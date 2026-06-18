Diego Chávarri y Gabriela Herrera vuelven a encender rumores por el mensaje de un amigo: “Bienvenida a la familia, cuñis”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera admitieron una atracción mutua en “La Granja VIP Perú”, pero evitaron confirmar una relación sentimental.

La atención mediática sobre Diego Chávarri y Gabriela Herrera se intensificó tras la difusión de una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una aprobación del círculo más íntimo del exfutbolista a su presunto romance.

El mensaje, atribuido a Joel Aliaga, amigo cercano de Chávarri, se viralizó rápidamente y renovó el interés del público en la relación entre los dos personajes, quienes ya habían protagonizado escenas de complicidad en televisión y en eventos posteriores al reality que compartieron.

Las publicaciones que encendieron las especulaciones

La frase “Bienvenida a la familia, cuñis”, compartida por Aliaga luego de la participación conjunta de Chávarri y Herrera en el programa “Detrás de cámaras”, se convirtió en tendencia en redes sociales. Según explicó el programa digital Q’ Bochinche, la publicación fue vista como una señal de respaldo y bendición hacia la bailarina, lo que muchos usuarios interpretaron como una confirmación tácita del vínculo amoroso entre ambos.

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La reacción surgió después de que Diego Chávarri y Gabriela Herrera fueran vistos juntos en televisión, alimentando un clima de especulación que ya venía creciendo desde que participaron en el reality “La Granja VIP Perú”. En ese espacio, tanto el exfutbolista como la bailarina admitieron que existía una atracción mutua, aunque evitaron confirmar de manera explícita la existencia de una relación sentimental.

Un mensaje en redes sociales de Joel Aliaga reavivó los rumores de romance entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.

El mensaje de Aliaga no tardó en generar una ola de comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales. “Y los que quieran ‘cricricar’ que ‘cricriquen’. Bienvenida a la familia ‘cuñis’”, escribió el allegado de Chávarri. La frase fue interpretada por numerosos seguidores como una muestra de aprobación y como un indicio de que la relación entre ambos personajes estaría tomando un rumbo más serio.

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Este episodio se sumó a una larga lista de momentos compartidos entre ambos, que incluyen imágenes en las que ambos aparecen bailando juntos y en actitud cercana tras la finalización del reality.

La relación entre Chávarri y Herrera bajo la lupa mediática

La supuesta relación sentimental entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera ha sido motivo de comentarios desde el final del reality “La Granja VIP Perú”. El interés del público aumentó tras la difusión de videos en los que ambos se mostraron cariñosos y con un alto grado de confianza durante la fiesta posterior al programa.

En dichas imágenes, la audiencia percibió una complicidad que avivó los rumores sobre una relación fuera de cámaras. Durante la transmisión final de “La Granja VIP Perú”, Diego Chávarri confirmó el fin de su relación con Thalía Bentín, lo que reactivó las preguntas sobre su vínculo con Gabriela Herrera.

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Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, declaró a Q’ Bochinche que el exfutbolista ingresó a su departamento con Gabriela Herrera mientras ella estaba dentro y aún tenía sus pertenencias en el cuarto que compartían.YouTube: 'Q'Bochinche'.

Por su parte, Herrera declaró tras el programa que había existido una “atracción” durante la convivencia, aunque aclaró que no se podía hablar de romance y que, en caso de que sucediera algo, él “tiene que hacer méritos”.

En episodios previos, Gabriela Herrera llegó a confesar su atracción por Chávarri, aunque fue enfática al señalar que respetaría la relación que él tenía en ese momento. “No pienso como una quita-maridos”, expresó durante una conversación con el exfutbolista, estableciendo límites claros.

Por su parte, Chávarri correspondió afirmando que ella le gustaba, aunque matizó la situación al decir que el contexto del reality favorecía la cercanía y que fuera del programa las cosas podrían ser diferentes. Ambos trataron de calmar las especulaciones negando públicamente que existiera un vínculo romántico, e insistieron en que su relación era solo de amistad y que nunca hubo situaciones comprometedoras.

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Un triángulo con repercusiones personales

La polémica aumentó cuando Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, ofreció declaraciones sobre el episodio en el que se encontró con Gabriela Herrera en el departamento que compartía con el exfutbolista. Bentín relató que, tras la ruptura, ambos habían acordado que ella permaneciera unos días más en el inmueble para retirar sus pertenencias.

Apenas días después de anunciar el fin de su relación, Diego Chávarri fue visto muy cariñoso con la bailarina Gabriela Herrera. Te mostramos todas las imágenes de su salida nocturna que culminó con ambos ingresando al departamento del exfutbolista. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sin embargo, se sorprendió al enterarse de que Herrera había ingresado junto a Chávarri y un grupo de amigos después de la fiesta de clausura del reality. Bentín afirmó que el episodio fue “muy chocante”, pues sus pertenencias aún estaban en la vivienda y consideraba que debía haber respeto mientras duraba la transición.

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En una entrevista para Q’ Bochinche, la joven subrayó que la situación le resultó humillante y que esperaba poder terminar de retirar sus cosas en calma. Además, explicó que el departamento legalmente seguía perteneciendo a ambos hasta la firma de una adenda.

Por su parte, Diego Chávarri y Gabriela Herrera declararon que desconocían que Bentín aún se encontraba en el domicilio cuando llegaron tras la fiesta. Herrera señaló que no acudió sola y que su presencia en la habitación de Bentín fue circunstancial, reiterando que solo mantiene una amistad con Chávarri, sin implicancias sentimentales inmediatas.

Hasta el momento, ni Diego Chávarri ni Gabriela Herrera han confirmado formalmente la existencia de una relación sentimental. Ambos han subrayado que su vínculo se basa en la amistad y en la experiencia compartida en el reality.

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