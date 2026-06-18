Perú

Diego Chávarri y Gabriela Herrera vuelven a encender rumores por el mensaje de un amigo: “Bienvenida a la familia, cuñis”

Una publicación de una persona muy cercana al exfutbolista, disparó otra vez las versiones sobre su vínculo con la bailarina, justo después de una aparición conjunta que volvió a ponerlos en boca de todos

Guardar
Google icon
Dos imágenes de Diego Chávarri y Gabriela Herrera bailando juntos en un evento nocturno, con luces de discoteca y un mensaje superpuesto en el centro
Diego Chávarri y Gabriela Herrera admitieron una atracción mutua en “La Granja VIP Perú”, pero evitaron confirmar una relación sentimental.

La atención mediática sobre Diego Chávarri y Gabriela Herrera se intensificó tras la difusión de una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una aprobación del círculo más íntimo del exfutbolista a su presunto romance.

El mensaje, atribuido a Joel Aliaga, amigo cercano de Chávarri, se viralizó rápidamente y renovó el interés del público en la relación entre los dos personajes, quienes ya habían protagonizado escenas de complicidad en televisión y en eventos posteriores al reality que compartieron.

Las publicaciones que encendieron las especulaciones

La frase “Bienvenida a la familia, cuñis”, compartida por Aliaga luego de la participación conjunta de Chávarri y Herrera en el programa “Detrás de cámaras”, se convirtió en tendencia en redes sociales. Según explicó el programa digital Q’ Bochinche, la publicación fue vista como una señal de respaldo y bendición hacia la bailarina, lo que muchos usuarios interpretaron como una confirmación tácita del vínculo amoroso entre ambos.

PUBLICIDAD

La reacción surgió después de que Diego Chávarri y Gabriela Herrera fueran vistos juntos en televisión, alimentando un clima de especulación que ya venía creciendo desde que participaron en el reality “La Granja VIP Perú”. En ese espacio, tanto el exfutbolista como la bailarina admitieron que existía una atracción mutua, aunque evitaron confirmar de manera explícita la existencia de una relación sentimental.

Pantalla dividida con tres recuadros de presentadores de TV a la izquierda y a la derecha una mujer rubia con un minivestido rojo caminando, con texto superpuesto
Un mensaje en redes sociales de Joel Aliaga reavivó los rumores de romance entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.

El mensaje de Aliaga no tardó en generar una ola de comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales. “Y los que quieran ‘cricricar’ que ‘cricriquen’. Bienvenida a la familia ‘cuñis’”, escribió el allegado de Chávarri. La frase fue interpretada por numerosos seguidores como una muestra de aprobación y como un indicio de que la relación entre ambos personajes estaría tomando un rumbo más serio.

PUBLICIDAD

Este episodio se sumó a una larga lista de momentos compartidos entre ambos, que incluyen imágenes en las que ambos aparecen bailando juntos y en actitud cercana tras la finalización del reality.

La relación entre Chávarri y Herrera bajo la lupa mediática

La supuesta relación sentimental entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera ha sido motivo de comentarios desde el final del reality “La Granja VIP Perú”. El interés del público aumentó tras la difusión de videos en los que ambos se mostraron cariñosos y con un alto grado de confianza durante la fiesta posterior al programa.

En dichas imágenes, la audiencia percibió una complicidad que avivó los rumores sobre una relación fuera de cámaras. Durante la transmisión final de “La Granja VIP Perú”, Diego Chávarri confirmó el fin de su relación con Thalía Bentín, lo que reactivó las preguntas sobre su vínculo con Gabriela Herrera.

Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, declaró a Q’ Bochinche que el exfutbolista ingresó a su departamento con Gabriela Herrera mientras ella estaba dentro y aún tenía sus pertenencias en el cuarto que compartían.YouTube: 'Q'Bochinche'.

Por su parte, Herrera declaró tras el programa que había existido una “atracción” durante la convivencia, aunque aclaró que no se podía hablar de romance y que, en caso de que sucediera algo, él “tiene que hacer méritos”.

En episodios previos, Gabriela Herrera llegó a confesar su atracción por Chávarri, aunque fue enfática al señalar que respetaría la relación que él tenía en ese momento. “No pienso como una quita-maridos”, expresó durante una conversación con el exfutbolista, estableciendo límites claros.

Por su parte, Chávarri correspondió afirmando que ella le gustaba, aunque matizó la situación al decir que el contexto del reality favorecía la cercanía y que fuera del programa las cosas podrían ser diferentes. Ambos trataron de calmar las especulaciones negando públicamente que existiera un vínculo romántico, e insistieron en que su relación era solo de amistad y que nunca hubo situaciones comprometedoras.

Un triángulo con repercusiones personales

La polémica aumentó cuando Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, ofreció declaraciones sobre el episodio en el que se encontró con Gabriela Herrera en el departamento que compartía con el exfutbolista. Bentín relató que, tras la ruptura, ambos habían acordado que ella permaneciera unos días más en el inmueble para retirar sus pertenencias.

Apenas días después de anunciar el fin de su relación, Diego Chávarri fue visto muy cariñoso con la bailarina Gabriela Herrera. Te mostramos todas las imágenes de su salida nocturna que culminó con ambos ingresando al departamento del exfutbolista. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sin embargo, se sorprendió al enterarse de que Herrera había ingresado junto a Chávarri y un grupo de amigos después de la fiesta de clausura del reality. Bentín afirmó que el episodio fue “muy chocante”, pues sus pertenencias aún estaban en la vivienda y consideraba que debía haber respeto mientras duraba la transición.

En una entrevista para Q’ Bochinche, la joven subrayó que la situación le resultó humillante y que esperaba poder terminar de retirar sus cosas en calma. Además, explicó que el departamento legalmente seguía perteneciendo a ambos hasta la firma de una adenda.

Por su parte, Diego Chávarri y Gabriela Herrera declararon que desconocían que Bentín aún se encontraba en el domicilio cuando llegaron tras la fiesta. Herrera señaló que no acudió sola y que su presencia en la habitación de Bentín fue circunstancial, reiterando que solo mantiene una amistad con Chávarri, sin implicancias sentimentales inmediatas.

Hasta el momento, ni Diego Chávarri ni Gabriela Herrera han confirmado formalmente la existencia de una relación sentimental. Ambos han subrayado que su vínculo se basa en la amistad y en la experiencia compartida en el reality.

Temas Relacionados

La Granja VIPDiego ChávarriGabriela Herreraperu-entretenimiento

Más Noticias

Jefferson Farfán tras revelar que entrega S/7.000 a su hija con Darinka Ramírez y usuarios lo critican: “Eso vale un polo tuyo”

El exfutbolista decidió revelar públicamente cuánto dinero entrega mensualmente para la manutención de la hija que tiene con la influencer. Sin embargo, lejos de recibir respaldo, sus declaraciones provocaron una ola de cuestionamientos en redes sociales

Jefferson Farfán tras revelar que entrega S/7.000 a su hija con Darinka Ramírez y usuarios lo critican: “Eso vale un polo tuyo”

Peruana de 18 años ingresó a tres universidades de Estados Unidos: la historia de una joven que venció obstáculos y alcanzó sus metas

Yanhira Montalvo fue admitida en Dartmouth, UC Berkeley y Arizona State University, pero eligió Dartmouth para estudiar Ciencias de la Computación

Peruana de 18 años ingresó a tres universidades de Estados Unidos: la historia de una joven que venció obstáculos y alcanzó sus metas

Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti

El deportista nacional se ha anotado en la competencia en parejas del Grand Slam londinense con el santiagueño de 36 años, que ha irrumpido en el Top 100 de individuales por primera vez en esta temporada

Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti 

San Pedrito 2026: Chimbote espera 120 mil visitantes y busca posicionarse como destino turístico

La festividad se realizará del 19 al 30 de junio con más de 130 actividades religiosas, culturales, gastronómicas y turísticas. También se lanzó la ruta “San Pedrito te espera”, orientada a promover los atractivos de Chimbote y su identidad pesquera

San Pedrito 2026: Chimbote espera 120 mil visitantes y busca posicionarse como destino turístico

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 17 de junio

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 17 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Partido de Roberto Sánchez afirma que rendirá cuentas sobre fondos recibidos vía Yape para “defender el voto popular”

Partido de Roberto Sánchez afirma que rendirá cuentas sobre fondos recibidos vía Yape para “defender el voto popular”

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Reporte migratorio desmiente a José Balcázar: dejó el país el último lunes, pese a anunciar que aplazaría viaje a Europa

Toledo ve próxima su muerte y confiesa que coima de Odebrecht fue de $45 millones, no $35 millones: “Está en Zúrich”

Gobierno informa que Comisión de gracias presidenciales ya está completa: se habilita vía para indultar a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán tras revelar que entrega S/7.000 a su hija con Darinka Ramírez y usuarios lo critican: “Eso vale un polo tuyo”

Jefferson Farfán tras revelar que entrega S/7.000 a su hija con Darinka Ramírez y usuarios lo critican: “Eso vale un polo tuyo”

Melissa Klug se pronuncia sobre polémica Farfán-Medina: “A mí me demandó por 300 mil dólares, imagínense como está el Perú”

Mónica Sánchez le responde a Aldo Mariátegui por pedirle que abandone el Perú si gana Keiko Fujimori: “Llevas años nombrándome, ya cálmate”

Angie Jibaja exige a Magaly Medina cumplir con su servicio comunitario tras demanda de Farfán: “Nada le cuesta ir a barrer la calle”

Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán por su rol como padre con una pregunta: "¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no?"

DEPORTES

Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti 

Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti 

Paolo Guerrero alabó a Esteban Pavez, su futbolista chileno favorito: “Se está convirtiendo en un referente importante en Alianza Lima”

Ángel De La Cruz, emocionado por titularidad con Alianza Lima en Copa de la Liga 2026: “Contento de volver a jugar con el equipo que más amo”

Fernanda Tomé se despide de la Liga Peruana de Vóley y lamenta no recibir propuesta de renovación de San Martín: ”En ningún momento fui contactada”

Conner Huertas del Pino avanzó a cuartos en el Challenger de Asunción tras vencer a Nicolás Kicker: ahora se medirá con Juan Manuel la Serna