectáculo. “Es ese abrazo, ese grito, ese baile y las canciones que te hacen cantar a todo pulmón”, describió Escribens sobre la esencia del show, que se presenta como un encuentro cercano entre la artista y su audiencia.

PUBLICIDAD

Seis funciones en la Cúpula de las Artes

‘No soy una señora’ tendrá solo seis funciones, programadas en la Cúpula de las Artes a las 8:00 p.m. Las fechas confirmadas son el 24, 25 y 26 de septiembre, y el 1, 2 y 3 de octubre. La propuesta incluye bailarines en escena y una banda en vivo, lo que le otorga al espectáculo un formato más cercano al show musical que al monólogo teatral convencional.

¡Prepárate para vibrar! Rebeca Escribens lo da todo en el escenario con su nuevo espectáculo 'No soy una señora' que tendrá 6 únicas funciones y que se realizará en la Cúpula de las Artes. . ¡Una explosión de música, baile y energía! Video: Instagram Rebeca Escribens

La decisión de Escribens de apostar por un proyecto propio llega luego de que ella participara de anteriores proyectos musicales como ‘Planchando el Despecho’, el musical que protagonizó junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky. Las entradas para ‘No soy una señora’ ya están disponibles a través de Teleticket.

PUBLICIDAD