Congresista Freddy Díaz sigue despachando en la oficina donde ocurrió abuso sexual a trabajadora

Freddy Díaz fue expulsado de Alianza para el Progreso. (Agencia Andina)

El congresista Freddy Díaz Monago, acusado de agresión sexual por una trabajadora de su despacho, dentro de las instalaciones que le pertenecen al Parlamento, continúa realizando funciones legislativas en el mismo lugar donde habría cometido el delito, en jirón Azángaro, Cercado de Lima.

Según un informe del diario El Comercio, el portal de transparencia muestra que, entre el 1 y 8 de agosto, Díaz Monago se reunió con su hermano, Edwin Díaz Monago y otras tres personas. Algunas fueron recibidas por el propio congresista.

Cabe indicar que, tras realizada la denuncia, la fiscalía fue a la oficina del parlamentario, pero no ordenó ninguna restricción.

Aprueban investigar a Freddy Díaz en el Congreso. VIDEO: Canal N

Puede continuar trabajando

Hace una semana, el secretario de la comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán (Avanza País), señaló que el congresista Freddy Diaz Monago, seguirá en el Legislativo mientras dicha comisión realice un informe que lo suspenda. Además, recordó que la Constitución señala que el cargo de congresista es irrenunciable e irrevocable.

Bazán señaló que deben seguir los procesos establecidos en el reglamento del Congreso. Manifestó que el informe final de esa comisión demoraría un mes, aproximadamente, pero aseguró que existe la voluntad para resolver el caso lo más pronto posible, aunque el reglamento se los impide.

“Existe la voluntad de cambiar el reglamento para este tipo de ocasiones, pero no son retroactivos. Significa que no se pueden aplicar en el caso de Freddy Díaz [...] Lo máximo que podemos hacer es suspender por 120 días al congresista, pero sabemos que no será suficiente por la gravedad del asunto”, señaló Diego Bazán a RPP Noticias.

Aprueba iniciar investigación

Cabe señalar que el lunes 8 de agosto, la Comisión de Ética del Congreso aprobó, por unanimidad, el informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz.

La denuncia de oficio contra el parlamentario se aprobó el pasado 2 de agosto, en sesión extraordinaria del grupo de trabajo.

Recientemente el Poder Judicial dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el parlamentario. Antes, el abogado del denunciado había señalado que este ya entregó su pasaporte diplomático a la fiscalía.

Informe final

En tanto, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, manifestó que este grupo de trabajo garantiza total transparencia e imparcialidad en el caso de la investigación que se desarrolla contra el congresista Freddy Díaz.

Karol Paredes señaló que su grupo de trabajo garantiza total transparencia en el caso de la investigación que se desarrolla contra el congresista Freddy Díaz. (Andina)

Señaló que el proceso de indagación ya culminó y ahora está en investigación. Así, el próximo 22 de agosto habrá una audiencia única de esta comisión donde se espera la presencia del referido legislador, mientras que e l 31 de agosto se presentará el informe final y se tomará una decisión al respecto.

“Nosotros como parte de nuestra comisión vamos a hacer el trabajo como corresponde, le estamos dando toda la celeridad para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir en el Congreso, nosotros vamos a garantizar total transparencia e imparcialidad sobre este caso y otros casos que nosotros tenemos”, dijo en declaraciones a Canal N.

Además, sobre un desafuero del congresista, precisó que eso se tendría que ver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a través de una denuncia que estarían presentando al menos dos parlamentarios.

Finalmente, comentó que Freddy Díaz no está asistiendo a las instalaciones del Congreso luego de que se conociera la denuncia hecha por la trabajadora.

