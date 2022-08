Freddy Díaz seguirá en el Congreso mientras la comisión de Ética realice informe

Freddy Díaz | Foto: Agencia Andina

El congresista Freddy Diaz Monago, quien es acusado de violación sexual a una trabajadora del Congreso dentro del despacho del parlamentario, seguirá en el Legislativo mientras la comisión de Ética realice informe que lo suspenda, manifestó Diego Bazán (Avanza País), secretario de esa comisión, y recordó que la Constitución señala que el cargo de congresista es irrenunciable e irrevocable.

Si bien el martes la Comisión de Ética del Congreso aprobó, por unanimidad, la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz. Bazán señaló que deben seguir los procesos establecidos en el reglamento del Congreso. Manifestó que el informe final de esa comisión demoraría un mes, aproximadamente, pero aseguró que existe la voluntad para resolver el caso lo más pronto posible, aunque el reglamento se los impide.

“Existe la voluntad de cambiar el reglamento para este tipo de ocasiones, pero no son retroactivos. Significa que no se pueden aplicar en el caso de Freddy Díaz [...] Lo máximo que podemos hacer es suspender por 120 días al congresista, pero sabemos que no será suficiente por la gravedad del asunto”, señaló Diego Bazán a RPP Noticias.

CONTINUARÁ EN EL CONGRESO

El parlamentario de Avanza País explicó que Freddy Díaz puede continuar con sus funciones congresales mientras dure la realización del informe final de la comisión.

“De acuerdo al artículo 95 de la Constitución señala que el cargo del congresista es irrenunciable y que es irrevocable así sea la voluntad de los 130 para sacar a Díaz [...] Lamentablemente eso está estipulado en la Constitución Política del país”, dijo,

“Le pediría al congresista Díaz que pida licencia sin goce de haber porque es indignante lo que está pasando. Aunque queramos cambiar el reglamento [del Congreso] ya no podríamos aplicarlo en este tema”, añadió.

Diego Bazán

NO LO BLINDARÁN

El informe final sancionador contra Freddy Díaz debe aprobarse en la Comisión de Ética para ir al Pleno y se dé la votación para inhabilitarlo. “No dudo que vamos a ser contundentes porque en el Congreso no hay voluntad de blindar a nadie”, sostuvo Bazán.

Recordó que Patricia Chirinos ya realizó una denuncia constitucional a Freddy Díaz, que será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para “el desafuero del congresista, que es el único órgano interno que puede determinar el desafuero”.

“Otra alternativa es que el Ministerio Público o el Poder Judicial determinen darle 120 días mínimo de prisión preventiva. Ahí sí se da el caso porque el reglamento del Congreso dice que el Congreso podría desaforar a un congresista por estar sentenciado”, explicó.

TESTIMONIO DESGARRADOR

Esta semana se reveló el testimonio de la mujer que denunció al congresista Freddy Díaz de doparla y violarla sexualmente en el Congreso. Las dramáticas declaraciones de la víctima fueron directas en la acusación al parlamentario.

“Estoy convencida que este sujeto me ha hecho daño”, manifestó la joven que prefirió no revelar su nombre.

Asimismo, en el reportaje emitido por Al estilo Juliana, la trabajadora del Congreso indicó que Freddy Díaz no recibió en ningún momento, coqueteo ni consentimiento de parte de ella, por lo cual se siente indignada que algunas personas se hayan pronunciado sobre el tema señalando que es la culpable de lo acontecido.

“Estoy convencida que este sujeto (Freddy Díaz) me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo y que haya aparecido ahorita, tengo miedo”, expresó con la voz entrecortada.

